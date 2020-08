W sobotę 10 minut bez dopingu

Czwartek, 27 sierpnia 2020 r. 19:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przy okazji sobotniego meczu Legii z Jagiellonią, przez pierwszych 10 minut meczu fani z Łazienkowskiej nie będą prowadzili dopingu. Taka forma protestu nie jest związana z wynikiem środowego meczu z Omonią - chodzi o pozbawienie nas możliwości wspierania Legii na meczach wyjazdowych. Przy wejściu na stadion zachęcamy do wsparcia legijnego ruchu ultras i sypnięcia groszem do przygotowanych puszek "Zbiórka na oprawę". Poniżej pełne stanowisko kibiców Legii:



Drodzy Kibice!



Już w sobotę znowu się widzimy na stadionie!

Co prawda dalej nie wszystko wygląda tak jakbyśmy sobie tego życzyli, lecz nie zmienia to faktu, że najważniejszy jest powrót na trybuny w nowym sezonie.



Zanim jednak zaczniemy z legendarnego już "wysokiego C", chcielibyśmy poinformować Was, że przez pierwsze 10 minut sobotniego meczu nie będziemy prowadzić dopingu. Sytuacja rzadko spotykana i jak pamiętacie sięgamy po takie kroki tylko w naprawdę istotnych przypadkach. Ten bez wątpienia takim jest.

Pod przykrywką wszelkich obostrzeń które wynikły z powodu pandemii, bez większej logiki i sensu, pozbawia się nas możliwości wspierania swojego klubu na połowie rozgrywanych przez niego meczów. Rzecz jasna chodzi o mecze wyjazdowe. Uważamy to za sytuacją skandaliczną i niezrozumiałą.



Kiedy to PZPN miał potrzebę, aby hołubiony przez nich finał Pucharu Polski miał odpowiednią atrakcyjną otoczkę, nie było problemu aby kibice z całej Polski zresztą, pojawili się w Lublinie. Na zamkniętych halach rozgrywane są mecze koszykówki z publicznością. Co więc stoi na przeszkodzie aby otworzyć sektory gości na stadionach?



Dopuszczalna frekwencja uległa zwiększeniu do 50% domagamy się, aby spotkania mogli oglądać kibice obydwu drużyn. Przemieszczanie się po naszym kraju także nie jest w żaden sposób ograniczone i nie ma żadnych przesłanek do tego, aby mecze piłki nożnej miały dalej tak wyglądać. Apelujemy zatem o umożliwienie oglądania przez kibiców meczów wyjazdowych a ów brak dopingu na początku sobotniego meczu ma być formą zwrócenia uwagi, że nie godzimy się z taką sytuacją i że żądamy jak najszybszego przywrócenia normalności w tej materii.



Kibice Legii Warszawa



* * *



Nieznani Sprawcy poinformowali, że w czterech poprzednich zbiórkach, które miały miejsce podczas meczów z 25% frekwencją udało się zebrać 36 tys. zł.



"To super wyniki, za który bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Pozwoliło nam to godnie świętować mistrzostwo. Teraz jednak przed nami nowy sezon i rzecz jasna liczymy na Wasze wsparcie. Pamiętajcie, że to dzięki Wam ruch ultras ma rację bytu.



A co do samego meczu. Wczorajszy dzień mówiąc delikatnie nie napawa optymizmem. Jak mawia klasyk 'ogólnie jedno wielkie wkur...ie'.

Ale tak, jesteśmy fanatykami. Wierzymy często w rzeczy nie do końca racjonalne. Możemy się oszukiwać, ale tak samo jest teraz. Eliminacje do pucharów na szczęście się nie skończyły. I taka nasza rola, żeby wierzyć, że się uda, dopóki się nie skończą. Więc pozostaje nam tradycyjnie robić swoje i wierzyć w Legie Warszawa. Dlatego widzimy się w sobotę i jedziemy z k... Konsekwentnie." - piszą ultrasi.