Słowo przed niedzielą: Constans

Na spokojnie patrząc, to nie stało się nic niespodziewanego. Legia po raz trzeci z rzędu w eliminacjach Ligi Mistrzów nie poradziła sobie już z drugim rywalem. Tym razem byli to Cypryjczycy, dwa lata temu Słowacy, a trzy Kazachowie. Trudno w tej sytuacji mówić o przypadku. Raczej o pewnym stałym trendzie. Porażka nie zaskakuje również dlatego, że Legia od dawna nie wyeliminowała żadnego rywala na podobnym do siebie poziomie. Od 2017 r. radziła sobie tylko z Finami (dwukrotnie), Irlandczykami (dwukrotnie, w tym raz z tymi z północy), Gibraltarczykami i Grekami. Gdy więc okazało się, że przyjdzie nam mierzyć się najlepszą ekipą z Wyspy Afrodyty, w dodatku pod wodzą znanego z taktycznego wyrachowania Henninga Berga i mającą w składzie doświadczonych, choć „niesprzedawalnych” piłkarzy, to przyznaję, że obawiałem się o losy tej rywalizacji. Niestety słusznie. Nie może też dziwić, że legioniści nie zagrają w Lidze Mistrzów. W tym zestawieniu personalnym i uwarunkowaniach regulaminowych było to od początku właściwie niemożliwe. Pozostaje więc granie o Ligę Europy, która też wydaje się być poza granicami zasięgu naszego zespołu, ale już nie tak daleko i przy odrobinie szczęścia, przy lepszej formie, nie jest niemożliwe, że do niej wskoczymy. To jest tak naprawdę cel dla tej ekipy. Trzeba jednak pokonać jeszcze dwie przeszkody, a do czwartej, decydującej rundy przystąpimy nierozstawieni. Po drodze zaś czyhają jeszcze zagrożenia natury sanitarnej. W legijnym środowisku przez parę ostatnich tygodni trwał karnawał. Pojawiły się głosy, że mamy za sobą najlepsze okienko transferowe w historii, że wszystko idzie zgodnie z planem, a zdarzały się opinie, że pochód ten zatrzyma się przynajmniej w IV rundzie kwalifikacji do Champions League. Fali entuzjazmu dali się ponieść też niektórzy dziennikarze, którzy prześcigali się w peanach nad triumfem idei Mioduskiego. Sam prezes chyba też już tak nie mógł się doczekać europejskich wiktorii zbudowanego na własnych zasadach zespołu, że postanowił sprawić sobie w dniu meczu autopromocję wywiadem w WP.pl. Mądrzył się przy tym, jakby zapomniał o trzech poprzednich występach w eliminacjach, a jednocześnie, jak to ma w zwyczaju, plótł trzy po trzy, mieszając rzeczywistość z chciejstwem i papką PR, zrzucając odpowiedzialność na poprzedników oraz myląc fakty. Życie jednak szybko zweryfikowało prezesa. Na łamach LL! od lat młotkujemy to samo: wyniki w lidze nie są żadnym wyznacznikiem, by liczyć się w grze o awans do Europy potrzeba zbudować zespół z doświadczonych piłkarzy, sukcesywnie go wzmacniać, a nie ciągle przebudowywać, bo przy każdym takim przemeblowaniu potrzeba czasu na zgranie zespołu, nie traktować przy tym jak hurtowni z młodymi piłkarzami. Idee, wizje prezesa wyglądają bardzo obiecująco na papierze, ale potem przychodzą mecze w pucharach i jakby nie próbował, kogo by nie miał na trenerskiej ławce i jakich piłkarzy na boisku, to efekt jest zawsze taki sam. W Legii zmieniają się piłkarze, trenerzy, dyrektorzy, ale jest coś stałego. Wszystkie te niepowodzenia łączy nazwisko jednego człowieka. Autor: Jakub Majewski

Wolfik - 48 sekund temu, *.play-internet.pl Im więcej o tym całym bajzlu myślę, tym bardziej się dziwię. Tak dziwię się Mioduskiemu, że człowiek wykształcony, umiejący poruszać się na polu biznesowym tak bezmyślnie trwoni pieniądze. Uważam przy tym, że wielu jego pracowników - piłkarzy ma się zwyczajnie za dobrze a ich para idzie nie w podnoszenie swoich umiejętności lecz w lans, zakupy, tatuaże, facebooki, tik toki i inne pierdy. Popatrzmy na mecze rozegrane w tym miesiącu i wyczyny naszych doświadczonych zawodników:



