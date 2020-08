Smutna rzeczywistość

Sędziowie

Główny: Nathan Verboomen (Belgia)

Asystent: Mathias Hillaert (Belgia)

Asystent: Ruben Wyns (Belgia)

Techniczny: Erik Lambrechts (Belgia)



amator - 15 minut temu, *.inetia.pl i co prezesunio i super dziadu trenerzyno wyszlo wielkie gu no brawo i ryplej dalej i bedzie wielkie zero jaki prezes taki trener brak slow gratulacje i nie chcialbym was juz ogladac na tym stadionie trzymacie sie jak pazurami jak lukaszenko putin i ojciec narodu kimon zun jeszcze raz gratuluje awansu odpowiedz

Kamuflaż - 16 minut temu, *.tpnet.pl Jak się wyleczyć z tego koszmaru? odpuścić! będziecie zdrowsi i energii wam nie ubędzie. Kto chce się katować na własne życzenie, niech wierzy kłamstwa powszechne. odpowiedz

Capataz - 30 minut temu, *.ip-51-79-70.net Za dużo żywego inwentarza biegało po boisku, Karbownik, Ślisz, Rosołek. W pucharach liczy się doświadczenie i przy tych umiejętnościach jest miejsce dla najwyżej jednego młodzieżowca, trzech żółtodziobów bez międzynarodowego ogrania, to zdecydowanie ponad normę. To nie miejsce na promocje i podbijanie ceny, zwłaszcza po takim wyniku. odpowiedz

Wolfik - 24 minuty temu, *.play-internet.pl @Capataz: Tyle, że taki Bartek Slisz był dziś najlepszym zawodnikiem Legii a Karbownik był 120% lepszy od Gwilii. odpowiedz

j - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że polska liga to dno dna. Już lepiej samemu iść pokopać piłkę niż płacić za oglądanie tej bandy najemników/nieudaczników. Ale dopóki frajerzy płacą, to biznes się kręci. odpowiedz

bolo - 35 minut temu, *.inetia.pl Rok temu pisałem że ten prawie-trener nadaje się do pracy na plantacji chmielu . Wówczas wielu z Was krytykowało mnie niemiłosiernie.Nie zmieniłem zdania nawet po zdobyciu MP,Legia wykorzystała słabość pozostałych drużyn i tyle. Brak jakiejkolwiek koncepcji ,pozorne ruchy,ślepota właściciela to obraz po odejściu Leśnego.Nie zamaże tego obrazu zbudowanie akademii.Vuko pakuj manatki i won jak najdalej od Legii. odpowiedz

(L) ukas - 43 minuty temu, *.as13285.net SMUTNA RZECZYWISTOŚĆ NIEPEWNA JAK PRZYSZŁOŚĆ.... odpowiedz

Pns - 46 minut temu, *.centertel.pl Przygoda Legii w europejskich pucharach nie moze trwać wiecznie ????

odpowiedz

Do Boruca - 52 minuty temu, *.centertel.pl Sorry Artur ale tak to tutaj wygląda odpowiedz

Kokos - 56 minut temu, *.chello.pl Jesteśmy Europejską piłkarską szmatą... odpowiedz

Ojciec Tadeusz - 56 minut temu, *.vectranet.pl Taki Cypr droga Legio, to powinniście z 5-0 pojechać. Tyle że to nie te czasy... odpowiedz

Piotr - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mioduski jesteś jak Syzyf toczysz ten głaz pod górę i zawsze z nim spadasz w dół. odpowiedz

Po(L)aK - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panowie spokojnie.

Legia nie pokazała niczego wielkiego. Sędzia, nie wiem czy są jakieś instrumenty, żeby od zakłamanej, skorumpowanej , je.anej UEFA'y domagać się jakich pieniędzy, za beznadziejne sędziowanie. Tak jak Nam czerwo się nie należało, tak Omoni tak, pomijam rzut karny bardziej ewidentny niż dla gości, to niech klub rozwiązuje takie sytuacje. Jedno jest pewne, tak nie można grać w piłkę. odpowiedz

Mastek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Rzeczywistość jest taka że żaden ale to żaden Polski klub nigdy się nie wzmocnił tylko w jest mowa o wzmocnieniach a tak naprawdę wszyscy uzupełniają skład nie można nazwać wzmocnieniem sprowadzonego zawodnika a wcześniej czy później zostają sprzedani wartościowi gracze którzy sezon wcześniej coś pokazali taka jest rzeczywistość . odpowiedz

Maciek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nawet z Messim ten zespol nie wiedzialby co ma grac. Pilkarze nie sa źli tylko zawiodlo ich przygotowanie. Roznica miedzy trenerami widoczna golym okiem. Przynajmniej o klase. Oszczedzajmy dalej na trenerach to bedziemy w zime chodzic boso

odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Tak naprawdę to gramy piach!!! Jakieś wymuszone i przypadkowe akcje... Gry szybkiej, kombinacyjnej, na jeden kontakt prawie wcale!!! Gdzie ta gra bez piłki??? Przecież bez tego to i z zespołem z Giblartaru mielibyśmy potężne kłopoty!!! Niestety ale na razie wygląda to wszystko strasznie topornie!!! Do tego żenująco słaby sędzia!!! Obawiam się, obym się mylił, ale faza grupowa Ligi Europy też nie dla nas!!! Jutro na trzy zespoły w LE awans wywalczy może jedna albo i nie!!!

Polska piłka klubowa tonie!!! Myślałem że ten obecny sezon będzie lepszy ale nietety znów przyjdzie kibicować w rozgrywkach grupowych polskim piłkarzom grającym w zagranicznych klubach!!! Smutna perspektywa!!! Heh... odpowiedz

bolo - 30 minut temu, *.inetia.pl @PLK: Tu bym się z Tobą nie zgodził-grę bez piłki opanowali wprost perfekcyjnie. odpowiedz

wrt - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl wók0wicz to taki jacek sasin na miarę możliwości jakie pudel wyznaczył. ale może pudel nie swoimi pieniędzmi obraca. może my mamy zapłacone żeby wszystko przegrać? odpowiedz

Normalny człowiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Sędzia to prostytutka!

Niestety, ale na dzień dzisiejszy, na poziomie grają tylko: Brazylijczyk, Artur Boruc i Antolić. To za mało nawet na cypryjczyków. U siebie!

Po raz kolejny zespół nie jest przygotowany na el. do europucharów odpowiedz

Avatar - 1 godzinę temu, *.mm.pl Karbownik rozegrał sezon życia,jak do tej pory na lewej obronie lewej kur.... Vuko lewej !! odpowiedz

Ryszard - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kto to mówił a już wiem pan trener i pan prezes że na tym etapie rozgrywek nie liczy się styl tylko wynik. No i mamy kumulację ani wyniku ani stylu. Oby jako tako poszło w LE choć wątpię po dzisiejszym meczu. Zostają nam więc emocje związane z meczami ze Stalą Mielec, Podbeskidzie i resztą tej 28 ligi europejskiej odpowiedz

Witamina1916 - 9 minut temu, *.play-internet.pl @Ryszard: 32 ligi europy odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Popsuć takiego zawodnika jak Andre, promować takiego hamującego jak Gvilia, trzymać na ławie takiego kocura jak Kante, grać niezłym Czechem ale bez boków i dogrania do Niego nieistniejącym , to każdy mało zorientowany w szachach widzi. Niestety trener na sile z uporem maniaka swoje. I klapa zaliczona. Ech co roku to samo. Mizeria. odpowiedz

bojar66 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czy ktoś zauważył,że ten zespół stanął już w rundzie mistrzowskiej i tylko odcinał kupony z dużej przewagi punktowej. Przestał być skuteczny i przebojowy (nie liczę wymiany z Cracovią puchar za mistrza). Po przerwie niestety nic się nie zmieniło a dziś leszcze nam to uświadomili. odpowiedz

Kyo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Gra w ofensywie powolna, bez polotu, bez ryzyka i na alibi. Za to w defensywie wejście z żółtą kartką na pełnym ryzyku. Czy to wina zawodników czy brak umiejętności trenera w zdejmowaniu presji z zawodników?

