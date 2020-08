Informujemy, że zgodnie z obowiązującym protokołem „UEFA Return to Play”, w poniedziałek 24 sierpnia, dwa dni przed meczem 2. rundy eliminacyjnej Ligii Mistrzów UEFA, drużyna oraz sztab Legii Warszawa przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy przebadani zawodnicy oraz członkowie sztabu uzyskali wynik negatywny.

