Młodzież: mecze środowe

Środa, 26 sierpnia 2020 r. 20:38 Redakcja

Legia U16 pokonała 4-0 Radomiaka '05 w meczu wyjazdowym. W innym spotkaniu Ekstraligi, Legia U14 wygrała 2-0 z Ostrołęcką APN. W I lidze wojewódzkiej U18, UWKS Legia pokonała 6-1 Victorię Sulejówek.

Wszystkie trzy drużyny prowadzą w tabelach swoich rozgrywek.



Radomiak Radom 05 0-4 (0-3) Legia U16

Gole:

0-1 30 min. Filip Borowski b.a.

0-2 34 min. Maksymilian Stangret (as. Oskar Lachowicz)

0-3 39 min. Maksymilian Stangret (as. Filip Rejczyk)

0-4 48 min. Szymon Grączewski (as. Maksymilian Stangret)



Legia: Jan Sobczuk (46' Bartłomiej Górnaś) - Szymon Gaj, Bartosz Krasuski, Ignacy Morawski, Kacper Stankiewicz (46' Lucio Ceci) - Filip Borowski (46' Gracjan Gawroński), Benedykt Piotrowski (55' Kacper Rojkowicz), Filip Rejczyk [06] (46' Szymon Grączewski), Oskar Lachowicz, Maciej Bochniak (65' Szymon Siodłowski), Maksymilian Stangret

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



W pierwszych minutach obserwatorzy meczu mogli mieć pewne obawy co do jego przebiegu - niezbyt równe, mocno nasiąknięte po burzy boisko plus mocno defensywna taktyka gospodarzy zwiastowały ograniczone emocje. Legioniści jednak szybko zdołali opanować sytuację na boisku. Wobec kiepskiej skuteczności, nie od razu przełożyło się to na zdobywane gole. Po pół godziny gry przechwyt i uderzenie Filipa Borowskiego dały w końcu Legii prowadzenie. Podopieczni Artura Kalinowskiego poszli za ciosem i jeszcze przed przerwą zdobyli dwa kolejne gole (za sprawą Maksa Stangreta). Nasi zawodnicy wykazywali dużą cierpliwość w budowaniu akcji ofensywnych i byli czujni przy stałych fragmentach gry pod własną bramką, które były główną bronią radomian. Tuż po przerwie skutecznością popisał się wprowadzony chwilę wcześniej na boisko filigranowy Szymon Grączewski. Mimo kilku kolejnych okazji bramkowych, wynik nie uległ już zmianie.

W tabeli mazowieckiej Ekstraligi U16 Legia lepszym bilansem bramkowym wyprzedza Polonię, która również odniosła trzy zwycięstwa. Po jednej porażce odniosły STF Champion i Escola Varsovia. Radomiak zajmuje ostatnie, 8. miejsce w tabeli.



APN Narew Ostrołęka 07 0-2 (0-0) Legia U14

Gole:

0-1 48 min. Szymon Chojecki (as. Kuba Solecki)

0-2 73 min. Szymon Chojecki (as. Kuba Solecki)



Legia: Dawid Ostrowski, Jakub Misiewicz - Dawid Foks, Leon Ziętek, Antoni Wasiak-Libiszewski, Maciej Jaroszewski, Aleksander Iwańczyk, Kuba Nawrocki, Mateusz Różański, Michał Reterski, Maciej Jeleński, Stanisław Gieroba, Szymon Chojecki, Mikołaj Kotarba, Leon Falecki, Sebastian Baranowski, Kuba Solecki, Michał Korba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legioniści rozegrali jedno z lepszych spotkań w tej rundzie, choć wynik może tego nie sugerować. Drużyna gospodarzy bardzo umiejętnie i konsekwentnie całym zespołem się broniła, przesuwając formacje. Legia utrzymywała piłkę i starała się zaskoczyć APN szybką grą, zmianą stron i penetrującymi podaniami. Niestety, przed przerwą finalizacja akcji nie stała jeszcze na wystarczająco dobrym poziomie.

Po zmianie stron prowadzenie dla Legii zdobył Szymon Chojecki wykorzystując podanie Kuby Soleckiego. Na kilka minut przed końcem meczu ta sama dwójka graczy doprowadziła do zdobycia drugiego gola, ustalając wynik meczu. W tabeli Legia prowadzi z kompletem punktów, przed Escolą, Polonią (która rozegrała 1 mecz mniej) i Varsovią.



Victoria Sulejówek 04 1-6 (1-1) UWKS Legia 03/4

Gole:

0-1 34 min. Filip Grygorczuk (as. Kacper Cetlin)

1-1 37 min. Mateusz Nadstawny

1-2 54 min. Mikołaj Wiśniewski (as. Kacper Wypych)

1-3 62 min. Kacper Cetlin (rzut karny po zagraniu ręką)

1-4 74 min. Kacper Cetlin (as. Mirosław Tymczyszyn)

1-5 75 min. Kacper Cetlin (rzut karny po zagraniu ręką)

1-6 84 min. Bazyli Grabiec (as. Antoni Sidor)



CWKS Legia: Jakub Żołędowski (46' Stanisław Kucharski) - Jakub Wąchocki, Filip Grygorczuk, Kacper Romanowski, Kacper Wypych [04] - Mateusz Zalega (46' Sławomir Tymczyszyn), Kacper Cetlin (77' Filip Wolski), Antoni Sidor [04], Mikołaj Wiśniewski (77' Bazyli Grabiec [04]), Kornel Przewoźny (77' Maksymilian Dobosz) - Oganes Kazaryan (69' Mirosław Tymczyszyn)

Trener: Łukasz Winek



Drużyna gospodarzy składała się przede wszystkim z graczy z rocznika 2004 i przegrała oba rozegrane do tej pory mecze ligowe. W pierwszej połowie stawiała jednak zacięty opór, w czym poniekąd pomagali graczom victorii... legioniści popełniając sporo prostych błędów. Remis po pierwszej połowie i pełen kiksów początek drugiej odsłony zapowiadał dalszy brak pozytywnych emocji, jednak podopieczni Łukasza Winka wzięli się w końcu do roboty, a gospodarzy z każdym straconym golem opuszczało morale i siły. Trzy gole w ostatnim kwadransie gry podkreśliły wyraźną przewagę CWKS w tej połowie.