Skład nie trafiony totalnie. Gwilia udowadnia, że kiepskie opinie o nim za granicą to prawda. Asystował na boisku, ale bynajmniej nie przy golach. Taktyka na długą piłke do napastnika żeby zbierać drugie piłki i szybko atakować przy tak pasywnym zawodniku na pozycji numer 10 to nieporozumienie. Lewczuk kolejny raz bezmyślny, Jędrzejczyk to samo i jeszcze oczywiście musiał zrobić kartkę na sam koniec. Karbownik gra coraz gorzej. Tyle się mówiło o jego mocnej głowie a dziwnie coraz dłuższe włoski układane na gumeczke łączą się z coraz gorszą gra. W defensywie jak panienka a w ofensywie nic nie daje bo też same straty. Gwilia out póki nie nauczy się grać szybciej i do przodu zamiast zwalniać grę. Liquinias na 10 i ktokolwiek nowy na skrzydło bo tak się grać nie da kiedy cała gra na opierać się na jednym Brazylijczyku uhh odpowiedz

Wzmocnienia na miarę Europy , nie naszej śmiesznej kopanej ligi - i fachowca na ławkę trenerską !!! - Na wczoraj !!! - 1 godzinę temu, *.com.pl Czas się obudzić , póki jeszcze Liga Europy jest realna - wzmocnieniami Piłkarzami na pozycje rozgrywającego , napastnika i skrzydłowego - którzy podnieśliby bardzo mocno jakość zespołu bo będzie znów płacz i głupie tłumaczenia , że jesteśmy mega , no ale w europie znów spróbujemy za rok . odpowiedz

Janekk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kazachstan, Białoruś , Słowacja , Luksemburg teraz Cypr jak spaść to z wysokiego konia. O co tu chodzi? Może kiedyś damy radę jak Watykan będzie miał reprezentanta? odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Co by tu jeszcze spier@lic, co by tu jeszcze sperd@lić...!? odpowiedz

herflig - 1 godzinę temu, *.net.pl hihihahahihihaaaahaaaahiiiiihaaaaahiiiiihaaaa odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Czytam wypowiedz tego pajaca w dresie i oczom nie wierze.Z szacunku do siebie nie chce tego komentować.Panie Mioduski jeżeli nadal Pan podtrzymuje swoje słowa ze Liga Europy to plan minimum to jutro chce widzieć komunikat o rozwiązaniu umowy z PANEM trenerem bo w przeciwnym razie to walka na całego będzie ale o utrzymanie.Koledzy a w sobotę weźcie białe chusteczki odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gdzie sa ci co pier...ili ze "styl sie nie liczy" i ze "maja czas" ze "beda sie rozkrecac" - gdzie jestescie?! odpowiedz

Krzeszczu - 57 minut temu, *.bredband2.com @atmosferic: Spokojnie, zaraz znowu wyskocza z jakims nowym nazwiskiem ktoremu trzeba bedzie dac szanse bo ma dna, bo Legionista, bo zaluyzl, bo "legenda" bo to, bo tamto. I caly syrk od nowa, to samo bledne kolo. Jest tu sporo takich ktorych to bawi. I kreci. I daje taki sens zycia, lubu dubu, lubu dubu i labada malego walczyka. Ech.... odpowiedz

SpokoLoco - 1 godzinę temu, *.plus.pl Powiem tylko tyle: jak chce się gdzieś zajść w piłce, należy zainwestować. W trenera. Dobranoc. odpowiedz

Jordan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wychodzi mentalność legijnych kopaczy jak zawsze przyzwyczajonych do dreptania. Sędzia sędzią ale to jest jeden mecz. Tu się wychodzi i zapie...la. Jak mają zaszczepione bezpieczne granie i chowanie się za podwójną gardą zamiast zacząć konkretnie i agresywnie to nie ma o czym mówić. Obawiam się że jak zwykle za sukces trenerski uznało się zdobycie MP w słabej lidze. Wartość trenera poznaje się w pucharach a tu niestety wyglądamy jak pastuchy bez taktyki. Widać że romantyczne dusze fanów przy Ł3 dały się nabrać na gadki o trenerze Vuko który z eLką w sercu stworzy walczącą Legię marzeń????Otóż NIE. Tu nie wystarczy żyć historią i cyferkami Vukovica w Legii. Tu trzeba mieć doświadczenie trenerskie by umieć grać i wygrać choćby z taką Omonią. Zresztą końcówka sezonu i roztrwonienie 11 pkt przewagi do zaledwie 3 nad Lechem to już było ostrzeżenie i brak szacunku dla fanów oraz zwykły brak jaj. DNO trwa! PS. Oczywiście jeśli założenie jest takie że szczyt marzeń to Mistrzostwo Polski i Staróweczka a potem wakacje można sobie planować nie patrząc na kalendarz pucharowy bo wpier...l gwarantowany to spoko ale mnie taki "rok Świstaka" nie interesuje. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jordan: Bardzo dobry komentarz. Zgadzam się w 100%. Jesteśmy wszyscy zachłyśnięci naszą super ligą, a nie zauważamy faktu, że na nikim ona już nie robi wrażenia. Ale hajs przepływa, więc karuzelka się kręci. odpowiedz

Pestka - 1 godzinę temu, *.virginm.net przejdźmy do bardziej istotnych kwestii. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, ze mamy za to pikną akademię, a w dalszej części, trener vucofić wytłumaczy wszystkim państwu na czym polega bycie prawdziwym Legionistą i dla przykładu poda nazwiska. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Prawda jest taka, że jesteśmy po prostu słabi i nie ma tu dużej winy Vuko że jego piłkarze nie potrafią celnie wymienić kilku podań... Słaby skład, kilku zawodników się nadaje a reszta słaba, wystarczy spojrzeć na to że większość zawodników z podstawowego składu grzała by ławę w 2 Bundeslidze a my marzymy o grze w Europie z czym do ludzi..., mladenovic nie mogłem patrzeć na chłopa rozumiem że 1 na 5 centr może nie wyjść zdarza się najlepszym ale jego centy czy stałe fragmenty gry to porażka z takim zawodnikiem Europy nie ma opcji zwojować i jeszcze kiwa pod bramką to jest piłkarski kriminał wręcz dramat... Lewczuk chłop z takim doświadczeniem gra z myślą że ma już żółta kartkę to wchodzi agresywnie w sytuacji która nie była wielkim zagrożeniem i wylatuje... Powinien zostać ukarany tak samo jak Mladenovic bo biorą pieniądze za dobrą robotę a odwalili tarło.... Pekhart nawet nie wiem co napisać bo nie wiem jak ująć tak słaby prezentowany poziom, dyrektor sportowy powinien po tym meczu być wywalony na zbity pysk za transfery kto ściąga tych pół amatorów w ekstraklasie mogą się wyróżniać, tylko problem jest taki że nasza liga jest tak słaba że nie jest żadnym wyznacznikiem, zamiast 3 pół piłkarzy mogli by w końcu ściągnąć kogoś klasowego kto by się wyróżniał i robił różnice... A jak czytam że Valencię chcą ściągnąć i jakiegoś Richarda to nóż się w kieszeni otwiera... Dno... Muszą ściągnąć kogoś pokroju Ljuboja, Radovic, Vadis, kogoś kto będzie umiał zrobić różnice bo w obecnym składzie tylko Luqinias czasem coś zrobi ale to za mało na Europę dopóki nie będzie konkretnego transferu nic nie ugramy, a to że w ekstraklasie wygramy to nic wielkiego... Powninni zagiąć parola i dołożyć wszelkich starań żeby ściągnąć Denisa Alibeca, a nie żałować że Rumuni chcą 2.5 kapcia euro za niego, Europa odjeżdża strasznie albo ktoś podejmie ryzyko i wyłoży kwit, jak to zrobił Lesniodorski i ściągnie 2 klarownych piłkarzy ofensywnych albo dalej oczy będą krwawić razem z sercem że kolejny rok w dupie bo ktoś myśli że z klubu zrobi perpetuum mobile i będzie ściągać za darmo i sprzedawać za grube miliony nie tędy droga, żeby wyciągnąć coś to coś trzeba wsadzić ale jak się inwestuje drobne to potem tak to wychodzi, a kibice się łudzą, znowu ściągnęli psedo piłkarzy i trzeba będzie kontrakty im płacić, po co lepiej zamiast 3 jednego klasowego, tylko nie z ekstraklapy bo to że ktoś tu się wyróżnia to potem weryfikuje Europa że w średnich klubach europejskich grzeją ławę... Szkoda, naprawdę szkoda.... Czułem że jak Lesniodorski odejdzie to będzie lipa i się nie myliłem, tamte czasy nie wrócą ale miło wspominać grę, bo to była gra, a nie kopanie się... Obejrzę sobie mecz ze Spartakiem na poprawę humoru bo tyle zostało odpowiedz

