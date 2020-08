U-19: Niski powołany do kadry

Jacek Magiera dokonał zmian w kadrze do lat 19 na towarzyskie mecze z Niemcami oraz Czechami W efekcie, w gronie dodatkowo powołanych znalazł się Nikodem Niski. Wcześniej w gronie wybrańców Magiery znaleźli się dwaj inni legioniści - Ariel Mosór oraz Szymon Włodarczyk. Mecze biało-czerwonych odbędą się 3 września o godz. 14:30 w Kaliszu z Niemcami oraz 7 września o godz. 16:45 w Brzegu z Czechami.

