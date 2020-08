Wieteska nie zagra przez kilka miesięcy

Czwartek, 27 sierpnia 2020 r. 14:30 Wiśnia, źródło: Przegląd Sportowy

Spełnił się czarny scenariusz dotyczący kontuzji Mateusza Wieteski. Obrońca nie będzie mógł zagrać od trzech do sześciu miesięcy z powodu naderwania mięśnia brzucha - informuje "Przegląd Sportowy". Oznacza to dodatkowe problemy w linii defensywy. To właśnie 23-latek lub Igor Lewczuk grali w tym sezonie w wyjściowym składzie u boku Artura Jędrzejczyka.



Wieteska nabawił się urazu w stosunkowo niegroźnej sytuacji. Podczas sprintu we własne pole karne złapał się za okolice pleców, po czym padł na murawę i nie mógł już kontynuować gry. Na boisku zastąpił go wówczas Andre Martins.