laik - 1 godzinę temu, *.inetia.pl brawo pseudo trenerze dziadu Berg pokazal gdzie twoje miejsce kelnerow latwo ograc i jak w lidze gwizdze pod zespol BERGOWI nie dorownujesz do piet trenerzyno od 7 bolesci odpowiedz

Julon - 1 godzinę temu, *.timplus.net Sędzia swoją drogą ale nie da się zbudować domu z kartonu i klubu z emerytów i ludzi którzy siedzą 4 LATA. Na ławce oraz obrońców którzy kopią się w czoło czyli z DZIADOSTWA!!! odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl powtórka z celticu...tym razemdzieku seziemu a raczej tym kto ustala obsaesedziowską na ecze eliminacji.... ponoc ten koles od roku sedziuje i to jako techniczny.... ale on z belgii ponoc to co sie dziwic.... tak czy inaczej...fuck ueafa!!!! alalalala.... odpowiedz

Dno i rezztki honoru - 1 godzinę temu, *.kabel-deutschland.de Duma i sława. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Omonia ma trenera a my nie!! odpowiedz

bojar66 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ludzie! Mam 54lata,od 40 jestem kibicem Legii, ile jeszcze będę musiał znosić te upokorzenia, rozczarowania,stracone marzenia i pogrzebane nadzieję ! ! ! Czy jest na tej planecie ktoś, kto wreszcie zrobi coś z tym klubem! R A T U N K U !!! odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl żenada - czerwoni standard - albo Lewczuk, Antolic, Kante, zawsze któraś gwiazda coś zj...ie, czarna smoła, bez szans na Europe, to jest tak jak się buduje zespoły na odpadach, w Polsce super czasami, poza d... odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl Witam. i żegnam prezesa z trenerem. PO jaki h....j ten cep loczek męczy nas i siebie? to jakaś zemsta? jak tak . to za co?

K...wa mamy drugi raz farta i gramy u siebie. Gramy h...wo poprzedni mecz, a trener nie zmienia składu !!!! Tylko Kante, który po indywidualnej akcji dał awans siedzi na ławie !!! Gramy 3 ma młodymi i nowym przeciwko kiepskim, ale doświadczonymi 30sto letnimi graczami. Lewczuk w hełmofonie to też zasługa Vukowicza, który ten kask powinien nosić teraz przez rok tył na przód ze wstydu!!! Zaczynamy mecz z lekką przewagą do tego ,,barcelona cypru,, łapie 2 żółte. I co ? i h..j nic, bo ciężko pomyśleć i dać na jeden na jednego z nich Luquinhasa ,żeby go wkręcił w glebę i może faulował na drugą żółtą, ale czego wymagać !!! Mój klub ,,tzn loczka,, zamienia się na jedno wielkie niesczęście.

Tego nie można oglądać i oceniać działania klubu na trzeźwo !!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie obrażając żadnego zawodnika Legii, bo nie o to chodzi. Zerknijcie na dzisiejszy skład i przeanalizujcie. I znajdziemy odpowiedź na pytanie - dlaczego jesteśmy w ciemnym tyłku...

To jest skład na eliminacje pucharów???? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek: Alez kolego, przecierz nie dalej niz 2 tygodnie temu tylu tak tutaj pialo z zachwytu ze z Kapustka i Borucem liga mistrzow morowana! Bo to przecierz transfery na miare poteg europejskich! O Lopezie nie wpomne nawet... odpowiedz

Krecina Zdzichu - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Rudy grabarzem polskiej pilki klubowej. odpowiedz

Zdzicho - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale g o w n o

odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Dlaczego graliśmy bez obrony? O pozostałych nie wspomne. odpowiedz

Xxc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gra była straszna, ale jeszcze gorsze sędziowanie! odpowiedz

Bolec - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Gdzie są te wielce zapowiadane wzmocnienia????? tylko w bramce po Majewskim nie widać różnicy,poziom zachowany odpowiedz

Bolec - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Gdzie są te wielce zapowiadane wzmocnienia????? tylko w bramce po Majewskim nie widać różnicy,poziom zachowany odpowiedz

urs72 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl na hu.. w ekstrklasie mistrz Polski jak my nic nie potrafimy ugrac z nikim i nijak ta gra, kur....... ciezko juz na to patrzec co sie dzieje odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Połowa składu bez formy, to czego się spodziewać... Na co komu szczyt formy w październiku, jeśli gra w pucharach i potencjalna kasa z niej wynikająca rozstrzyga się w sierpniu/wrześniu? A ta kasa podobno jest ujęta w budżecie... Ktoś zarządza tym wszystkim, czy opiera się na wierze, że "moc będzie z nami"...? Krajowe sukcesy tylko przesłaniają obraz, jak wiele jeszcze brakuje nam do Europy. odpowiedz

taktyka dresmena - 1 godzinę temu, *.com.pl Laga Boruca i wyskok Czecha albo Kante, Cypr dość szybko rozszyfrował ten majstersztyk taktyczny. odpowiedz

Pestka - 1 godzinę temu, *.virginm.net przejdźmy do bardziej istotnych kwestii. Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, ze mamy za to pikną akademię, a w dalszej części, trener vucofić wytłumaczy wszystkim państwu na czym polega bycie prawdziwym Legionistą i dla przykładu poda nazwiska. odpowiedz

Książę Nocy - 1 godzinę temu, *.plus.pl Przestańcie pieprzyc o sedziowaniu. Fakt był stronniczy ale to co prezentuje nasza drużyna to ku!wa dno. odpowiedz

Cziko - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Jaki prezes taki trener

Jaki trener taka drużyna odpowiedz

VUKO OUT - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jw odpowiedz

Simon - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Po heroicznej walce w 10 i niekorzystnych decyzjach sędziego wywalczyliśmy awans do III fazy eliminacji Pucharu Europy ! odpowiedz

Viper - 1 godzinę temu, *.02.net Kolejny rok, kolejny blamaz. Trzeba sobie jasno powiedziec, pudel daj sobie spokoj. To cie przerasta, Kilka lat temu grali u nas tacy zawodnicy jak Ljuboja, Odjidia, Nicolic. To byli pilkarze przerastajacy nasza lige, ale grali u nas. Teraz graja jakies wynalazki ch... wie skad odpowiedz

