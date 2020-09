FK Sileks lub Drita Gnjilane rywalem Legii w 3. rundzie el. Ligi Europy

Komentarze (60)

Elquatro - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Właśnie na taki mecz czekałem 5 lat odpowiedz

(L) - 21 minut temu, *.chello.pl No to kwiczymy. odpowiedz

kamfora - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Ta druciara gliniajne to podobno niezłą pakę ma.Z dwojga złego wolałbym sileksa odpowiedz

Kris - 35 minut temu, *.chello.pl Jedyną naszą szansą na awans będą rzuty karne odpowiedz

vuko = Pinokio - 24 minuty temu, *.master.pl @Kris: karne z 11metrów.. nie wiem czy dadzą radę odpowiedz

eduardo - 43 minuty temu, *.249.78 niestety pozamiatane. odpowiedz

Wolfik - 47 minut temu, *.play-internet.pl Napiszę to z pełnym przekonaniem. Odpadnięcie z takim rywalem powinno skutkować zwinięciem tego majdanu.....lub przekształceniem drużyny w czysto amatorską. Nie widzę żadnego wytłumaczenia ewentualnej porażki. odpowiedz

ajg - 24 minuty temu, *.chello.pl @Wolfik: Chyba nie ma takiej opcji,żeby Legia z nimi przegrała! Dodatkowy "wentyl bezpieczeństwa" to fakt grania bez kibiców - nawet nasi wspaniali kibole nie będą mogli doprowadzić do walkowera... odpowiedz

Zielarski - 47 minut temu, *.centertel.pl No dobra, do meczu prawie miesiąc, jest światełko w tunelu odpowiedz

Pacocha - 49 minut temu, *.play-internet.pl Sam fakt ze gramy na poziomie drużyn z San Marino czy Łotwy już boli. Taka nasza rzeczywistość. Oby zatrubili wreszcie. Trzecia rundę przejdą będziemy martwić się w czwartej. Liga Europy jest nam potrzebna jak zbawienie i nie tylko nam ale i całej naszej kartoflanej lidze. Także dobrze żeby ktokolwiek tam awansował ale nie liczę zbytnio na to. Piast szanse nikłe, może Lech ale tez będzie miał bardzo ciężko w czwartek rundzie. Bida i tyle. Polski kibic to masochista. Jednak serce bije dla Legii i trzeba znosić te upokorzenia i wstawać i czekać na dobre dni bo nic innego nam nie pozostaje. (L) odpowiedz

Władeczek - 59 minut temu, *.netfala.pl Otwieram drugą maciore faken. odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.net.pl Z tym jest jeszcze szansa powalczyć. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.227.22 Legia w żadnym meczu europejskich pucharów, nie powinna być traktowana jako faworyt. Piszę to z ciężkim sercem, nauczony doświadczeniem ostatnich lat. odpowiedz

Dos Santos - 1 godzinę temu, *.176.163 I znowu wyjdą z pełnymi gaciami! Zamiast grać swoje i wyjść jak po swoje, to ustawi ich defensywnie z Gvilią w środku zamiast Luquinhasem, jednym napastnikiem i będzie męczenie buły, walenie głową w mur, liczenie, że może coś wpadnie (z niczego). Na dzień dzisiejszy, to każdy rywal z Europy może okazać się zbyt mocny, miałem obawy przed Linfield, słuszne, bo męki na boisku. Miałem obawy przed Omonią, słuszniejsze, bo odpadliśmy po kiepskiej grze. I mam obawy przed Sileksem/Dritą, bez względu na wynik będzie wstyd, bo albo przejdą dalej w haniebnym stylu, albo odpadną i dalej wiadomo co. odpowiedz

Rio - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl No i pozamiatane. Trzeba się skupić na lidze. odpowiedz

ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl Spoko losowanie, przyjadą do nas potencjalnie słabsze zespoły z Macedonii/Kosowa i powinni być łatwo pyknięci. Myślę, że Slovan by nas ograł, a z Rygą szanse 50/50 podobnie jak z Omonią.

Wygląda na to, że o wszystkim zadecyduje 4 runda, a nie jest wykluczone, że trafimy w niej drużynę nierozstawioną czyli zdecydowanie słabsza od nas.