Gwilia: nie wiem jak można stracić formę w ciągu dwóch tygodnie będąc w treningu. Facet jest głównym hamulcowym w ofensywie którą ma prowadzić. Obecnie lepiej byłoby, gdyby siedział na ławie, albo na trybunach;

Pekhard: Kulenović bis. Czasami coś się od niego odbije i wpadnie do bramki. Nie umie się przy piłce utrzymać, nie umie podać, nie unie strzelić nogami. Napastnik? Taki Niezgoda nakrywał go czapką;

Antolić: Nie ma z kim grać a na dodatek chyba widzi, że nic z tym teamem nie osiągnie i raczej sposobi się do wyjazdu;

Martins: Nigdy tuzem nie był i nie będzie ale swoją robotę wykonywał solidnie. Do czasu, kiedy nie podpisał nowego kontraktu;

Kante: Od czasu "afery koszulkowej" rezerwowy, który się stara, ale jakoś tak na pół gwizdka;

Lewczuk: Nie wiem, który to jego głupi faul praktycznie na środku boiska po którym wylatuje w boiska. Mimo, że w meczu z Omonią został skrzywdzony to jednak takie błędy popełnia coraz częściej;

Luqi: najlepszy i najszybszy zawodnik Legii na tego pecha że koszony jest równo z trawą po kilka razy w meczu. Co jednak z tego, gdy partnerzy za nim zwyczajnie nie nadążają.

Michał Karbownik: Młody, a rzucany z pozycji na pozycję. Też chyba myśli już o wyjeździe i raczej mu się nie dziwię.

Remy: Chyba żyje.....



Przed sezonem były zachwyty nad wzmocnieniami, które miały nam pomóc w pucharach. Tymczasem:

Mladenović: jedyny, który przyszedł i gra. Jest jednak z polskiej ligi więc z Bełchatowem błyszczał, z Rakowem mniej a z Omonia wcale. Czyli, jak reszta.

Juranović: Tani zamiennik dla Veso, który podpisał umowę i "zachorował". Jak się wyleczy w pucharach nie będzie się już męczył;

Lopez: Kontakt podpisał i słuch po nim zaginął. Legii nie zbawi zatem strata nieduża. Zastanawiam się zatem po co nam on.

Kapustka: Chłopak nie grał w poważnych meczach cztery lata? Pięć? Ale i tak wychodzi na boisko bo innych nie ma. Kiedyś może coś z niego będzie.

Wieteska:.....nie chcę się znęcać.



Jako tako prezentują się obecnie Boruc, Jędrzejczyk (mimo wczorajszego faulu i sprokurowaniu karnego) a najlepiej z nich wszystkich wygląda młody Bartek Slisz. Skoro zagraniczni zawodnicy przegrywają rywalizację z Bartkiem, to po jakiego ich trzymać i płacić??? Dokupić do Slisza jego kolegę z Lubina Patryka Szysza w miejsce Pekharda niech walczą. Może inni się wówczas też się wezmą. LE i tak pozostaje w sferze marzeń.



Na koniec o naszej taktyce. Nie sądziłem, że ktoś w XXI wieku może zagrać w ten sposób (wybicie od bramkarza do napastnika). W piłkę nie gram od kiedy skończyłem studia czyli z 25lat, ale nawet za łebka na podwórkach już się nawet tak nie grało. Jeśli z czymś takim mieliśmy "walczyć" o LM..... odpowiedz

Nick - 48 minut temu, *.186.20 Wychodzi na to, że bycie kibicem najlepszej od wielu lat drużyny w Polsce musi być straszną udręką. Proponuję wszystkim, którym nie podoba się trener, prezes, piłkarze, transfery itp., żeby się przestali katować i zostawili (L) w spokoju. odpowiedz

Leśny Dziadek - 37 minut temu, *.orange.pl @Nick: Ty jesteś kibicem Legii? Ty masz honor? Podobna ci się taka Legia? Dostająca bęcki w Europie od każdego?? To w takim razie Ty daj spobie spokój z Legią, bo nie masz pojęcia o tym klubie i jej kibicach. Kibicach, a nie frędzlach, bez ambicji. odpowiedz