Zyga - 1 godzinę temu, *.spectrum.com Taktyka zawiodła, a sprawdził się system -- to znaczy gra cieńka, jak siki węża. odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dlaczego smutna rzeczywistość? Skoro właściciel Legii mówi, że dla niego spełnieniem oczekiwań jest nauczenie kogoś pierwszych kroków i LE to nie ma co się dziwić. Jak się Legią bawi i tylko liczy zadłużenie to jest jak jest. Do tego Vuko z ładną gadką jest jego spełnieniem marzeń to sorry, że sorry ale sorry. Oczywiście eLoko nie ubliżając jego kasy i LCT ale oprócz nowoczesności budowy odbiega chociażby od Amici na moje oko. To tak samo każdy go robi jak ja laskę na dyskotece, że jestem milionerem z potencjałem i obiecuje jej złote góry. Ona zostaje wydymana jak Pan M........i jego zabawka, nasza duma Legia. Niestety. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Sędzia był uczciwy. Zapłacili za 2-0 to i było 2-0. Pomijając tego klauna, który nie powinien sędziować okręgówki to faktycznie nie było widać jakiegokolwiek pomysłu ze strony Legii. Wbili Borucowi że ma grać dalekie piłki na Pekharda a później Kante i 99% to były straty. Obrona była pewna jak utrzymanie posady w firmie po koronawirusie, rozegranie było na zasadzie- kto szarpnie, ten szarpnie a później się zobaczy, no a nasz atak jest tak samo groźny jak spuszczony ze smyczy ratlerek... odpowiedz

Gruby73 - 1 godzinę temu, *.144.39 Oj wydaje mi sie, ze to jeszcze nie wszystko zle co nas czeka w tym sezonie...dramat

(L) odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.84.166 Czy dużo wymagam. Chcę, aby zawodnicy między sobą rostrzygnęli wynik, bez wpływu decyzji sędziego! Grały dwie wyrównane drużyny. obie drużyny zbierają zawodników , których nie wyłapały największe kluby. Nie wiem skąd myślenie, że Cypr jest kilka klas za nami. Przewaga jedngo zawodnika zrobiła swoje. Kogoś to dziwi? Ponadto wynik byłby bardzioej wyrównany, gdyby sędzia dyktował karne dla obu zespołów w podobnych sytuacjach! odpowiedz

Arc - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Niestety kolejny raz wyszło jakim fachurą jest Vuko. Jak potrafi ustalać skład (Kante na ławce, Tomas w 1 składzie, Gvila w 1 składzie, promowanie na siłę Karbownika). Wywalić pseudo trenera, zatrudnić poważnego szkoleniowca, bo już jest tak jak kiedyś w kadrze, że gwiazdy klubów europejskich pokroju Lewandowskiego, Krychowiaka itd uczyć gry miał jakiś Fornalik, albo Nawałka... odpowiedz

jayjayPL - 1 godzinę temu, *.inetia.pl nie wiem kiedy to w koncu dotrze do wlasciciela klubu, ale bez poważnych zakupów transferowych (takie za min. 10 mln euro) nie ma co myśleć o sukcesach na arenie międzynarodowej. Poza tym linia obrony praktycznie niemalze w całości jest do wymiany. Kto mysli ze z dziadkami Jedrzeczykiem i Lewczukiem cos zdziałają to gratuluje. odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Moj typ byl 1-2 i sporo sie nie pomylilem - niestety nie mamy czego szukac w pucharach - dzbanem jest ten co mowi ze "powinnismy" awansowac do ligi europy - nie, to dla nas za wysokie progi - zarowno dla trenera jak i dla pilkarzy.

Nasze miejsce jest w ekstraklasie i tyle.



Z takim trenerem jak Vukovic nie osiagniemy absolutnie nic. Nie ludzmy sie. odpowiedz

Browar - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ja bym sprawdził czy sędzia swirusa nie miał... odpowiedz

Lipa - 1 godzinę temu, *.plus.pl Vuko Aut odpowiedz

vinny - 1 godzinę temu, *.plus.pl Teraz szybko w lidze wygrac 2 mecze i karuzela na nowo sie rozkreci i tak do przyszlych pucharow :) Na koniec sezonu nie jeden bedzie wierzyl w awans ;) dobrze ze za rok, bedzie mozna odpadac z 2 pucharow. Wtedy powinno sie udac awansowac :) Powtorze raz jeszcze i spadam na rok ;) 20 pkt przewagi w lidze pozwoli myslec bardziej realnie o pucharach, choc i tak ich nie zapewni. Nowy system na pewno eliminuje LM dla nas juz na zawsze. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @vinny: To niestety prawda. O LM w nowej formule rozgrywek europejskich możemy zapomnieć. A i o LE będzie mega ciężko. odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Krytykanci Berga jak się macie?. odpowiedz

fantom - 1 godzinę temu, *.chello.pl szacun chlopaki za postawe i walke do konca. tak powinno byc zawsze. a omonia byla do przejscia. mysle, ze w pucharach jeszcze cos pokazemy. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.84.166 Należy dodać, że jeszcze jedną przeszkodą nie do przejścia dla Legii był Nathan "Natanek" Verboomen! odpowiedz

Tito - 2 godziny temu, *.chello.pl ROSOŁEK DNO DNA I TONY MUŁU TO NAWET IV LIGA JEST LEPSZA... odpowiedz

Sędzia chvj - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sędzia wydrukował mecz, bez dwóch zdań... p.s. Berg wracaj do Legii! Trener z pomysłem i taktyką, Vuko jak uczeń... odpowiedz

Kalarepa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niiiic siiieeeee nieeee staaaalo! Heej Legio niiiic sieeeee nieeee staaaaalo! Hahahahaha odpowiedz

Przemo - 2 godziny temu, *.interkam.pl Najwyższy czas zainwestować w prawdziwego trenera obecny trener może niech poćwiczy z rezerwami i tam nabiera doświadczenia. Szkoda komentować dzisiejszy mecz odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Przemo: ty slepy jakis byles?

1. Wywalenie z boiska lewczuka za jedna zolta kartke.

2. Niedokonca sluszny karny dla omonii

3. Brak karnego dla Legii za ewidwntny faul na kante odpowiedz

Pod(L) asiak - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Komentarz TVP wypacza obraz meczu nie gorzej niż niejaki Nathan z Belgi, pier...enie o kondycji Omoni przy grze przez 60min 11vs10, taktyce Berga itp., wygrali byśmy to, nawet dogrywka pokazała że Legia gorsza nie była, dostaliśmy dwa jak nie trzy strzały od sędziego i po meczu (Thiago powinien dostać druga żółtą jeszcze w pierwszej połowie) odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nasza liga jest strasznie słaba katastrofa, drużyny nasze odpadają z pierwszą lepszą ekipą która potrafi choć trochę kopać piłkę... odpowiedz

Matik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dramat.... najgorsze jest to, że jako kibic Bełchatowa jestem podwójnie rozczarowany. Wygraliście z GKS 6:1, a europejskie puchary brutalnie zweryfikowały poziom polskiej ligi... odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.telekom.hu Ci nieudacznicy co myślą tylko o tym by dobrze wyglądać powinni isc na jeden dzień do normalnej pracy.Odpowiednia praca dla tych patalachow hańbiących Legie to kopanie rowów przy 40 stopniach ciepła.Czy ktoś myśli ze oni się przejęli odpadnięciem z LM????Absolutnie nie.Grun ze kasa się zgadza na koncie i włoski ładnie postawione.Masakra zażenowanie i brak słów ! odpowiedz

Ziutek - 2 godziny temu, *.as9105.com Panowie spokojnie Możemy jeszcze podbić Ligę Europy odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.mm.pl Co roku to samo za dużo miodu w tej drużynę, super się gra jak po wypadnięciu Wszołka nie ma się pół SKRZYDŁOWEGO. Boruc z 10 kg do zrzucenia. Trzeba zamienić Vuko na Berga. odpowiedz

Echhhh - 2 godziny temu, *.chello.pl Wiec Vuko mowisz, ze na lepsza gre przyjdzie czas. Oby jak najszybciej bo w LE bedzie slabo. Powodzenia. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wyp..aj serbska trenerzyno odpowiedz

Greg - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wstyd Warszawie przynosicie odpowiedz

Vuko won - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vuko out. Kolejna weryfikacja i kolejny raz wpier... kończ wasć wstydu oszczędź takiej Legii się nie da oglądać. Najpierw porażka w PP, teraz to i męczenie się praktycznie z każdym rywalem. Mioduski oddaj Legie komuś kompetentnemu. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Jaki trener, taka gra.

