Mecz ze Śląskiem w niedzielę

Środa, 2 września 2020 r. 10:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono termin meczu 5. kolejki Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa podejmie Śląsk Wrocław. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 27 września o godzinie 17:30.



Terminarz meczów Legii:

29.08. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

11.09. (PT) 20:30 Wisła Płock - Legia Warszawa

19.09. (SO) 20:00 Legia Warszawa - Górnik Zabrze

24.09. (CZ) Legia Warszawa - Sileks / Drita (el. LE)

27.09. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław





Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Terminarz Ligi Europy

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty na stronie głównej.