Nick - 5 minut temu, *.186.13 @Leśny Dziadek: Chodziło mi o to, że Legia jest najlepszym klubem w Polsce pod każdym względem. Krytykować jest łatwo, a ambicją to można się o sufit podrapać. Trzeba patrzeć realnie na całą polską ligę. Też bym chciał Ligi Mistrzów co roku. Legia znowu odpadła, to wkurza, ale komu można coś zarzucić? Piłkarze grają, jak umieją, ale walczyli do końca, Vuko po czerwonej kartce zrobił szybko rozsądne zmiany. Po prostu tak się ułożył mecz, Omonia była do ogrania, ale nawet bukmacherzy przed meczem dawali 1,7 na Legię, a nie 1,1. Omonia to mistrz Cypru, kraju, z którego kluby w ostatnich latach o wiele częściej były w Lidze Mistrzów i Europy. Wstyd to był z Dudelange, a teraz jest przegrana. Jeszcze będzie lepiej. odpowiedz

HOP - 55 minut temu, *.knc.pl Brawo pudel analfabeto piłkarski.



Mistrz Polski żegna się z Champions League w II rundzie kwalifikacyjnej – tak wcześnie nie odpadał nigdy, odkąd wprowadzono reformę Platiniego.



Śrubujesz rekordy rok w rok udowodniając ile długości przed Leśnodorskim jesteś.





Spojrzeliśmy na ranking UEFA. Polska zajmuje 32 miejsce. To jest gorzej niż źle.



Mioduski: "Ale to wynika tylko z jednej rzeczy. Gdybyśmy mieli dwie Legie w lidze, to mielibyśmy 15. miejsce."



Zgodził bym się z tym cytatem, ale pod warunkiem, że drugą Legią zarządzał by Bogusław Leśnodorski - najlepszy prezes jakiego (L) miała.



thor - 1 godzinę temu, *.143.116 tak to jest jak się branzlują nad tym że Legia zdobyła mistrzostwo tej śmiesznej ligi a nie tępi się tego jakim sposobem i stylem to mistrzostwo wygrała. Dopóki w Polsce tak będzie się myśśleć o piłce dopóty takie wyniki będą w Europie. Na dziś może ze 2 kluby idą inną drogą: Raków i Lech. Reszta na zasadze laga do przodu i jakoś wygrać 1:0. I niestety Legia wpisuje się w ten trend. odpowiedz

Prg - 48 minut temu, *.tpnet.pl @thor: bzdury piszesz, przed pandemia Legia grała ciekawa piłkę, wyniki były wysokie, zawodzi przygotowanie do sezonu. Trener chyba myśli o szczycie formy na grupę LE ale żeby tak było to trzeba tam awansować. Cieszymy się z transferów a w podstawie 1 nowy nie licząc Artura, plus brak skrzydłowych i gwilia bez formy. Młody rosołek grający na pomocy gdzie nie robi żadnej akcji odpowiedz

thor - 9 minut temu, *.143.116 @Prg: bardzo wysokie wyniki. Z rozpadajaca się Wisła, Koroną i Arką. Mówimy o Europie! Człowieku cofnij się do wyników poprzedniego sezonu. Grają bez ładu i składu i takie sa rezultaty. Lepiej się z tym pogódź bo patrząc przez różowe okulary doprowadzimy włśnie do tego co się obecnie dzieje. odpowiedz

Olaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Qbas 3 dni temu wykrakał , że odpadniemy - ja myslałem że 'dopiero' w 4-tej rundzie el. LM no ale nie w drugiej???!!!



5 lat temu graliśmy (prawie) jak równy z równym z Realem w najmocniejszym składzie, Realem, który 3 razy zdobył LM a dzisiaj..... tj. od 4-ch lat same SROMOTNE porażki z niżej wycenianymi zespołami!!!!



WSTYD !!!!



