Trening przed meczem z Omonią

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dexter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Trochę się szpital robi odpowiedz

Piotr3k - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ślisz gra bardzo dobrze. To nie jest typ Messiego że sam będzie wygrywał mecze. Robi bardzo ciężką i niewdzięczną pracę. odpowiedz

Sputnik 44 - 48 minut temu, *.vectranet.pl @Piotr3k: pełna zgoda! Jeśli uważniej zerknie się na mecz to widać, że młody zapieprza aż miło, ale to jest taka pozycja, że nie jest w świetle reflektorów... odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ślisz to niech się faken ogarnie bo na razie się nie rozwija. odpowiedz

WIDZ - 2 godziny temu, *.chello.pl @Władeczek: Mniej zerkaj na maciory, a bardziej na ekran, a zobaczysz, że całkiem dobrze mu idzie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.