Co by nie mówić o tym co się złego dzieje, to jednak przydałaby się faza grupowa LE.

odpowiedz

mjuzik - 1 godzinę temu, *.154.231 Abstrahując już sarkazmu (sam ledwo się powstrzymuje) Szkoda, że nie Bratysława. Dlaczego? osobiście uważam, że Legia powinna trafiać stopniowo no mocniejszego rywala. Wiadomo, że w 4 rundzie będą poważne zespoły. Był by to mecz (3 runda), z silniejszą niż w/w drużyny, które nam dziś wylosowali. Można by było sprawdzić, czy Legia się ocknęła i jest progres czy regres. Tu nie ma czasu na gdybanie. Legia musi natychmiast wstać z kolan i zacząć grać na swoje możliwości. Kręgosłup drużyny jest ten sam - oni powinni fruwać na boisku - tymczasem jest to co przez ostatnie kilka lat. Lubie Vuko, ale jego warsztat trenerski mnie nie przekonuje. Zobaczcie takiego Berga - z gówna ułożył bat. Też nie jest trenerem światowej klasy, ale taktycznie potrafi pokazać, że jest w tym niezły. No nic, długo by gadać. Trzeba trzymać za Legie kciuki i tyle. pozdr odpowiedz

Novacco - 2 godziny temu, *.35.14 Dajcie spokój, skoro nawet Robert Lewandowski nie wie czy awansujemy, to skąd ma wiedzieć Vuko. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet Messi do spółki z CR7 tego nie wiedzą. odpowiedz

wwa - 2 godziny temu, *.chello.pl Będzie ciężko, ale myślę że może się udać przy odrobinie szczęścia. odpowiedz

JL - 2 godziny temu, *.123.240 Do Trampek Tak to właśnie miałem na myśli że wykryją u któregoś z naszych wkładów CR 19 i zakończą tą euro kompromitacje odpowiedz

Dyk - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co do Wszołka, wszystko zależy od tego jak przejdzie chorobę, a jeśli ciężko, to po wyzdrowieniu przez miesiąc nie będzie miał siły, żeby herbatę posłodzić, a co dopiero wrócić do gry. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Zdecydowanie najsłabsza para.....

Szczęśliwe losowanie.

odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl Z kim nie zagramy będzie to godny przeciwnik na pożegnanie w Vuko. odpowiedz

Normalny człowiek - 2 godziny temu, *.net.pl Przy maksymalnej mobilizacji każdego z piłkarzy, powinniśmy dać radę odpowiedz

Kaban - 2 godziny temu, *.246.2 może być ciężko... odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.gov.pl A w LM Omonia z Crveną Zvezdą i potem ewentualnie z Olympiakosem Pireus... Ehhh......... odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Łysy: przecież jedni i drudzy są poza zasięgiem. odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Łysy:

Z tym , że Legia nie grałaby z Crveną... ktoś wyliczył, że jako ostatnia rozstawiona trafiłaby na Brześć, a zwycięzca tej pary w ostatniej rundzie zagra z Salzburgiem... odpowiedz

JL - 2 godziny temu, *.123.240 mam nadzieje że nasz sanepid stanie na wysokości zadania odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.net.pl @JL: Masz na myśli,że tym sposobem uchroni LEGIĘ od kompromitacji , a Wf-cie uratuje "tyłek" ? Jeżeli tak rozumujesz to możesz mieć rację z tym SANEPIDEM odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek musi ładnie płacić tam żeby losowanie gospodarza było nam przychylne, trzeci mecz i trzeci u siebie... odpowiedz

Alex Morgan - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl @Jaro: Tylko tyle może, bo już słabszych przeciwników w Europie nie ma. odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.35.90 Ale mamy pecha w tych losowaniach. Znowu potęgi. Jak nie rypną swojaka to odpadniemy. odpowiedz

Rondel - 2 godziny temu, *.170.173 Szykuje nam się wyrównany mecz. odpowiedz

anty vuko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl vuko takiego przeciwnika nie ogarnie. Nie mamy szans!!! Do tego boruc wpuści ze 3 bramki... odpowiedz

