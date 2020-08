Komentarze (76)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jimi70 - 1 minutę temu, *.play-internet.pl Karbownik, Gvilia, Pekhart, Lewczuk - zero przydatności + emeryt Boruc to cała Legia odpowiedz

KowaL - 3 minuty temu, *.vectranet.pl Sędzia jest do zapindolenia z liścia drukarz belgijska menda odpowiedz

Kołobrzeg - 4 minuty temu, *.vectranet.pl nie mamy trenera.... odpowiedz

grzesiek - 5 minut temu, *.centertel.pl Na cholere tego kapustke wprowdza na dogrywke jak on nie jest zgrany z druzyna.



Kierwa ta omonia to na jakims dopingu zasuwa chyba albo nasi bez dopingu odpowiedz

Weto - 5 minut temu, *.centertel.pl Kapusta strzeli odpowiedz

To tyle - 5 minut temu, *.com.pl Będą karne odpowiedz

Yeti - 6 minut temu, *.play-internet.pl Ku.wa Boruc każdą piłkę wpuszcza. Co strzał to gol. odpowiedz

wkurwiony - 1 minutę temu, *.orange.pl @Yeti: moze i broni ale zrobil juz 150 strat dlugimi pilkami. odpowiedz

Powiś(L)e - 6 minut temu, *.vectranet.pl boruc i vuko WON z Legii !!!!!!!!! odpowiedz

grzesiek - 10 minut temu, *.centertel.pl Ja sie pytam kto wytypowal Omonie do tego dwumeczu z Legia? odpowiedz

1916 - 10 minut temu, *.info.pl Na trzeźwo nie da się na to patrzeć!!!! Liga mistrzów albo le to chyba jakiś żart normalnie oczy bola odpowiedz

wkurwiony - 12 minut temu, *.orange.pl boruc 67 dlugich pilek, 68 do rywala. odpowiedz

kowaL - 5 minut temu, *.246.254 @wkurwiony: przeciez taka jest taktyka vuko, to do niego żale odpowiedz

Ugabuga - 13 minut temu, *.chello.pl Ile trzeba karnych strzelic żeby awansować? odpowiedz

wkurwiony - 14 minut temu, *.orange.pl ta omonia jest slabsza niz rakow. Natomiast ma trenera a my nie. To roznica. w 1 polowie powinno byc 2-0. odpowiedz

JWR - 8 minut temu, *.orange.pl @wkurwiony: Żeby mogło być 2:0 to trzeba oddawać strzały w światło bramki a ów strzał w światło bramki oddaliśmy dopiero w 73 minucie. To jakiś nieśmieszny żart. odpowiedz

DK(L)OG - 15 minut temu, *.play-internet.pl Czy tylko moim zdaniem sędzia nie dopasował koloru swego stroju i raz w raz przeszkadza, myli? odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 17 minut temu, *.btcentralplus.com FU Mioduski. Jedyny plus tego blamazu to ze ciebie to dlugo nie bedzie zlodzieju !!!! odpowiedz

grzesiek - 18 minut temu, *.centertel.pl Ja pierdziele tak jak ktos napisal czemu na astiza dzis nie poatawiono. Mowilem ze obronce i napastnika trzeba kupic. To sie uparl pudel ba kapustke. Na cholere pomoc wzmacniac jak mamy silna pomoc? odpowiedz

(L)ookson - 16 minut temu, *.chello.pl Mamy tak silną pomoc, że cały mecz laga ro przodu grana odpowiedz

Krzeszczu - 12 minut temu, *.bredband2.com @grzesiek: No wlasnie kolego. Lech kupil ciekawego napastnika i ten w debiucie od razu gola. Cracovia dwoch bardzo interesujacych, i w debiucie jeden gol a drugi asysta. A vukovic? Wiecznie na odbudowe, wiecznie dawac czas i wiecznie jeden wielki **uj. Lopez do lodowki.

