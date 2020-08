Kapustka: Nie ma wymówek

- Przegraliśmy mecz, który bez dwóch zdań powinniśmy wygrać. Nie mamy żadnej wymówki. Szkoda szybko straconej bramki w dogrywce. Mecz nie ułożył się po naszej myśli. Dostaliśmy czerwoną kartkę, potem sprokurowaliśmy rzut karny i gdyby nie to, to pewnie byśmy nie przegrali. Możemy sobie pluć w brodę. Nie mamy żadnej wymówki - powiedział na antenie TVP Sport po meczu z Omonią Bartosz Kapustka - Teraz już wszystko w naszych nogach. Liga Mistrzów była naszym celem, chcieliśmy w tych rozgrywkach zajść jak najdalej, ale mamy jeszcze Ligę Europy. Mamy dobrą drużynę i nie wyobrażam sobie, że nie osiągniemy w tym sezonie czegoś fajnego w Europie.

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 26 minut temu, *.play-internet.pl Facet który nie grał poważnego meczu od kilku lat miał "pociągnąć" drużynę....ja naprawdę coraz mniej z tego wszystkiego rozumiem. Ale i tak wolę oglądać jego i Bartka Slisza niż Gwiliów, Pekhardów, Martinsów, Remych.... odpowiedz

zp - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bartek nos do góry, staraj się, walcz, odbudujesz formę i dla naszej Legiunii jeszcze powalczysz. odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.rr.com wszyscy sie na nim poznali prucz polskich dzialaczy odpowiedz

ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl W TVP przed chwilą powiedzieli że Kapustka był jedynym który odważył się wyjść do wypowiedzi. Gdzie jest kapitan ? Jędza wstyd odpowiedz

Sokolowp - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Koszmar z poprzednich eliminacji, w tamtym roku Kulenovic w tym roku Pekhart. No i oczywiście Valerian kocur jakich mało. Tragedia... Loczek odpuść sobie i weź sie np za prowadzenie komisu samochodowego, albo otwórz sobie Lombard np na Szembeka, masz koleś smykalke "taniej kupic, drożej sprzedać".Pozdro Bracia, cała LEGIA zawsze razem!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl A ja sobie to niestety wyobrażam, co wiecej - jestem nawet pewny, że puchary się w tym roku skończyły.... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl @Leśny Dziadek: Zgadzam się w 100% z tobą. odpowiedz

Kristof - 1 godzinę temu, *.telekom.hu Kapustka wiesz co ty możesz osiągnąć???Nic po za tym ze dziś ci dobrze pójdzie w agencji towarzyskiej. odpowiedz

Sokolowp - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Proponuję jeszce do tego zestawu Gwilia, Pekhart, ściągnąć Mariusza Jopa (bez urazy). Mioduski to może sobie zarządzać salonem Mini albo BMW. Leśny wróć!!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.