Naprawdę "trzeba zgasić światło" tj. niech Miodek sprzeda komuś naprawdę bogatemu Legię, bo sam nic nie osiagnie, to co się dzieje to jest wbrew statystyce tak przegrywać z słabiakami!!!! odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Olaf: Do puki o n nie odejdzie to tak będzie odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jakby był sukces no powiedźmy​ 4 runda eliminacji LM to byłby zachwyty szanownego redaktora nad prezesem, trenerem i całą drużyną. Jak jest porażka to wszyscy są be. Co proponuje Pan redaktor? Krytykować jest łatwo. Ale wyciągnąć konstruktywne wnioski już niekoniecznie. Przed startem obecnego sezonu drużyna nie została wyprzedana. Wzmocnienia są,jakie są. Ale to już kwestia pieniędzy. I tych jakoś na horyzoncie nie widać. Nie ma chętnch do przejęcia klubu. Prezes Mioduski jest, jaki jest. Wskażcie innego kandydata,który to pociągnie w innym,lepszym zdaniem redaktora kierunku. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Obcy: Rozwiązanie - proszę bardzo. Zatrudnić PREZESA z odpowiednią wiedzą, ambicjami i relanie patrzącego na klub. Od tego należy zacząć. Bo uważaj - jeżeli za coś się bierzesz, wiedza jak to zrobić jest najważniejsza. A jeżlei czegoś nie wiesz, zatrudniasz odpowiednia osobę. Proste jak budowa cepa. odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.net.pl @Obcy:



BL to lepiej pociągnie co udowodnił w aspekcie wyników sportowych co dla nas kibiców jest najistotniejsze. Z Midouskim to nawet za 5 lat nie będzie LE. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Kris: BL wziął przy pierwszej sposobności kasę i tyle go w klubie widzieli. Teraz to on ma Legię w głębokim poważaniu. odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: Co pomoże nowy prezes,jak nie ma kasy. Chcesz nowego trenera, piłkarzy, którzy zrobią tzw. różnicę na boisku. Ja się pytam za co? Tutaj są potrzebne duże,jak na polską piłkę środki finansowe. Powiedz skąd je można wziąć. My nigdy nie dogonimy pod względem kasy zachodu Europy. Smutne to,ale pozostaje nam cieszyć się jedynie od czasu do czasu awansem do LE. A i to coraz rzadziej. odpowiedz

Leśny Dziadek - 48 minut temu, *.orange.pl @Obcy: Jeden konkretny człowiek, który ma wiedzę zmiania wszystko. Skoro tego nie rozumiesz, to trudno. Zerknij na inne kraje, sąsiednie. Tam jest mniejsza kasa, a efekty są znacznie ciekawsze. Nawet mając ogromne pieniądze, a nie dysponując odpowiednim materiałem ludzkim w kwestii zarządzania jakimkolwiek przedsięwzięciem, utopisz miliardy, nieważne jakiej waluty. odpowiedz

Leśny Dziadek - 39 minut temu, *.orange.pl @Obcy: Nie uważam, że Leśny był superprezesem, to prawda - robił też błędy, a nawet babole. Ale nie pisz bzdur, że wziął kasę i poszedł. Miał pomysł na Legię - chciał spłacić Dariusza. Skoro był tu na zasadzie wspólnika i miał prawo do kasy, to ją dostał. Ale żył tym klubem, kochał Legią i miał do niej serce. Jeżeli tego nie widziałeś, to jesteś jak obecny właściciel - ślepy na obie gały. Ps. Nie mam pojęcia, czy Legia z Leśnym byłaby w innym miejscu, niż teraz, ale to jest zupełnie inny temat. odpowiedz

Wolfik - 35 minut temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: @Obcy: Panowie, oboje macie rację. Właściciel Legii (którego uważam za dobrego) zatrudnił na stanowisku prezesa absolutnego dyletanta. Na domiar złego od dwóch czy trzech lat nie mamy Dyrektora sportowego z prawdziwego zdarzenia. Jak to ma funkcjonować? Na dodatek mamy piłkarzy, dla których w większości wyjście na mecz to nie przyjemność lecz bolesny obowiązek. Jak to ma się udać??? odpowiedz

