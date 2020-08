Uraz Wieteski

W spotkaniu z Omonią kontuzji doznał Mateusz Wieteska . Środkowy obrońca nabawił się urazu podczas akcji, w której Cypryjczycy strzelili drugiego gola. W czasie powrotu we własne pole karne zawodnik trzymał się za dolną część pleców, aby niebawem upaść z bólu. Kilka minut potem Wieteska został zmieniony na boisku przez Andre Martinsa . Środowy występ Wieteski był więc wyjątkowo krótki. 23-latek wszedł na murawę w 60. minucie za Waleriana Gwilię , a niedługo po starcie drugiej części dogrywki musiał udać się do szatni.

Rambo - 2 minuty temu, *.centertel.pl Won z Legii partaczu i parodysto. Obyś już w tym sezonie nie zagrał. Nie mamy ani jednego porządnego stopera, bo to co wczoraj zrobili Lewczyk i Jędza to skandal. odpowiedz

Nn - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Jaki dokładnie uraz bo Onyszko powiedział cyt. Wietesce w kręgosłupie strzeliło odpowiedz

piotr_zabki - 21 minut temu, *.plus.pl Może czas przyznać się do błędu i wystawić Remyego. Wieteska - w każdym meczu wielbłąd. Masakra. Czas na dwóch nowych stoperów. Może do czasu wzmocnień Mosór? - z pewnością lepszy od Wieteski. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dupsko boli? Po takim meczu, to normalne. odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Won z Legii partaczu patrzeć się nie da na twoją grę ile jeszcze razy przez Ciebie stracimy gola i zawalisz mecz? W siną dał... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 1 godzinę temu, *.247.138 Ale co to za uraz? Ból w dolnej części pleców? Nic więcej nie wiadomo? odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.groenveldvlees.com Ta informacja, to duże wzmocnienie drużyny odpowiedz

Tom@zino - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zdrowia, Wieteś! Hejterom karma odpowie. odpowiedz

yyy - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Tom@zino: która, pedigree? odpowiedz

Tom@zino - 1 godzinę temu, *.chello.pl @yyy: do wyboru, do koloru. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Tom@zino: Nie strasz, nie strasz, bo Ciebie tez zad rozboli. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.113.189 Żadna strata. W sumie może uraz jest na tyle groźny że będzie się leczył ze 3 sezony. W Legii i tak jest całkowicie nieprzydatny więc niech leczy się długo i wyleczy wszystkie urazy nawet haluksy a potem niech odejdzie odpowiedz

urban - 1 godzinę temu, *.virginm.net Srodek obrony powinien byc priorytetem, a mamy emerytow i beztalencie tylko. odpowiedz

Zbyszek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Skoro to takie wielki uraz, że trzeba było zawalić bramkę to mam nadzieję że pana Wieteski nie zobaczymy już do końca sezonu odpowiedz

Hautausmaa - 1 godzinę temu, *.net.pl W sumie nie rozpaczam. odpowiedz

