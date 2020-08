Konferencja przedmeczowa

Vuković: Kapustka może zagrać od początku

Wtorek, 25 sierpnia 2020 r. 16:37 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Biorąc pod uwagę, że będzie to mecz, który rozstrzygnie sprawy awansu, to nie będzie wolno popełniać nam prostych błędów. Kluczem będzie konsekwencja w działania, realizacja zadań i koncentracja wszystkich na boisku. Zawsze staramy się być w ten sposób przygotowani do meczu, więc i tym razem nic się nie zmieni - powiedział na konferencji prasowej przed środowym meczem Aleksandar Vuković.



We wtorek trener obchodzi swoje 41. urodziny, czy ma jakieś specjalne życzenia? - Moje urodziny zawsze wypadają w okolicach meczu w europejskich pucharach, dlatego jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to na pewno zwycięstwo w środę byłoby miłym prezentem.



Szkoleniowcem Omonii jest były trener Legii - Henning Berg. - Kiedy Henning Berg był trenerem Legii, to bardzo długo obserwowałem jego pracę. Będąc wówczas w drugiej drużynie miałem wiele okazji, aby być blisko zespołu. Widać, że Berg pracuje w Omonii podobnie jak w Legii. Cypryjczycy są bardzo dobrze zorganizowani. Potrafią umiejętnie bronić i nic nie dzieje się u nich przez przypadek. Pozytywem jest to, że nie tylko Berg zna Legię, ale również my znamy jego. W środę kluczowe będzie boisko i dyspozycja na nim dwóch drużyn, która zadecyduje o zwycięstwie.



Sytuacja kadrowa

Po ostatnim spotkaniu dokładnie przebadaliśmy Igora Lewczuka, który doznał urazu głowy. Wiele wskazuje na to, że w środę będzie do naszej dyspozycji, ale nie chcę jeszcze nic deklarować. Jest to uraz, który musi zostać wyleczony do końca, trzeba cały czas monitorować stan Igora. Czekam z dużymi nadziejami na wieści od lekarzy w sprawie jego zdrowia. W środę na pewno nie zagrają z kolei Paweł Wszołek, Josip Juranović, Mateusz Cholewiak czy Rafael Lopes.



Oczywiście, że biorę pod uwagę grę Bartosza Kapustki od pierwszej minuty. Oczywistym jest jednak, że potrzebuje on jeszcze trochę czasu, aby grać w większym wymiarze czasowym. Możliwe, że ten proces będzie przyspieszony. Decyzja, czy wybiegnie w wyjściowej jedenastce, zapadnie niedługo przed meczem. Jeśli chodzi z kolei o Williama Remy'ego, to jest to piłkarz, który od pół roku cały czas wypadał nam z powodu kontuzji. Od pewnego czasu trenuje już jednak normalnie i jeżeli się to nie zmieni, to w najbliższym czasie dostanie swoją szansę. Nie przewiduję jednak, że stanie się to już jutro.



Andre Martins od dwóch tygodniu jest w pełnym treningu. Trudno jest jednak powiedzieć, czy jest gotowy na 60, 90 czy 120 minut. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to jest gotowy, aby wejść na boisko i pomóc drużynie. Jestem pewny, że możemy na niego liczyć.



Omonia

Omonia i Linfield to zespoły o zupełnie innym poziomie jakości. Omonia to doświadczona drużyna, która na pewno nie zostanie tak łatwo zepchnięta przez nas do obrony. Nie spodziewam się, abyśmy dominowali aż tak wyraźnie jak przed tygodniem przeciwko Linfield. To będzie bardziej wyrównanie spotkanie, w którym będziemy musieli mocno zwrócić uwagę na naszą grę obronną. Znając jednak trenera Bega, to nie spodziewam się w szerach Omonii jakiegoś hura optymizmu. Myślę, że będą głównie czekali na naszą błąd i liczyli na swoją szansę w kontratakach. Na temat Omonii mamy bardzo dużo informacji, co stawia nas w lepszej sytuacji niż przed spotkaniem z Linfield.



Powołanie dla Karbownika

"Karbo" można tylko pogratulować, ponieważ powołanie to dla niego i całego klubu wielkie wyróżnienie. Pandemia nieco przełożyła ten debiut w czasie, ponieważ mógł on nastąpić nawet wcześniej. Powołanie to wielki zaszczyt i sukces tego młodego chłopaka. Trzeba mu życzyć, aby cały czas rozwijał się w dobrym kierunku.