Leśny Dziadek - 25 minut temu, *.orange.pl @Wolfik: Najgorsze w tym wszystkim jest bezsilność. Ludzie inteligentni, którzy potrafią rzeczowo ocenić sytuację, jedyne co mogą robić, to pisać, pisać, pisać. Ale nic z tego nie wynika, i to najbardziej boli. To, że od 4 lat powielane są te same błędy, powoduje opadanie rąk. Co doradziłbym właścicielowi? To, o czym napisałeś - 1. Zanleźć Dyrektora / Prezesa, zorientowanego w temacie. Na razie zostawić Vuko - do momentu, gdy Prezes może i razem z włąścicielem wreszcie znajdą odpowiedniego trenera. Póżniej nie robić żadnych gwałtownych ruchów w temacie transferów. Krok po kroku budować nowy zespół. Ale najpierw trzeba posprzątac klub od środka, czyli wracamy do tematu znalezienia odpowiedniej osoby, która to kompleksowo i profesjonalnie poukłada. Bez tego można w klub wpompować i miliardy Euro, ale nic to nie przyniesie. To będzie jak zabawa w rosyjską ruletkę, stawiać można ogromne kwoty, ale wygranej nie będzie. Można jedynie trafić na komorę z nabojem... odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.centertel.pl 100%racji to Prezes Klubu odpowiada za wszystko co się dzieje w tym Klubie od kilku lat a NIESTETY DZIEJE SIĘ ŹLE,czyli od sprzedaży do sprzedaży jakiegoś grajka co kopnie trzy razy prosto,Akademia ma być złotą kurą i tylko o to chyba chodzi!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl My kibice Wielkiej Legii odpowiedzmy sobie na pytanie - Jakiego klubu chcemy? MP i PP wywalczone w bólach, w tej kiepskiej lidze, to wszystko, czego oczekujemy? Czy choćby MAŁEJ PRZYZWOITOŚCI jeżeli chodzi o Europę. To nawet nie chodzi o porażkę, ludzie to chodzi o STYL, a raczej totalną kompromitację. Tego się nie dało wczoraj oglądać. Z całym szacunkiem do przeciwnika, ale kto tu przyjechał??? My w ciągu 20 minut powinniśmy ich zdominowac i walnąć ze 2 bramy, a później grać w dziadka. Ale było odwrotnie, to oni z nami grali w dziada, bo dziada spotkali na drodze do awansu. Walenie głową w mur, straty piłek, niecelne podania, brak jakiejkolwiek taktyki, brak kondycji, ochoty do gry, brak czegokolwiek. Czy ktoś poniesie jakąkolwiek odpowiedzialnośc i karę za to, co wczoraj widzieliśmy? Gdyby były obijane słupki, poprzeczki, a trwa zryta do korzeni, wszystko można zrozumiec i wybaczyć, do tego sędzia kornik, ok. Ale nie w takim stylu...Trzeba mieć HONOR, chcecie tak zwyczajnie przejść do porządku dziennego, nad kolejną kompromitacją? A za tydzień / miesiąc co - prezes znowu uśmiechniety przed kamerami, zarzuci loczki i powie o kolejnym planie??? Tu trzeba jakiegoś KONKRETNEGO rozwiązania. I tego powinniśmy oczekiwać, więcej tego powinnismy WYMAGAĆ...Inaczej dalej będziemy uczestniczyć w szopce... odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Prawda polać lufe i jeszcze te łamagi podwyżki chcą a wymagania i na stojąco mecz wygrać odpowiedz

xyz - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl doktorek od siedmiu boleści doczekał się swojego 5'. Ubrał się hejterek w moralizatorskie piórka i pisze swoje morały o człowieku, któremu do pięt nie dorasta. Nie ten level doktorku. Oprócz kompleksów i słoma z butów zaczyna wyłazić:) odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @xyz: Ile ci zapłacono za ten wpis? A kim jest niby ten wielki właściciel Legii? Wiesz, u kogo wcześniej pracował? Jeżeli nie, to się dokształć, a później wracaj na pole - czas na buraki. odpowiedz

dino - 1 godzinę temu, *.vtelecom.pl @xyz:

Oj tak 4 lata kompromitacji w pucharach jak w ogóle śmiał skrytykować tak wspaniałego prezesa odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pisałem wczoraj ze za Berga Legia grała najlepsza piłkę, taktycznie i odpowiedzialnie. Wczoraj Berg zjadł vukovica, którego jedynym pomysłem na to spotkanie było podanie do Artura i laga na Perkharta. Czy ktoś w ogóle zauważył ze Legia od ponad roku nie gra niemal wcale prostopadłych piłek do napastnika aby ten mógł wyjść sam na sam? Wszystko na skrzydła, wrzutka i albo się udo albo nie udo... wczoraj słabiutka omonia pokazała nam jak można toporny prymitywny futbol całkowicie zdominować i bez większych problemow awansować. A tłumaczenie się ze to przez tego debila z gwizdkiem jest żenujące. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @floyd: Dokładnie, rzeczowy i mądry wpis. odpowiedz

