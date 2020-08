Bukmacherzy: Legia faworytem do awansu

Środa, 26 sierpnia 2020 r. 09:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

Według bukmacherów Legia Warszawa jest faworytem środowego starcia z Omonią Nikozja. W Fortunie kurs na zwycięstwo warszawiaków wynosi 1,7, a na wygraną Cypryjczyków aż 5,30. Kurs na awans "Wojskowych" to zaledwie 1,34.



Drużyna Aleksandara Vukovicia zanotowała udany wynikowo początek sezonu, ale sama gra pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Czy dziś przy Łazienkowskiej obejrzymy szybszą i kreatywniejszą Legię? Oby, bo w przeciwnym razie łatwo nie będzie.



LEGIA WARSZAWA - OMONIA NIKOZJA

1 1.70 X 3.80 2 5.30



W europejskich pucharach Legia czterokrotnie mierzyła się z zespołami z Cypru. W 1999 roku wygrała w dwumeczu z Anorthosisem Famagusta (0-1, 2-0), a w 2013 roku w fazie grupowej Ligi Europy przy Łazienkowskiej przegrała z Apollonem Limassol 0-1, a w rewanżu w Nikozji wygrała 2-0.



