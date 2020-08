III liga: Legia II Warszawa 6-1 GKS Wikielec

W meczu 4. kolejki III ligi rozegranym w Grodzisku Mazowieckim Legia II Warszawa rozgromiła GKS Wikielec 6-1. Po dwie bramki dla "Wojskowych" zdobyli Radosław Cielemęcki i Szymon Włodarczyk, a po jednym dołożyli Damian Warchoł i Piotr Cichocki. Kolejny mecz rezerwy rozegrają w niedzielę, 6 września o godzinie 11:15 w Łowiczu. Legia Warszawa 6-1 (4-1) GKS Wikielec 1-0 - 4' Radosław Cielemęcki 2-0 - 18' Szymon Włodarczyk 2-1 - 34' Michał Bartkowski (karny) 3-1 - 38' Damian Warchoł 4-1 - 45' Szymon Włodarczyk (karny) 5-1 - 51' Piotr Cichocki (as. Włodarczyk) 6-1 - 69' Radosław Cielemęcki (as. Warchoł) Legia II: 1. Tobiasz - 7. Wojtysiak (46' Niski), 3. Astiz, 4. Mosór (38' 5. Macenko), 16. Konik (46' 19. Kwiatkowski) - 18. Cichocki (58' 21. Sobiecki), 23. Łakomy, 24. Kurowski, 25. Warchoł, 17. Cielemęcki - 9. Włodarczyk (74' 14. Gościniarek) Rezerwa: 12. Kikolski, 8. Pierzak Żółte kartki: Macenko, Astiz, Cielemęcki (Legia II) Fotoreportaż z meczu - 26 zdjęć Woytka

SF - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tak powinna gromic rywali " LEGIA " !!! odpowiedz

Sky - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dwie bramki Włodarczyk i dwie Cielemęcki i wszyscy dostają bęcki! :) odpowiedz

Endriu - 2 godziny temu, *.net.pl Chociaż 2ka nie zawodzi ????

Wiadomo na poważnie inny poziom, przeciwnicy itd. Ale faktycznie czy z mlodym Mosòrem to coś poważnego? Widziałbym Go juz przyuczajacego się u boku Jędzy i Lewczuka, tym bardziej że Wietes teraz się leczy odpowiedz

Sss - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Endriu: akurat od nich lepiej żeby niczego się nie uczył odpowiedz

FI(L)IP - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Gratulacje.

Ariel Mosór zszedł tak szybko z powodu kontuzji? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 2 godziny temu, *.legionisci.com @FI(L)IP: Tak. odpowiedz