Tekken (L) - 3 godziny temu, *.230.92 Trzeba wygrać. odpowiedz

Kalafior - 3 godziny temu, *.play-internet.pl no nie wiem, nie wiem... ciężko to widze. Takiego Jędrzejczyka to Kosowianie (nie mówiąc o Macedończykach) beda objeżdżać jak bedą chcieli. A że na bramce będzie stał jakiś bramkarz a nie wisial ręcznik, to też cięzko będzie coś strzelić.... ale może sędzia chociaz karnego podaruje za Omonie.... odpowiedz

buksson - 3 godziny temu, *.chello.pl No i znowu okazja żeby przytulić ładne kursy u buków w meczu Legii. odpowiedz

LewLegia - 3 godziny temu, *.net.pl Kurcze za mocni dla nas. No i pozamiatane :( z wolnym losem było by łatwiej, a teraz pudel w kauflandzie stoi po pampersy . odpowiedz

wawa3 - 3 godziny temu, *.net.pl Z Kosowem chyba polska drużyna jeszcze nie odpadała. odpowiedz

Ten pierwszy raz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @wawa3: może się zdarzyć ,tfuu odpowiedz

Kibic emeryt - 3 godziny temu, *.centertel.pl Najważniejsze że gramy u siebie a i przeciwnik z tych trzech dobry .Choć do formy z przed przerwy koranowirusowej bardzo daleko awansujemy bo Vukovic po blamażu z Jagielonią nie będzie kombinował a w 4 rundzie to tylko chyba wiara i cud . odpowiedz

Maciek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Aż strach się bać takie tuzy !!!!!



Po wielu kompromitacjach w el. Trzeba powiedzieć chyba ... nie jesteśmy bez szas .... ; P odpowiedz

mjj - 3 godziny temu, *.70.226 Ja bym się jeszcze nie cieszył z losowania :D odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Alez to jest ekscytujace...Pokonamy dominatora z Macedonii lub Kosowa, czy tez nie. To jest nawet interesujace - ta dramaturgia, ta niepewnosc. Czasy pelne w portkach... odpowiedz

BRD - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No to pozamiatane. Skupimy się na PP i lidze... odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.master.pl @BRD: potem już tylko zamienimy PP na 1pkt odpowiedz

SF - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Losowanie - marzenie !!! odpowiedz

Ouzo - 3 godziny temu, *.centertel.pl W Macedonii strzelają szampany.... odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Drita nie jest taka słaba, to zespół prawie w całości zbudowany z zawodników z Kosowa i Albanii, twardy fizyczny futbol. Ja bym się ewentualnie z Drity tak nie cieszył.. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Omonia tez miala byc "spacerkiem". ale trzeba byc dobrej mysli odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-ipconnect.de I znowu mecz u siebie.Czy to będzie nasz atut?Oczywiscie nie.

Boruc laga na Pekharta i strata.To dopiero jest taktyka.

A po meczu?

Wiemy nad czym mamy pracować.

Gracie panowie o wolne czwartki.Wszystko w waszych nogach. odpowiedz

Marcinos - 3 godziny temu, *.orange.pl @Darek : A skad wiesz, ze Boruc nie bedzie rozgrywal do Juranovica ten do Wszolka i dopiero ten bedzie zagrywal do Lopesa? odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nic mi nie mówią te nazwy, ale jako że będziemy grać u siebie, to chyba sobie poradzimy. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Super losowanie! odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.236.245 Czyli po 24 bedziemy mogli skupic sie juz tylko na lidze i pucharze. Dobre i to przynajmnie blisko i kasy na bilety nie trzeba wydawac. odpowiedz

Felek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Cały czas mamy farta. Dobre losowanie, mecz u siebie. Jeśli tego nie przejdą to będzie ultra-wstyd i pośmiewisko. odpowiedz

Tasiorsa - 3 godziny temu, *.191.40 Szczerze to opatrzność czuwała...Miejmy nadzieję że w ciągu 3 tygodni forma pójdzie w górę...i wróci Wszołek. odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Tasiorsa: co da sam Wszołek jeśli w obronie jest panika i nasi nie nadążają

za rywalami. Najważniejsza jest defensywa!!

Potrzebny transfer nowego obrońcy typu Dickson Choto.! odpowiedz

Paweł - 3 godziny temu, *.centertel.pl No kurde, to strach że zlekceważą odpowiedz