Jakie transfery, takie trofea.



Jedynym malym pozytywem dzisiejszego wieczora to fakt ze cweltic przegral u siebie z Ferencvaros i tez odpadl. W sumie **uj z cwelticiem, ale wielkie brawa i gratulacje dla naszyg braci Magyarow!



A u nas, **ujni ciag dalszy. Ten sezon bedzie dla nas niestety tragiczny, mozemy skonczyc poza podium. odpowiedz

Mpp1986 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo loczek! Wywaliles kupe siana na transfery zawodników, a zapomniałeś zatrudnić trenera. O lige mistrzów walczyłes facetem, który raz nam przewalil mistrzostwo z piastem, i raz wygrał słabością pozostalych. W pucharach pokazal sie z byle jakiej strony z rangersami. odpowiedz

TomTomTom - 2 godziny temu, *.plus.pl -Puk Puk

-Kto tam?

_(L)egia

............. odpowiedz

Klakier - 2 godziny temu, *.plus.pl Ten mecz wiernie zobrazował poziom Polskiej piłki kopanej, liga Cypryjska wciąga nasze pseudo profesjonalne kluby jak głodny przystawkę przed daniem głównym. Zero taktyki, zero zgrania, praktycznie zero strzałów z dystansu, Legia nie pokazała dzisiaj nic (może poza 3 akcjami) czym mogłaby zasłużyć na wygraną. No brawo brawo ale cieszmy się, że mamy tytuł mistrza Polski to takie fajne trofeum, to prawie jak puchar Tymbarku, chociaż wydaje mi się, że dzieciaki grające w tym turnieju prezentują się lepiej niż Ci nasi Zawodowcy. odpowiedz

Hawryl74 - 2 godziny temu, *.virginm.net Koniec Vuko koniec koniec Vuko koniec, koniec Vuko koniec.

Taka Prawda odpowiedz

rubik - 2 godziny temu, *.icpnet.pl Awans do 3 rundy LE! Gratulacje z Poznania! odpowiedz

,,,,,,, - 2 godziny temu, *.chello.pl Sędzia zawodnikiem meczu, przekręt jak za czasów fryzjera. odpowiedz

Kochamlegie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co wy do vuko macie zapytajcie się Bońka jak dopuścił sędzie Belga do sedzowania to nie legia powinna grać 10 odpowiedz

Żenada - 2 godziny temu, *.co.nz Ale wstyd... a w fazie grupowej 900k€ za sam remis płacą. Wystarczyło zrobić za co mają płacone. odpowiedz

Omen - 2 godziny temu, *.multi-telekom.pl Lepiej usiąść przed akwarium i patrzeć na rybki niz oglądać legie odpowiedz

(L)istek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kto był optymistą po meczu z Irlandczykami to mu współczuję.Jesteśmy dnem dna w europie.Teraz baty w LE od jakiś Estończyków albo Litwinów i nareszcie będzie koniec tego pośmiewiska. odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.plus.pl Jeżeli to prawda ze wiekowy już kapitan Legii zarabia rocznie 1 mln € to jest to szok.... odpowiedz

jayjayPL - 2 godziny temu, *.inetia.pl kupować w koncu pilkarzy za 10 mln euro bo tu nie ma za bardzo na co czekac. Europa nam ucieka. Z dziadkami jak Lewczuk, Jędrzejczyk i slabym Wieteska nie ma mowy o jakimkolwiek sukcesie miedzynarodowym. To w koncu jest chyba profesjonalny klub Legia Warszawa a nie automat z lodami. Pilka nozna na wysokim poziomie sportowym to jak wielki biznes, TRZEBA RYZYKOWAC! odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @jayjayPL: 10 milionow? hahahahahahahha to daj pieniadze to kupi. odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl Boruc kilka dobrych interwencji, tylko po co cały czas te długie piłki były grane?



Slisz ma potencjał fajny mecz,

Karbownik również dobry mecz, to co robi Gvila to jakiś dramat,

Rosołek jest napastnikiem po co grał w pomocy? odpowiedz

K(L)AKIER - 2 godziny temu, *.inetia.pl Co to za taktyka Pnie trenerze była na ten mecz, długa piłka na pekharta drewniaka, Lewczuk dno , Wieteska dno za 2 bramkę, jedzą dno , weź kudlaty sprzedaj wszystkich i graj juniorami w ekstraklasie , po co te kompromitacje,A tak w lidze środek tabeli i bez nerwów,.bo niestety przez następne 10 lat Europy nie zwojujemy .Padaczka odpowiedz

mc - 2 godziny temu, *.chello.pl Vuko daj już spokój.. odpowiedz

Bohen - 2 godziny temu, *.chello.pl Sędzia zaj...al, ale Legia jeszcze bardziej, zasłużenie odpadliśmy, gra tragedia, bravo King Artur! odpowiedz

Cziko - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Smutna prawda to prezes.

Jaki prezes taki trener

Jaki trener taka drużyna.

Ile jeszcze zwolennicy miodka bedziecie czekać na LE ?

5 lat już minęło.



odpowiedz

Mr T - 2 godziny temu, *.mm.pl Nie ludzmy sie. Vuko z taktyki ma jeszcze duzo do nauczenia. Omonia chyba została zlekceważona. odpowiedz

Wstyd - 2 godziny temu, *.chello.pl Karny dla Legii, kartka dla Lewczuka z dupy... tłumaczenia. Smutna rzeczywistość, wstyd odpowiedz

Legionista75 - 2 godziny temu, *.orange.pl Żal patrzeć. Dawno dawno tak słabo nie grali.Chyba jednak Vuko jeszcze nie ma pomysłu na trenerkę odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To nie tylko smutna rzeczywistość ale także najprawdziwsza prawda.Powtarzam to już po raz któryś z rzędu.Dopóki prezesem będzie pajac i idiota podejmujący debilne decyzje dopóty jakiekolwiek puchary pozostaną w sferze marzeń. odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl No i mamy puchary z głowy i dobrze bo Legia wstyd tylko nam przynosi ,banda patałachów z nieudolnym trenerem na czele,a teraz będzie wyprzedaż bo dziurę budżetową trzeba załatać odpowiedz

zp - 2 godziny temu, *.chello.pl Rozumiem rozczarowanie etc., ale umówmy się, Omonia była do pyknięcia dla Legii w formie to primo, secundo - tęczowy dodatek z Belgii. odpowiedz

TomTomTom - 2 godziny temu, *.plus.pl Ile jeszcze? ile jeszcze? ile jeszcze lat bede musial to znosic. Jak to sie dzieje co rok jak? jak? chce tylko odpowiedz. JAK?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co tu pisać. Dno w wykonaniu Legii. I jeszcze Lewczuk osłabia druzyne. Ciekawe kiedy przyjdzie czas na te lepsze mecze i grę o których gadał Vukovic, transfery porobione a drużyna wogole nie zgrana, jedyny Kante który walczy na każdym centymetrze boiska, faul Jedzy bez komentarza, który sprekurował rzut karny dla Omonii.Dno totalne, nie da się tego oglądać, Europa nie dla polskich drużyn niestety, jesteśmy za ciency. odpowiedz

Świstak666 - 2 godziny temu, *.chello.pl niestety jesteśmy w IV lidze europejskiej...szkoda na takich kopaczy tak wysokich pensji... :( odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Bracia po szalu.... nawet nie wiem co mam napisać... mógłbym klnąć na sędziego za drugą żółtą kartkę na Lewczuku, brak karnego i kilka innych sytuacji... prawda jest jednak taka, że jak chcemy grać gdziekolwiek to do przerwy z drużyna niżej notowana musi być 2-3 do 0... Prawda jest tez taka, że młodzi musza pracować, bo jak nie to skończą jak wielu ich kolegów w przeszłości... smutny wieczór... Oby to nie był koniec w tym roku.... Tylko (L) !!!! odpowiedz

