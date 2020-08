Piłkarskie zajęcia dla dzieci z placówek opiekuńczono-wychowawczych

Piątek, 28 sierpnia 2020 r. 11:02 Woytek

W 2013 roku Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa wspólnie z klubem Legią rozpoczęło projekt Win-Win, który pozwalał wychowankom warszawskich domów dziecka realizować piłkarską pasję pod okiem fachowców wraz z wykorzystaniem infrastruktury przy Łazienkowskiej 3. Stowarzyszenie Win Win Warszawa cały czas prowadzi zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku 14-19 lat, zagrożonej wykluczeniami społecznym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu na bocznym boisku Legii.



Już od września rusza kolejny sezon projektu.



Organizatorzy zapraszają do współpracy warszawskie placówki opiekuńczono-wychowawcze, świetlice środowiskowe, młodzieżowe ośrodki socjoterapii.



- Zapraszamy również do kontaktu opiekunów z tych placówek. Miejsce w naszych drużynach jest dla każdego dziecka, którego życie nie oszczędza. Mamy profesjonalną kadrę trenerską, która zapewnia nie tylko profesjonalne treningi, ale ma także doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą. Jeśli jest w Twoim otoczeniu taka osoba, daj nam znać, WIN WIN to miejsce dla niej. Zróbmy razem coś dla warszawskiej młodzieży - zachęcają kibice działający przy tym projekcie.



Więcej informacji można uzyskać pod mailem winwinwarszawa@wp.pl lub telefonicznie pod nr 511 150 005.