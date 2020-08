Konferencja pomeczowa

Berg: Byliśmy gotowi na ten mecz

Środa, 26 sierpnia 2020 r. 23:24 Mishka, źródło: Legionisci.com

Henning Berg (trener Omonii): Jestem bardzo zadowolony i zachwycony pracą naszego zespołu i każdego, kto miał udział w przygotowaniu do tego spotkania. To zwycięstwo każdego, kto ma Omonię w sercu. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak zaprezentowali się zawodnicy. To był fantastyczny wieczór i świetny rezultat z tak dobrym przeciwnikiem i wielkim klubem. Awans do 3. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów to fantastyczne osiągnięcie mojego zespołu.



Trudno powiedzieć, który moment meczu był kluczowy. Było wiele takich momentów, które doprowadziły nas do sukcesu. Zaprezentowaliśmy się dobrze pod względem mentalnym, byliśmy pewni siebie, przyjechaliśmy tu z odpowiednim nastawieniem. Rozumieliśmy wagę tego meczu i znaliśmy klasę przeciwnika. Zagraliśmy dziś tak, jak chcieliśmy zagrać w tym meczu, graliśmy swoje. To było bardzo ważne. Przy drugim golu pokazaliśmy jakość. Przy pierwszej bramce zastosowaliśmy pressing, odzyskaliśmy piłkę, dobrze znaleźliśmy się w polu karnym i był faul. Wszyscy byliśmy gotowi na ten mecz.