Grzegorz Źentyca - Grzegorzewski - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Zachowajmy spokój. W europejskiej piłce są setki wychowanków akademii piłkarskich roznych reali, barcelon, bayernów itd. Legioniści czasami są w stanie ograć mistrza Irlandii Polnocnej, Gibraltaru, Malty. Na mistrza Cypru na razie nie mamy uzbrojenia. Nie dla Legii premie za Ligę Mistrzów. Muszą wystarczyć przychody ze sklepiku, transmisji i handlu piłkarzami. Niedługo zakup Jerzego Wasiaka z LKS Moszczanka. Tego perspektywicznego napastnika za dwa lata optli się za dwa miliony Euro do drugiej bundesligii. Chłopakom podziękujmy za ambicję. odpowiedz

Ojoj - 2 godziny temu, *.chello.pl To teraz z 2 rundy Le i wracamy do emocji eklapa, już nie mogę się doczekać świętowania tego sukcesu na starówce... odpowiedz

Gal Anonim - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Niestety ale z taką grą. To nawet ligi Europy nie zwojujemy,powodzenia pany.Miodek wypad. odpowiedz

konczita - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ja będę brownił tutaj Prezesa bo akurat w tym roku zrobił wszystko co można żeby drużynie zapewnić spokoj. nikt nie odszedł, trener dostał transfery jakie chciał i tylko głupota zawodników z koronawirusem i brak przygotowania fizycznego przesądził o odpadnieciu. to samo było po pandemii, nie bylismy w ogóle fizycznie gotowi kontuzje non stop jednego po drugim z najgroźniejszą kontuzją veso odpowiedz

Tadeusz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl :flaga: odpowiedz

Kamuflaż - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Panie Berg, gratulacje, pokazałeś kto jest tutaj trenerem. Panie Vuković, idź pan trenować Pelikan Łowicz albo inny zespół z 3 ligi. Panie Mioduski, głupota jest porażająca, dlatego płacisz coraz więcej i nic z tego nie masz. Mistrz Polski odpada w 2 rundzie el LM, brak słów. odpowiedz

bep - 2 godziny temu, *.chello.pl "Henning Belg" wygrał mecz z Legią. Skandaliczne sędziowanie to fakt, ale z taką grą niestety nie mamy czego szukać w LM. W kolejnej rundzie nieco lepszy rywal wpakowałby nam pięć bramek i byłby wstyd i kompromitacja odpowiedz

Szaki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szacun Berg ???? odpowiedz

benq76 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Lewczuk powinien teraz dostawać 10% pensji....widząc co robi sędzia......BRAWO LEWCZUK....mecz koszmarny!!!!!! komentatorzy onyszko i ten drugi komentarz KOSZMARNY"kapustka rozkręca się z minuty na minutę"!!!!!!!!(w dogrywce) no jaja przyjeżdża berg i nas leje!!!!! Lewczuk i ten "jajcarz" Jędrzejczyk Brawo....żenada!!!!! ja bym mu podniósł mu pensje o 100tysi czyli 300tysięcy miesięcznie....chore to wszystko!!!! odpowiedz

Moro - 1 godzinę temu, *.virginm.net @benq76: do tego wszystkiego dodałbym wieteske którego ze starości dopada reumatyzm w trakcie biegu i kante, który nie wykonał ani jednego podania. Klapki na oczu i jedzie kuń odpowiedz

Afro - 2 godziny temu, *.chello.pl Gwilia out. Bez niego w 10 grali lepiej. F**k Uefa. Borubar król. Vuko wystrachany powinien grać bardziej ofensywnie od początku a ja powinienem obstawić porażkę u buka. Dobranoc. odpowiedz

Ceeeeeee! - 2 godziny temu, *.chello.pl Co za dramat. Ja to do znudzenia będę powtarzał vukovic to nie jest trener na euro-skie puchary. On sobie tam może Górnik Zabrze pokonać... odpowiedz

Aumann - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Ceeeeeee!: pod warunkiem , że nie w Zabrzu odpowiedz

Tomy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ile jeszcze upokorzeń.. Zawsze to samo. Legia na początku odpada z frajerami. Może ktoś zrozumie że skład buduję się w przerwie zimowej. Pytam też dla czego zawsze jesteśmy tak przygotowani na początek sezonu że każdy amator kopie nam do ciała. Czy nie czas na wyciągnięcie wniosków? Rozumiem że szyt formu przychodzi w trakcie zbliżenia ale żeby zawsze nie było wzwodu na starcie? Jak wówczas dojść.... do celu.. Żenada, wstyd, kompromitacja, brak słów. Nie obwiniam trenera, poszczególnego piłkarza.. Winą za to wszystko obarczam cały zarząd, trenera i piłkarzy.. Brawo.. Dbajcie dalej o własny wizerunek. Super prestiż, ciuchy auta i życie ponad stan. Wewnętrznie tchórze i nieudacznicy odpowiedz

Coach biedronka - 2 godziny temu, *.sky.com PANIE LESNIODORSKI WROC I ZACZNIJ BUDOWAC LEGIE OD NOWA,PORA NA POZEGNALNE CHUSTECZKI DLA VUKOVICIA

CO ROBI JEDRZEJCZYK I WIETESKA W LEGII

odpowiedz

Gracz - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Bukmacherzy: Legia faworytem do awansu odpowiedz

Heniek - 2 godziny temu, *.chello.pl Wstyd. Hańba. Dno. Vuko. Stopniowanie dokładnie w tej kolejności. odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl vuko trener na lata...hahaha..a poważnie to "spieprzaj dziadu" odpowiedz

Henio - 2 godziny temu, *.plus.pl Liga Mistrzów taki ch..j , sędzia bohaterem meczu i Legia bez trenera w efekcie " potęgi europejskie " leją nas po pysjach. odpowiedz

Szaki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Leśnemu możesz d.... Robić...

Nic nie umiesz

Spieradaj z LEGII.. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Dalej wystawiac Gwile i Pekharta... Jedza spozniony... Brawo Artur i Luki, Kante, Mladenovic, niezle Rosolek odpowiedz

Hahqqbabahbqbaha - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Hahahahahahabqhanana odpowiedz

Choto - 2 godziny temu, *.play-internet.pl RIP. Nie ogladam juz (L) live. Tylko skroty. Dziekuje Borucowi, Karbo i Kante za gre. odpowiedz

Szaki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Prezesie,

Oddaj Legie w inne ręce, ty jestes MOPEM odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Zawsze jestem krytyczny wobec piłkarzy Legii ale tym razem napiszę - chłopaki zasłużyliście na szacunek. A o tym palancie z belgi pisać nie będę bo oskarżą mnie o nienawiść między narodami. Panie Boniek lub inny działaczu pzpnu, zróbcie coś jak możecie żeby więcej takich palantów nie przysyłali, nie tylko na Legię ale i do innych polskich klubów bo zawsze będziemy chłopcami do bicia. odpowiedz

Gepetto - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @jarekk: panie boniek hahahahaha jak on się z tego cieszy przecież odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @jarekk: Jak masz pisać takie głupoty to pomysł najpierw ze dwa razy. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.net.pl Sędzia jak zwykle dał popis. Myślę że Berg dogadał się z sędzią rodakiem. Legia powinna złożyć protest do UEFA i skargę na sędziego. odpowiedz

Bep - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kibic : Ziomuś, sędzia był z Belgii, a Berg jest Norwegiem... odpowiedz

Protestujcie sobie :D - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kibic : Legia to powinna strzelać.. pierwszy strzał koło 70minuty? Haha odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Kibic : jeden belg, a drugi norweg. Fakt, rodacy... odpowiedz

