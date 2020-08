Zając: Mamy plan na Legię

Czwartek, 27 sierpnia 2020 r. 12:54 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Mamy swój plan na ten mecz. Na najbliższym treningu przećwiczymy jeszcze elementy, którymi chcemy zaskoczyć Legię. Boisko zweryfikuje jednak, czy będziemy w stanie powalczyć o zwycięstwo - mówi przed spotkaniem z "Wojskowymi" trener Jagiellonii, Bogdan Zając.



Przed meczem z Jagiellonią Legia niespodziewanie przegrała z Omonią. - Po takim spotkaniu piłkarze z Warszawy na pewno wyjdą na nas bardzo "naładowani". Będą chcieli się zrehabilitować za ostatnie niepowodzenie. Nie będzie miało większego znaczenia, że przeciwko Cypryjczykom grali dogrywkę, ponieważ nasi rywale mają szeroką kadrę i wielu dobrych zawodników. Sobotni mecz będzie dla Legii inny niż ten przeciwko Omonii. Nastawiamy się na twardy bój, musimy być przygotowani do niego w 100%.



- Nie chcę zdradzać jaki mamy plan i strategię na mecz z Legią. Mamy swoją koncepcję, ale najważniejszym jest, aby patrzeć na siebie i na swoje atuty. Do naszego rywala podchodzimy z pokorą, ponieważ grają na swoim stadionie i na pewno będą chcieli pokazać się z dobrej strony po przegranej w eliminacjach Ligi Mistrzów. My natomiast będziemy czekali na swoje szanse - dodał szkoleniowiec.