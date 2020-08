Vuković: To był nieudany mecz

Aleksandar Vuković (trener Legii): To był dla nas pod wieloma względami nieudany mecz. Było zbyt mało przychylnych dla nas sytuacji, żeby odnieść zwycięstwo w takim meczu. Dostaliśmy niezasłużoną czerwoną kartkę, bo przy pierwszej żółtej kartce faulował Gwilia a nie Igor. Był też nieodgwizdany rzut karny dla nas, słupek przy 0-0. Mieliśmy też inne sytuacje bramkowe. Mecz był wyrównany, ze wskazaniem na nas. W momencie, kiedy zaczęliśmy mieć wyraźną przewagę, sędzia pokazał czerwoną kartkę. Stwarzaliśmy zagrożenie, nawet grając w 10, ale rzut karny w takim momencie dodatkowo utrudnił nam zadanie. Niestety, musimy uznać zwycięstwo drużyny przeciwnej. Pozostaje nam gra tylko o Ligę Europy. To trudny moment, bo liczyliśmy na dużo więcej i widać było, że nas na to stać. W jednym meczu wszystko się może jednak zdarzyć i dziś wiele takich niekorzystnych dla nas rzeczy się wydarzyło. Musimy szukać szczęścia w Lidze Europy. Faza grupowa jest w naszym zasięgu.