Krzychu - 2 godziny temu, *.ip-point.pl Nie oszukujmy się Liga Mistrzów to i tak za wysokie progi ale może liga Europy jakimś cudem się uda . odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Żenada... Ale przecież liga Cypru jest na 14 miejscu w rankingu UEFA a Ekstraklapa na 32 więc nie na co się dziwić... odpowiedz

Zniesmaczony - 2 godziny temu, *.orange.pl I znów tradycyjny EURO - WPIE...L z niżej notowanym rywalem odpowiedz

zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Zniesmaczony: Z niżej notowanym???Hahaha.Gdzie My,gdzie liga cypryjska. odpowiedz

pepli - 2 godziny temu, *.chello.pl Zespol warty ledwo 10mln eurasow w porownaniu do Legii (34,6 mln eurasow) grajac na wyjezdzie jest lepszy w kazdym aspekcie gry, no brawo trenerze! moze na warte poznan i rakow to wystarcza ale jak juz ktos umie grac to jest ciezko

2 celne strzaly w 90min no taktyka bardzo dobra

no we wrzesniu bedziemy miec zespoly w pucharach dzieki tylko pandemii odpowiedz

Pod(L) asiak - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie zdziwię się jeśli jutro w prasie zobaczę artykuł pt.,, Obywatel Belgi zostawił zęby w nietolerancyjnej Warszawie '' odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pod(L) asiak : Takiego pajaca nie ma nawet w naszej lidze. Nie sądziłem, że może być ktoś bardziej ślepy od Frankowskiego, Złotka, Marciniaka. Okazało się, że jednak może. odpowiedz

Zazenowany - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ale kupa odpowiedz

Kamil - 2 godziny temu, *.otenet.gr Niestety chłopcy starali się ale liga Polska jest zdecydowanie słabsza od cypryjskiej i taka jest rzeczywistość odpowiedz

Lipa - 2 godziny temu, *.plus.pl Vuko Aut odpowiedz

Cult Friends - 2 godziny temu, *.37.5 No coś takiego to siekiera w plecy Legii ???? ????Vuko pokazał wszystko w przygotowaniu,I ten olbrzymi mizerernyyyy sztab,kiero Drużyny to fejs,I kilku co nic nie robiá.... odpowiedz

Val - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Vuković!!! odpowiedz

Szaki - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Vuko, jesteś... Śmiech na sali,

Męska decyzja... Odejdź

Bie pie...ol głupot.... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl T-R-A-G-E-D-I-A. Henning Berg przykrył nas czapką.Cypr już nas leje i nie ma wytłumaczenia że to tylko jeden mecz.Dobranoc.Bójmy się już dzisiaj meczu z Jagiellonią odpowiedz

Jacek - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Nooo to już wiemy jaka jest różnica między trenerem a starzystą... Od początku było bez szans, zero pomysłu, brak akcji ofensywnych... Omonia zagrała tak jak Legia za Berga... Bezpiecznie z tyłu, odpowiedzialnie w środku, konkretnie z przodu.. prosto i skutecznie do bólu. Legia zagrała po vukoviczemu... Bez pomysłu, bez pomysłu, bez pomysłu... Vuko do końca września w Legii i nowa rewolucja... Jak zawsze po eliminacjach... odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Beznadziejna Legia, beznadziejny mecz, beznadziejny sędzia... odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.mm.pl No i .ói! Taktyki brak, gry brak. I na koniec troche usprawiedliwienia-kto wyznacza sędziów, to u nas panie i panowie lepiej sobie radza na poziomie IV ligi. odpowiedz

bla - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pierdhardt na szpicy, szybki jak szczała. odpowiedz

vuko out - 2 godziny temu, *.inetia.pl vuko won amatorze! odpowiedz

Wojtek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl :flaga: odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tragedia! Wierni po porażce? Tyle nam q..a pozostało :( odpowiedz

Orti - 2 godziny temu, *.com.pl To jest jakaś farsa. Co na boisku robił Rosołek tyle czasu to ja nie wiem i ten Gvilia... Masakra odpowiedz

Lipa - 2 godziny temu, *.plus.pl Vuko Aut odpowiedz

WP - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wstyd porostu wstyd.Hening King.Jednak ma pojęcie .Zatrudnijcie w końcu trenera NIE STAC WAS odpowiedz

ooon - 2 godziny temu, *.47.215 nie oszukujmy się, kto wie jakby ten mecz by się potoczył, gdyby sędzia odgwizdał słuszny, nieodgwizdany karny dla Legii odpowiedz

SlawoL - 2 godziny temu, *.net.pl Berg ograł Vuko jak dzieciaka. Nasz trener to porażka mistrza w takiej ogórkowej lidze prowadząc Legie to moja córka by zdobyła. Przegrał dwa razy eliminacje Puchar Polski i nie widać nic z jego głośnych zapowiedzi na boisku. Odsunąć go od prowadzenia drużyny !!!! Nadaje sie tylko do budowania atmosfery w szatni zero myślenia strategicznego i analizy gry odpowiedz

Karo(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl BRAWO SĘDZIA!

Ale co nie zmienia faktu że z takim trenerem i tak nie damy rady po za mistrzostwem wygrać. odpowiedz

Kochamlegie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jaki by nie był to i tak będziesz nazelak vuko wystawił to co mógł i tak za anbicje nie masz prawa ich gnowic grali 10 a sobie przypomnij pierwsza połowę to my powinniśmy grać dziseciu ale jak sędzia belg i trener tylko żądam tobie pytanie gdzie PZPN żeby tak nie bylo odpowiedz

Bigos - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda języka strzępić, omonia dalej nie wiarygodne odpowiedz

Hawryl74 - 2 godziny temu, *.virginm.net Berg Pan Trener pokazał wuefiście miejsce w szeregu. Ostatni mecz Vuko ?

Zobaczymy odpowiedz

pjoter - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Po pierwsze Omonia ma trenera. Tak, trenera, którego taktykę dzis widzieliśmy. A my? To jest mis na miarę naszych możliwości--brak trenera oraz słabi piłkarze. Ale pytanie brzmi-po pastuszkach z Kazachstanu, czy kelnerach i kucharzach wraz z ochroniarzami z Luxemburga dziś oklepali nas tytani europejskiej piłki z Cypru...Za rok może oklep spuści nam FC TORSHAVN z Wysp Owczych, ale ku...a ile jeszcze i jak długo mamy być upokarzani???Jak długo mamy mieć opluwaną twarz??? MY JESTEŚMY LEGIA WARSZAWA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Ginpasterz - 2 godziny temu, *.201.85 Dalej jesteście przekonani że to świetny trener. Dopóki nie będzie trenera pokroju Czerczesowa lub Berga to będziemy na poziomie Malty. Brak słów. odpowiedz

Kris - 2 godziny temu, *.centertel.pl Sędzia to powinien zostać wy.... Za takie sędziowanie drukarz jeden odpowiedz

Czy.. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czy doczekamy się kiedyś solidnej gry Legii jak w latach 90..... odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.227.22 Legia zagrała bardzo słaby mecz. Do tego ten belgijski ********* zrobił wszystko by wyrzucić nas z LM. odpowiedz

Vpierdolic - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ja koooochammmmm Leeeeegieeeeee lalalaalalalalal ja kooooochaaaaam Leeeeegieee lalalalaalalal odpowiedz

wrt - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda prądu na oglądanie tego w telewizji. Legia przegrała ale u mnie to wina samsunga, vectry, tvp1, wirusa w koronie ale na pewno nie vukovica jego bandy nieudaczników. Odpuścili sobie kolejny najważniejszy mecz w ostatnich 2 miesiącach. odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest szansa na LE tylko trzeba Vuko od razu zwolnić. Jedyna opcja. odpowiedz

qwadratt - 2 godziny temu, *.centertel.pl odkad miodek jest prezesem Legia nie ma trenera. taktyka na dzis - laga od bramkarza do przodu i strata pilki. kante, pekhart oraz nawet lopez to rozmydlanie Legii na jakies wisly plock i inne przecietne cracovie. nie mamy napastnika oraz trenera. odpowiedz

