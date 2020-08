2. kolejka Ekstraklasy. Goście górą

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Władeczek - 12 sekund temu, *.vectranet.pl Faken burza u mnie na wsi przeszła właśnie. Myślałem, że chliw sie zawali i wszystkie maciory zatłucze. Ale ocalał i mogę otwierać szczeniaczka bo tylko on zmrożony. W lidze łach, szajs i sraxa mi troche humor poprawili faken. Nie tylko my tacy zgnojeni na początku sezonu. odpowiedz

Jaro - 26 minut temu, *.tpnet.pl Fatalny wygrał z dwie gorsze nogi Żyro, ale drewna grają w tej naszej Ekstraklapie... A potem każdy się dziwi że poziom jest kiepski odpowiedz

(L)istek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Władeczek otwieraj maciore co innego nam zostało? odpowiedz

Adson 78 - 29.08.2020 / 13:56, *.plus.pl Jade dziś na mecz !!! ja chcę to oglądać !!! Kocham Legie Warszawa na dobre i na złe !!! na mecze jeżdzę od 1991 roku i dalej jak zdrowie pozwoli będę jeżdzić , nie rozumiem kto by nie chciał by oglądać ukochanej drużyny chyba że mami synki !!! Legia <3 odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.18.56 @Adson 78 : szacun popieram po calosci odpowiedz

Klakier - 28.08.2020 / 21:05, *.plus.pl Lepiej popatrzeć na żywo swoją lokalną okręgówke, niż na rzekomo profesjonalną ligę, której to zespoły dostają w pi..ę z zespołami z Cypru, Szwecji itp.

Od tego sezonu przestaję się interesować wyczynami naszych gwiazdorków, szkoda czasu, wzroku i nerwów, idę na rower w tym czasie, Wam też to radzę, nie ma to jak się dotlenić i wzmocnić układ szkieletowo-mięśniowy. Do zobaczenia na ścieżce rowerowej. odpowiedz

Elquatro - 29.08.2020 / 08:34, *.chello.pl @Klakier: tylko jak jeździsz po zmroku to ustaw światła tak, żeby nie świecić po oczach i nie oślepiać jadących z naprzeciwka. Myśl o innych, nie tylko o własnej dupie. odpowiedz

knur - 28.08.2020 / 15:48, *.246.2 kto by chciał to ogladac odpowiedz

Jaroslaw prezes - 28.08.2020 / 12:10, *.centertel.pl TVP dostało szlagier, szanuje odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.