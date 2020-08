Transfer

Pyrdoł odszedł z Legii

Środa, 26 sierpnia 2020 r. 16:03 Woytek

Piotr Pyrdoł po bardzo krótkim pobycie w stolicy odszedł z Legii Warszawa do Wisły Płock. 20-letni pomocnik trafił na Łazienkowską w styczniu 2020 roku z ŁKS-u Łódź i podpisał 2,5 letnią umowę. Jego umiejętności jednak nie wystarczyły na to, by przebić się do składu mistrzów Polski. Na murawie pojawił się zaledwie dwa razy, debiutował w czerwcu w końcówce spotkania z Arką Gdynia. Następnie raz zagrał od pierwszej minuty w meczu z Lechią Gdańsk, ale niczym się nie wyróżnił i trener zdjął go w 58. minucie meczu.



Płocczanie musieli wykupić Pyrdoła z Legii. Zawodnik podpisał z Wisłą dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o rok.