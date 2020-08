Oceny legionistów za mecz z Omonią

Najwyższą notę za mecz z Omonią przyznaliście Arturowi Borucowi. Występ bramkarza Legii oceniliście na 3,9 w skali 1-6. Pozytywnie wypadł także Luquinhas - nota 3,4. Postawę ozostałych zawodników oceniliście słabo lub bardzo słabo. Po raz kolejny najgorsza notę uzyskał Walerian Gwilia - 1,8. W sumie oceniało 1807 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5. Boruc 3,9 Luquinhas 3,4 Slisz 2,9 Kante 2,8 Antolić 2,7 Kapustka 2,6 Karbownik 2,6 Mladenović 2,5 Andre Martins 2,4 Jędrzejczyk 2,3 Rosołek 2,0 Pekhart 1,9 Wieteska 1,9 Lewczuk 1,9 Gwilia 1,8

wawerr - 13 minut temu, *.tpnet.pl to nie sędzia zakazał nam stwarzać sytuacje i strzelać bramki, Gwilia do rezerw powinien być zesłany , no nie może być sytuacji że zawodnik mający wyłożoną piłkę 11 metrów przed bramką panikuje i zamyka oczy strzela byle jak... no tragedia zawodnik odpowiedz

grzesiek - 4 minuty temu, *.centertel.pl @wawerr: Gwilia to taki solodny zmiennik. Ja bym zostawil go w 18. No ale kim ma grac nibg Vuko??? Nie ma innych pilkarzy na jego pozycje. I tak MP osiagniete tym skladem to duzo.

Wstyd krotko mowiac. Bo myslalem ze sie tworzy fajna druzyna pomimo braku nazwisk. A tu takie dno zagrane. W lidze wygladalo to wszystko przyzwoicie a z omonia wygladalo to jak rok temu z luksemburgirm.



Co najlepsze druzyna potrafi tworzyc sobie sytuacje bramkowe pomimo defrnsywnej gry druzyny przeciwnej o czym swiadcza wysokie zwyciestwa w lidze chociszby z gornikiem czy jagiellonia. Nie wiem czemu z omonia niebpokazali nic z tego co pokasywali w lidze. Wstyd i tyle. Strach sie bac kolejnych meczow. I znoeu jesien bez LE pewnie odpowiedz

OBOP - 17 minut temu, *.t-mobile.pl Karbownik za wysoko bardzo obniżył loty chyba liczy wirtualną kasę zagranicznego kontraktu tylko żeby się nie przeliczył . odpowiedz

Fak - 38 minut temu, *.chello.pl Akurat Kante, Mladenovic i Slisz powinni mieć wyższe oceny, Tylko oni mieli chęć do gry. odpowiedz

grzesiek - 34 minuty temu, *.centertel.pl @Fak: zgadza sie ja jeszcze bym karbo dorzucil do tych wymienionych przez ciebie. odpowiedz

grzesiek - 59 minut temu, *.centertel.pl Jak mialbym porownywac ten mecz do tego z luksemburgiem z przed roku. No to jednak ta Legia zagrała duzo lepiej. Moze faktycznie sedzia gwizdał wszystko dla omonii. A w takich warunkach ciezko sie gra. odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jakieś wysokie te oceny, ja dalem Borucowi 2 w reszta dostała 1... odpowiedz

PLBBOY - 17 minut temu, *.227.22 @Jaro: Boruc długo trzymał nas w meczu. Przy karnym i drugiej bramce był bez szans. Dlatego twoja ocena wynika z emocji, a nie z rzetelnej oceny zawodnika. odpowiedz

