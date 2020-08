Konferencja przedmeczowa

Berg: Musimy zagrać na najwyższym poziomie

Wtorek, 25 sierpnia 2020 r. 20:10 Woytek

- Legia to wielki klub, ma dobrych zawodników i wygrała ligę w poprzednim sezonie. To zespół, który jest na nieco wyższym poziomie niż drużyny, z którymi gramy na co dzień. To będzie wyzwanie dla nas i okazja do nauki. Zrobimy wszystko co potrafimy, ale oczekujemy trudnego meczu przeciwko dobrej drużynie - mówi trener Omonii Henning Berg przed środowym meczem.



- W tej pogodzie prawdopodobnie będzie nam łatwiej zagrać na naszym najwyższym poziomie niż przy 35 stopniach Celsjusza, które są obecnie na Cyprze. Gramy z zespołem, który jest na bardzo dobrym poziomie fizycznym.



- Uważam, że Legia zagra podobnie jak w ostatnich meczach. W zespole jest wysoki napastnik, do którego dośrodkowywane są piłki. Legia chce dominować, grać na wysokiej intensywności i pressingu. Byłbym zaskoczony, gdyby zagrali inaczej.



- Musimy zgrać bardzo blisko swojego najwyższego poziomu, by osiągnąć satysfakcjonujący wynik. To będzie bardzo dobry test dla nas, bo nie mamy tyle doświadczeń pucharach jak Legia, tym bardziej nie możemy się go doczekać.



- To będzie nasz trzeci mecz na wyjeździe w ciągu tygodnia, dlatego w sobotę w meczu ligowym musieliśmy skorzystać z większej liczby młodszych zawodników. Spisali się bardzo dobrze, pokazali charakter i pomogli zdobyć punkt w trudnym wyjazdowym meczu z Pafos. Jutro na pewno będą zmiany w składzie - to normalnie. Asante jest gotowy do gry.



- Mam bardzo wiele dobrych wspomnień z pobytu w Warszawie. Pracowałem w Legii niemal dwa lata. Rozegraliśmy wiele dobrych spotkań i osiągnęliśmy sukcesy. Wygrana z Celtikiem w dwumeczu 6-1 była jednocześnie najlepszym i najgorszym momentem. Nadal znam wielu ludzi stąd, więc to dla mnie wyjątkowa sytuacja tu wrócić, ale będę profesjonalistą i wraz z Omonią będę chciał osiągnąć jak najlepszy rezultat.