Makuszewski: Plusem będzie obecność kibiców

Piątek, 28 sierpnia 2020 r. 10:25 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Dla piłkarzy Legii nie będzie łatwym, aby oczyścić głowy po przegranej z Omonią. Nasz rywal czekał cały sezon, aby zagrać w eliminacjach Ligi Mistrzów. Myślę, że u piłkarzy pojawi się sportowa złość i chęć jak najszybszej rehabilitacji. Musimy być nastawieni na ostry bój - powiedział przed sobotnim meczem z Legią pomocnik Jagiellonii, Maciej Makuszewski.



- Legia co roku jest głównym kandydatem na mistrza. W tym okienku poczynili bardzo konkretne wzmocnienia - mają sporo zawodników do rywalizacji na każdej pozycji oraz możliwość rotacji. Zobaczymy, jak pójdzie im w eliminacjach Ligi Europy i czy uda im się awansować do fazy grupowej. Być może już niedługo zostanie im skupienie się jedynie na rozrywkach Ekstraklasy. Trzymam jednak kciuki za wszystkie nasze drużyny w europejskich pucharach.



- Jeśli chodzi nasze rozgrywki ligowe, to oprócz Legii są też inne drużyny, które grają ciekawą piłkę, jak chociażby Piast Gliwice. Zobaczymy, jaka będzie forma tych drużyn na początku rozgrywek, kiedy trzeba będzie zdobywać punkty, aby być na szczycie tabeli. Wszystko jednak rozstrzygnie się na wiosnę.



- Na mecz przeciwko Legii nie trzeba nikogo dodatkowo motywować. W Warszawie każdy zespół chce pokazać się z dobrej strony. Na tym stadionie wielu drużynom udaje się zagrać fajne spotkanie, ponieważ nie mają nic do stracenia. Mam nadzieję, że my również pojedziemy tam z dobrym nastawieniem. Mamy swoje założenia, które będziemy starali się wykonać. Mam nadzieję, że to my odniesiemy wygraną w sobotę. Plusem na pewno będzie to, że na stadionie pojawią się kibice. Podczas starć w eliminacjach Ligi Mistrzów trybuny były puste i na pewno nie był to widok, który powinniśmy oglądać. Kiedy kibice są obecni na stadionie, to każda z drużyn może dać z siebie jeszcze więcej jeśli chodzi o sferę mentalną - stwierdził pomocnik.



- Wiem, że jestem w stanie zagrać na dobrym poziomie przez 90 minut. W tygodniu pracuję nad swoją kondycją fizyczną i mam nadzieję, że w końcu uda mi się dobrze zagrać przez cały mecz. Chcę pomagać drużynie przez 90 minut w osiągnięciu dobrego wyniku. Mam nadzieję, że stanie się to już w sobotę.