Jedyny madry transfer to Mladenovic. Ale jeden transfer kiedy potrzebne byly co najmniej 3-4? Od zaraz a nie na qrwa wieczna odbudowe! Rece opadaja. Burdel i cyrk a nie powazny klub. odpowiedz

herakles - 21 minut temu, *.orange.pl slaba ta omonia a i tak nas wyj...ie - tradycja odpowiedz

Wiem co mówię - 21 minut temu, *.chello.pl Gwizdek sędziego... Jose Kante i już 1 — 0 jest!!! odpowiedz

(L)ookson - 22 minuty temu, *.chello.pl Na kogo możemy trafić w el. do LE? odpowiedz

Wiem co mówię - 21 minut temu, *.chello.pl @(L)ookson: dynamo Brześć odpowiedz

:) - 18 minut temu, *.chello.pl @Wiem co mówię : albo bajer monachium odpowiedz

(L)ookson - 17 minut temu, *.chello.pl @Wiem co mówię :

Pytałem o Ligę Europy ... odpowiedz

Wiem co mówię - 15 minut temu, *.chello.pl @(L)ookson: no a monachium to gdzie, w Azji? odpowiedz

mareczek - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Jak zobaczyłem Lewczuka w tym kasku to od razu pomyślałem,że mogą być z tego kłopoty.Czy naprawdę musi grać kontuzjowany zawodnik? Źle się gra w takim czymś.Przecież jest Astiz,który jeszcze potrafi dać z siebie dużo.Po co narażać zawodnika i zespół? Szkoda ale trzeba walczyć.Teraz trzeba pokazać charakter odpowiedz

JWR - 15 minut temu, *.orange.pl @mareczek: Daj spokój z tym Astizem, w ciągu ostatniego roku jak grał w meczu więcej niż 10 minut to przegrywaliśmy. To już nie ten poziom. Już chyba lepszy paralityk Wieteska. odpowiedz

mareczek - 3 minuty temu, *.vectranet.pl @JWR: To chociaż Wieteska.Było widać od pierwszej kartki,że Lewczuk pracuje na czerwoną.Grał bardzo ryzykownie.A poza tym jak się główkuje w takim gałganie na głowie? Przecież gra głową na tej pozycji to podstawa.Zupełnie nie rozumiem dlaczego nie grał od początku zdrowy gracz odpowiedz

Stop korkom - 22 minuty temu, *.chello.pl Wietaszka za Gwiliana - mokre marzenie hejterow drużyny. odpowiedz

Opoor - 16 minut temu, *.vectranet.pl @Stop korkom: hehehehhe odpowiedz

Darek - 25 minut temu, *.t-ipconnect.de No i wykrakałem.Z Wieteska na środku to lepiej walkowera oddać. odpowiedz

RMFC - 26 minut temu, *.tpnet.pl Lewczuk zgłupiał od kiedy mu łeb potłukli w sobotę!!!!! odpowiedz

FUCK uefa - 26 minut temu, *.chello.pl SENDZIA CHVJ!!! odpowiedz

RMFC - 27 minut temu, *.tpnet.pl No zajebiście gramy w 10!!! odpowiedz

Krzeszczu - 30 minut temu, *.bredband2.com No ja pyeeerdoleee....! Slupek... odpowiedz

Thor - 31 minut temu, *.centertel.pl Wg komentatorów Legia ma mecz pod pełną kontrolą a Omonia robi akcje tylko dlatego że Legia tak sobie to zaplanowała hehehe. Jezus czy oni inny mecz oglądają? ???? odpowiedz

RMFC - 35 minut temu, *.tpnet.pl Gvilia to dzisiaj nieporozumienie. Zero gry. Trzeba dać zagrać Martinsowi i Kapustę. Nawet nieprzygotowany zagra lepiej odpowiedz

wawa3 - 41 minut temu, *.net.pl Ewentualne odpadniecie z Omonią przynajmniej nie przyniesie nam wstydu i wiadra pomyj na głowe, jak z Dudelange. odpowiedz

Darek - 48 minut temu, *.t-ipconnect.de Boruc długa piłka do przodu i strata tak wygląda gra Legii w ataku.W obronie błędy Lewczuka i Karbownika i dwie dobre okazje dla Nikozji pod koniec meczu.Końcówka pierwszej połowy to przewaga Nikozji.

