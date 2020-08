Potral meczyki.pl poinformował, że Piotr Pyrdoł jest bliski definitywnych przenosin z Legii Warszawa do Wisły Płock. 21-latek trafił na Łazienkowską zimą 2020 roku, ale nie zdołał przebić się do składu. Na boisku pojawił się zaledwie w dwóch wiosennych meczach. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez 2 sezony.

Marcel - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Ja od razu mówiłem, że tak będzie i że nie będzie prawie w ogóle grał w Legii. odpowiedz

Tyton - 56 minut temu, *.centertel.pl Nie będziemy płakać. odpowiedz

Ratatuj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Oby oby bo słaby niesamowicie odpowiedz

Pio - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jak ma siedzieć na ławce czy grac w rezerwach to niech idzie do Płocka z opcją pierwokupu odpowiedz

Cezary1916 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Młody idź do Wisły pokaż się a może jeszcze będzie Tobie dane zagrać z e(L)ką na piersi Powodzenia odpowiedz