Michael - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie wiem dlaczego ludzie którzy znają się na piłce nie dostrzegają jednego... pamiętacie jak grała drużyna za Hasiego ? Topornie i bez polotu dlaczego? Bo brakowało kreatywnych gości z przodu wystarczyło przesunąć Vadisa na 10 i do tego Rado i Guilherme i gra wyglądała w ciągu 2 tyg o niebo lepiej. Teraz sytuacja jest podobna gdy na 10 gra Gvilia, on może grać ale jako 8 ale nie na pozycji której musi być szybkość i dynamika konstruowania i wykończenia akcji. Dopóki takiego gościa nie będzie u Nas możemy wygrywać tylko na naszym podwórku odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.113.189 @Michael: Ale taki gościu u nas jest, tylko Vukovic jakoś jest ślepy i wiecznie ustawia Luquinhasa na skrzydle. Tak samo ćwiczy z Karbownikiem. Gość zagrał póki co swój najlepszy sezon w karierze na lewej obronie, to w nagrodę od tego sezonu Vukovic przestawił go na prawą obronę. Pytam się po co i jaki to ma cel? To że Vukovic ma mózg nie znaczy że umie go używać. Człowieka k... bierze jak patrzy na to co się dzieje w tym klubie. odpowiedz

Hahaha - 2 godziny temu, *.master.pl vuko "trener" na lata :D odpowiedz

ech - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Trener uparty jak osioł przegrał nam kolejny raz eleminacje. odpowiedz

Vuko WON - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Vuko WON !

Koniec z amatorami trenerkami odpowiedz

Heniek - 2 godziny temu, *.25.141 Panowie, tutaj nie trzeba mądrego, wystarczy popatrzeć na fakty:

W jakim kraju topowy zespół prowadzi totalny amator-debiutant?

W którym kraju trenerem mistrza kraju zostaje gość od piłki kobiecej?



Sukces był, jak był trener z jajami jak Czerczesow. Odkąd zamiast trenera są gówniarze NIE MA i NIE BĘDZIE nic.



Jakim trzeba byc debilem, żeby tego nie widzieć?!



Winiary - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wiem że piłkarze i działacze i tak nie czytają żadnych komentarzy żeby przypadkiem nie zrobiło im się smutno i nie pojawiła się myśl że może się do tego nie nadają (a swoją drogą może powinni przestać się nawzajem traktować jak delikatesy i taki np psycholog drużyny jakby ich zj...ał to może by coś podziałało a nie tylko głaskanie). Ale chciałbym wiedzieć czy po takim meczu im nie wstyd? Wracają do domów i tak wiedza ze kasa wpłynie, potem szybkie piwko, spać i rano jak złota rybka o niczym nie myślą? A mnie dalej będzie wstyd. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl A teraz zapamiętajmy to raz na zawsze: Legia jest klubem piłkarskim, z całym swoim dziedzictwem, tylko dla kibiców!. Dla Mioduskiego, hołdującemu zasadzie biznesowej nabytej od pryncypała dra Jana Kulczyka, brzmiącej: "tanio kupić, drogo sprzedać", jest tylko interesem. Sprzedaje legionistom nasze marzenia o Wielkiej Legii, a kibicom polskiej piłki, pragnienie europejskich sukcesów, wizję silnej Ekstraklasy. Zwinnie porusza się w sferze picu, zwanego PR-em, robiąc w lolo wszystkich, od zwykłego kibica, po polityków tak rządowych jak i samorządowych. I będzie ten sztos powtarzał tak długo, jak publika będzie to łykać. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Po(L)ubiony: Dokładnie w punkt. I dopóki nie zrozumie tego więcej kibiców, bedzie dalej taki sajgon, jak dotychczas. odpowiedz

Typek - 3 godziny temu, *.7.42 Kijek to ty? odpowiedz

Kijek - 2 godziny temu, *.virginm.net @Typek: Tak, to ja odpowiedz