Kochamlegie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Smutna jest tak rzeczywistość że bonie pozwolił żeby Belg sedzowal trenerowi zBelgi. I jesze jedno jak będziecie pisać coś to sobie zadajcie jak by nasza Legi grała 11 na 10 tak jak powinno być sprawiedliwie dla Legi odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kochamlegie: a który trener jest z Belgii? odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.net.pl Bez komentarza, paodziwiam że ktoś daje pieniądze i to takie na kopaczy odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bidnemu zawsze wiatr w żyć. Jak nie wirus, to sędzia ślepiec i idiota. Ale sami jesteśmy sobie winni. Gwilia w beznadziejnej formie, Pekhard to drewniak od którego czasami piłka się odbije, czasami nie. Pilnować LE, żeby znowu nie było obciachu z jakimś Karabachem czy inną Mołdawią. I skoszarujcie ich wszystkich w Książenicach, bo jak odpadniemy walkowerem to dopiero będzię obciach. A dziś na boisku najlepszy Bartek Slisz - defensywny pomocnik....



Chociaż niektórzy pływają jachtami po kanarach i mają wirusa w dupie. Co nie przeszkadzało im zamykać niektórych powiatów. Po prostu żygać się tym wszystkim chce. odpowiedz

Rafix - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: w zeszlym roki mieliśmy drewnianego Kulenovica teraz mamy Pekharta. Jest jednak pewna poprawa, bo nie gra 90min, więc trener po woli wyciąga wnioski.

Kante nie idealny, ale bez wsparcia zrobił dużo wiecej od Pekharta.

Rosołek oczywiście nie na swojej pozycji.

Luquinhas to samo, powinien grać w środku, ale Vuko znowu uparł się na Gwilie.

Widać że ma swoich pupili i na nich stawia.

odpowiedz

SZU - 2 godziny temu, *.centertel.pl Śmiać się czy płakać... oto jest pytanie. Dno, dno i kilogramy mułu. Nie mieliśmy nic do zaoferowania!! Czy oni myśleli że mecz się sam wygra?? odpowiedz

Moty(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy istnieje jakakolwiek możliwość obarczenia sędziego za wynik?!?

Gość ewidentnie swoimi decyzjami „zrobił mecz”...

Oczywiście piłkarze też się nie popisali, niemniej jednak rażące decyzje, aż wolały o ich odgwizdywanie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda czasu na to wszystko. Po co ogladac lige? Zeby byc swiadkiem kolejnej kompromitacji polskiego futbolu? Co za zenada... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Niestety, tak to kolego wygląda. Człowiek musi do 70-tki zapier...lać a gwiazdy nie potrafią kopnąć na bramkę rywala przez ponad godzinę. Ktoś powinien wstrząsnąć tym całym burdelem.... odpowiedz

Miki - 2 godziny temu, *.plus.pl Polska myśl trenerska - czyli brak pomysłu kontra zgniły zachód - przepaść

skład tragedia: Gwilia, Rosołek, Boruc

brak formy - Karbownik

dobrzy zawodnicy na ławce: Kapustka, Martins,

Najlepszy Slisz

Masakra, k... ile jeszcze !!!! odpowiedz

ZS - 2 godziny temu, *.chello.pl @Miki: zgadzam się odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl @Miki: ale o jakim trenerze piszesz? Bo u nas to takiego brak. Vuko yo były pilkarz odpowiedz

Lk - 2 godziny temu, *.chello.pl Dlaczego w ocenach nie ma ZERA?!?!?!?!?!?!!!!!! odpowiedz

Kamil K. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Tośmy pograli... wstyd... odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mecz w bardzo brzydki sposob wydrukowany przez sedziego .. odpowiedz

Klakier - 1 godzinę temu, *.plus.pl @grzesiek: zesr..y a nie wydrukowany, zero akcji po których miałby paść gol dla Legii, nic, zero, nawet gdyby sędzia gwizdał dla Legii to nic by to nie dało. Ten zespół nic nie gra. odpowiedz

ff - 2 godziny temu, *.centertel.pl Berg - wróć do Legii! odpowiedz

Robur - 2 godziny temu, *.144.219 vukovic wy pie przaj z Legii. Weź kante odpowiedz

R@dzi00 - 2 godziny temu, *.orange.pl Dobrze, że chociaż przeciwnik w miarę jako tako grał. Gorzej byłoby przegrać po fatalnej grze obydwu zespołów. odpowiedz

Kerad - 2 godziny temu, *.centertel.pl Vukovic! Coś Ty zrobił!

Po kartce dla Lewczuka zdjąłeś Gruzina! Po co? Można grać trzema z tyłu ale zablokować środek!

I co się stało? Środek opanowała Omonia i raz za razem stwarzała sobie sytuację a Legia się tylko broniła!

Jesteś marnym trenerem!

Ps. Co robił na murawie Rosolek????? odpowiedz

Rafix - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kerad: Rosołek się snuł odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Kerad: gruzin mial zolta kartke a sedzial dawal kaetki jak chcial wiec dpbrze ze go zdjal... odpowiedz

Kamyk - 2 godziny temu, *.orange.pl Dno i wodorosty ale mercedesami śmigają. odpowiedz

To ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl POLSKA PIŁKA KLUBOWA TO JEST P A D A K A



VUKOVIĆ ŻADEN TRENER Z NIEGO. BERG GO WYPUNKTOWAŁ JAK DZIECKO. odpowiedz

Gib - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie poddawaj się...

odpowiedz

zsh - 2 godziny temu, *.inetia.pl to jest niepojęte odpowiedz

wawa3 - 2 godziny temu, *.net.pl Nihil Novi... odpowiedz

Miodek - 2 godziny temu, *.chello.pl Dear friends...... odpowiedz

Gazef - 2 godziny temu, *.chello.pl Vuko już spakowany? odpowiedz

Ehh - 2 godziny temu, *.plus.pl Ejhh ale się łudziłem odpowiedz

LM - 2 godziny temu, *.plus.pl a w 3 rundzie byliby rozstawieni. I co z tego :) odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Ale wstyd

Ale wstyd

Vuko won

Wuefistooooooo

Wonnnnnnnnn

odpowiedz

Warszawa - 2 godziny temu, *.amazonaws.com @Wawa: milcz polonisto odpowiedz

Cyceron - 2 godziny temu, *.chello.pl Dzisiaj to grali padake! bez pomysły... i po Lidze Mistrzów odpowiedz

kalosz - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Cyceron: kazdy by tak gral po urodzinach vuko:) odpowiedz

Świstak666 - 2 godziny temu, *.chello.pl brak słów...IV liga europejska...a pensje jak w II... odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.mm.pl Dobrze Leśny powiedział. Vuko zachłysnął się sukcesem odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Człowiek wiedział, a jednak trochę się łudził ... odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.chello.pl Dno. odpowiedz

Vander - 2 godziny temu, *.plus.pl Wspaniały mecz w wykonaniu sędziego odpowiedz

Tomy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Vander: jasne.. Wszyscy są winni tylko nie my.. Pytam jaka jest różnica klas? Zawsze będą obrywać postroni nawet jeśli są w części winni? L nawet w dziesiątkę powinna ich zabiegać nie mówiąc o wyniku. Ja mówię dość zwalania winy na innych. Każdy facet bierze to na klatę a kobiety szukają wytłumaczeń odpowiedz

michał - 2 godziny temu, *.icpnet.pl @Vander: a co - Stefańskiego dzisiaj nie było????? odpowiedz

Sławek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Vander: i pomomo tego kompromitacja Legii odpowiedz

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.