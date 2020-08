Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią

Sobota, 29 sierpnia 2020 r. 07:42 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

Zeszły sezon dla białostoczan nie był udany. Jagiellonia na koniec zamykała górną ósemkę, a po sezonie zwolniony został bułgarski trener Ivayło Petev, który okazał się sporym niewypałem. W jego miejsce przyszedł Bogdan Zając, dla którego będą to pierwsze kroki w Ekstraklasie. Wcześniej Zając pracował u boku Adama Nawałki w kadrze Polski, Lechu Poznań i Górniku Zabrze.



Sezon 2020/21 Jagiellonia zaczęła nie najlepiej, bo od pucharowej porażki z Górnikiem Zabrze. Białostoczanie na wyjeździe przegrali 1-3 i odpadli z krajowego pucharu już w pierwszej rundzie. Następnie na inaugurację ligowego sezonu zremisowali 1-1 z Wisłą Kraków. Jedynego gola dla "Jagi" strzelił Maciej Makuszewski.







Letnie okienko transferowe póki co nie obfituje w wiele transferów Jagiellonii. Zespół wzmocnił 32-letni Błażej Augustyn. Piłkarz o bogatej karierze i ogromnym doświadczeniu ostatnie trzy lata spędził w Lechii Gdańsk. W barwach gdańszczan rozegrał 64 mecze, w których zdobył pięć bramek, dodatkowo sięgnął po Puchar Polski oraz po Superpuchar. Wcześniej Augustyn grał w Anglii, Szkocji czy we Włoszech oraz zaliczył epizod w Legii. Z "eLką" na piersi rozegrał dziewięć meczów, jednak nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego składu. Stoper zdążył już zadebiutować w barwach drużyny z Podlasia, jednak w pierwszym meczu miał nieszczęście. Po strzale Kuby Błaszczykowskiego odbiła się od niego piłka, co zmyliło golkipera i nie dał rady wybronić uderzenia. Włodarze "Jagi" sięgnęli również po golkipera, osłabiając spadającą z ligi Arkę Gdynia. Do Białegostoku trafił Łotysz Pavels Steinbors. 34-latek w Gdyni spędził cztery lata, gdzie prezentował bardzo wysoki poziom. Steinbors wyrósł na jednego z lepszych bramkarzy w naszej Ekstraklasie. W Arce rozegrał 129 meczów, zdobył dwa Superpuchary oraz krajowy puchar. Z pewnością jeżeli Łotysz nie zejdzie poniżej swojego poziomu, który prezentował na przestrzeni lat, to będzie sporym wzmocnieniem dla Jagiellonii. Do Białegostoku przyjechał 27-letni Szymon Sobczak, który ostatnio występował w Stomilu Olsztyn. W sezonie 2019/20 dla zespołu z Warmii rozegrał 33 mecze, w których zdobył dziesięć bramek. Był kluczową postacią tej drużyny, jednak nie zdecydował się przedłużać kontraktu. Niegdyś grał w młodzikach Wisły Kraków, czy później seniorach Górnika Zabrze.







Białostoczanie nie osłabili się podczas trwającego letniego okienka. Największą stratą może być odejście prawego obrońcy Jakuba Wojcickiego, który wzmocnił Zagłębie Lubin. W sezonie 2019/20 Wójcicki rozegrał 27 meczów, w których zanotował trzy asysty. 32-latek ogólnie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozegrał aż 211 meczów. Na wypożyczenie do Arki Gdynia udał się Bartosz Kwiecień, który w zeszłym sezonie rozegrał w barwach "Jagi" 14 meczów i zanotował jedno trafienie.



Obie ekipy mierzyły się ze sobą 45 razy. Legioniści wygrali 19 razy, za to dziesięciokrotnie musieli uznać wyższość rywala z Podlasia. Remis padał 16 razy. W zeszłym sezonie obie ekipy rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Dwukrotnie w Białymstoku padał bezbramkowy remis, za to w Warszawie legioniści zwyciężyli 4-0.