Lewczuk żółta kartka.Jak wyleci ktoś z dwójki Lewczuk,Jędrzejczyk na następny mecz za kartki to wyobrażacie sobie na stoperze Astiza lub Wieteske?

Do ludzi pracujących w klubie.Obudzcie się i sprowadzcie tu stopera. odpowiedz

JWR - 24 minuty temu, *.orange.pl @Darek: I wykrakałeś. Szkoda, wg mnie ten faul nie był na kartkę. Sędzia bardzo słaby, nie dał czerwonej przy faulu od tyłu a tu daje drugie żółtko. Możemy się powoli żegnać z pucharami. odpowiedz

Opoor - 48 minut temu, *.vectranet.pl Jeszcze ze 2 góra 3 mecze i Karbownik będzie wart 10 milionów ale lirów kurła. Gdzie ten chłopak formę stracił? odpowiedz

Meter - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Valerianek-łowca bramek! odpowiedz

Gruziński step - 32 minuty temu, *.chello.pl @Meter: hahahah on to wogole udany. Potrzebny jest w tym meczu jak drzazga w doopie odpowiedz

Po(L)ubiony - 49 minut temu, *.chello.pl Tradycyjnie, Gwilia nic nie wnosi do gry. Antolic bez formy. Jak mamy wygrać, gdy połowy pomocy nie ma? Na duży plus Ślisz i Rosołek. Dobry Luquinhas i Karbo. Zobaczymy co będzie dalej. odpowiedz

Miki - 49 minut temu, *.plus.pl 3 muszkieterów- Gwilia, Rosołek, Boruc

Gwilia - zero gry, jak ma piłkę to nie potrafi trafić

Rosołek - to środkowy napastnik nie skrzydłowy, zagubiony

Boruc - bramkarz minionej epoki, wolny i tylko długa raz za razem

Antolic tez słabo odpowiedz

grzeziek - 50 minut temu, *.centertel.pl Gwiliajest potrzebny druzynie ale bardziej jako zmiennik to raz. Dwa zrzucanie winy na niwgo podczas gdy cala druzyna gra slabo to bezsens. Trzy faktycznie jak lopes okaze sie niewypalem to znowu zostaniemy bez klasowego napastnika typu niezgoda. Cztery ...slabo gramy ale mam nadzieje ze wymeczymy awans bo jak nie to wstyd... odpowiedz

Opoor - 46 minut temu, *.vectranet.pl @grzeziek: Reszta coś potrafi. Valeriane już niekoniecznie odpowiedz

Jerry - 27 minut temu, *.207.117 @grzeziek: Reszta gra slabo bo on gra słabo. To on jest reżyserem, przepraszam, piwinien być reżyserem. odpowiedz

MarioL - 52 minuty temu, *.wanadoo.fr Jak narazie wyglada to tragicznie. odpowiedz

Krasnal - 56 minut temu, *.com.pl Jak dziś nie pokonamy tych ogórków to możemy dać sobie spokój z gra w Europie... odpowiedz

Boner - 57 minut temu, *.chello.pl Przeciez ten Gwilia to biega jak dziecko we mgle... Dramat, nie wiem po co Vuko go wystawia w takim meczu odpowiedz

Szymon - 50 minut temu, *.chello.pl @Boner: beke z niego mają i kibice i piłkarze . Taki akcent humorystyczny. Nawet cyprysy nie bardzo wiedzą na co stać gargamela. Jest taki nieszablonowy. A może to czarny... przepraszam łysy koń zawodów dzisiejszych. odpowiedz

Szymon - 58 minut temu, *.chello.pl Men of the match mistrz ze stepu gruzińskiego. Qr.. on nadaje się do rezerw. Ha ha ha kreator gry. Ach te jego strzały. Transfer pewny do ...... Izolatora Boguchwała odpowiedz

