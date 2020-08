Mural Deyny na Ochocie w połowie września

Pierwszego września o godzinie 20:00 odsłonięty zostanie mural przedstawiający Kazimierza Deyny na bloku przy ulicy Kazury na warszawskim Ursynowie. Za jego powstanie odpowiedzialna jest Fundacja im. K. Deyny, a połowę środków potrzebnych na jego wykonanie, przekażą na ten cel kibice. Z kolei drugi mural przedstawiający legendę naszego klubu, który powstanie przy jednej ze szkół na warszawskiej Ochocie, swoją premierę będzie miał prawdopodobnie w połowie września. Wykonawcy kończą prace nad projektem, są już wszystkie potrzebne zgody do wykorzystania historycznej fotografii przedstawiającej piłkarza Legii, a także środki na jego wykonanie zagwarantowane w budżecie. Przypomnijmy, że mural ten powstanie w ramach budżetu partycypacyjnego na 2020 rok .