Elquatro - 1 godzinę temu, *.chello.pl Lewczuk chyba startuje w Pucharze Benetta odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Komentatorzy meczu dzisiaj tak beznadziejni ze nawet szpakowski przy nich to mistrz swiata. Szczegolnie ten drugi matol ktory nie potrafi nic powiedziec nie zaczynajac od "ale". Kazde qrwa zdanie to !ale", "tak, ale". Ale wiocha, skad takich cieciow biora na komentatorow? odpowiedz

JWR - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Mnie bardziej irytuje "PODŁANCZA" tego Onyszki odpowiedz

Krzeszczu - 59 minut temu, *.bredband2.com @JWR: ale. tak, ale podlancza. hahahhaa co za ciecie :-)

Caly czas ten wiesniak swoje "ale" Kazde qrwa zdanie, a czasem i 2-3 w jednym zdaniu. Ja pyeerdole... odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.207.117 Podwójny strzał Gargamela z 26 minuty to mistrzostwo świata. Podkreślenie jego obecnej formy. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.117 Jest Gwilia, nie ma wyniku. Kreator gry kuźwa. odpowiedz

Opoor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Jerry: już od dawna tak pisze kurła :) odpowiedz

Chudy syn chudego - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Boruc niedługo zasłoni całą bramkę, ile on waży - 150 kilo? odpowiedz

... - 1 godzinę temu, *.master.pl Gargamel w tak ważnym meczu :/ odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @...: A o Lopezie ani widu ani slychu. Po **uj byl ten trasfer skoro vuko ewidentnie i jego wsadzil do lodowki? To jakas chora perwersja vukovica. Po jaka q nedze sprowadzalismy tego "napastnika" Chyba tylko po to zeby ulatwic Probierzowi sprowadzenie dwoch mlodych i sprawnych napadziorow ktorzy nie musza sie ani odbudowywac, ani miec czasu na wkomponowanie. Zagrali od razu i jeden tez walnal bramke w debiucie. Tak sie robi transfery. A nie jak vuko wieczne pyeerdolenie ze trzeba czasu, ze to ze tamto. Wpeezdu z czyms takim... odpowiedz

Romcio - 45 minut temu, *.vectranet.pl @Krzeszczu: bo to jest paralityk. Tak jak jego milosc do kulenowicza, a teraz do nowego ulubionego drewnokopacza begharda. Lopez zapie.... 3 tygctemu puchar polski, mecz na takim poziomie cracovii ze 5 lat takiego nie bylo na polskim podworku, a trsy tyg pozniej Lopeza nie ma. I ani widu ani slychu. To sa skonczone kretyny i debile. Te prezesyz trener dyrektory. No farsa. Tak jak ta kopanina z ta omonia. A te w studio w przerwie takie pier.... glupoty sluchac sie nie daje. Jakis Matrix odpowiedz

WARKA STRONG moja miłość - 1 godzinę temu, *.chello.pl Boruc ile dzisiaj wpuści? odpowiedz

Haha - 1 godzinę temu, *.master.pl @WARKA STRONG moja miłość: tyle ile będzie strzałów na bramkę. odpowiedz

As - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak ja lubię reklamę która zasłania G na stadionie, wygląda okropne :(



Stadion pusty nie można dać gdzie indziej ???? Wiem wiem kasa się musi zgadzać ale wygląda okropnie !!!!! odpowiedz

Opoor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jest i Valeriane w jedynce :) odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl 1-2 Legia gra beznadziejnie - bedziemy grac pilka i rywal zrobi 2 kontry i wygra mecz - bo tyle zwykle starczy na Legie. Ewentualnie jakis staly fragment - rozny czy wolny, Lagia za to ma ogromne problemy ze stwarzaniem sytuacji w ataku pozycyjnym, kontra tez juz tak nie dziala. Pilkarze bez formy, odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Powiem krótko jaki slisz on będzie go wystawiał do póki znów odpadniem y jaki rosołek odrazu kartę to ważny mecz ..może być dziś nie fajnie zato. odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.master.pl Jest Boruc - będą bramki odpowiedz

kowal - 2 godziny temu, *.246.174 @Autor: bedziesz przepraszał po meczu

odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.master.pl @kowal: wątpię ;) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.