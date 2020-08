Komentarze (142)

+ dodaj komentarz

dodaj

Klamka 1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Przykro się to ogląda.. Czerczesow wróć!! Tyle w temacie odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl Bracia, wróci normalność jak nasz rząd zakaże kategorycznie sponsorować firmom bukmacherskim naszych kochanej polskiej piłki kopanej na wszystkich szczeblach, moim zdaniem powinien być zakaz odpowiedz

Moro - 2 godziny temu, *.virginm.net vukovic bierz tego kante i sper....cie obaj z Ł3 odpowiedz

autor 89 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak zwykle początek sezonu w starym stylu.

Dziś dominowali w 2 połowie tylko szkoda ze w pierwszej stracili 2 bramki. Widać długą przerwę Remy'ego Pekhart bezproduktywny mimo strzelenia bramki. Słaby Kapustka i Kante. Jeśli chodzi o sam mecz to mieliśmy przewagę i trochę pecha poprzeczka Hołowni i zagranie ręką Jagielloni w polu karnym w 2 połowie spotkania.

Być może rozkręcą się w trakcie sezonu i zaczną coś sobą reprezentować.Pierwsze objawy ich niedołeżnictwa było widać już w meczu z Rakowem bo tam rywale byli wstanie zdominować Legie przez dłuższą chwile poźniej Omonia i dziś Ruskie. Jeszcze kilka takich meczy i będziemy żegnać Vuko. Na dziś można pocieszać sie tym żę robią zagrożenie po stałych fragmentach gry. A także tym że za jakiś czas do gry będą gotowi Lopez Juranović Wszołek. Cieszy mecz Hołowni w pierwszym składzie i o mały włos nie został bohaterem. Myślę że za miesiąc wszystko już wróci do normy i zaczną grać jak odpadną z pucharów . odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A idźcie wszyscy w ciul... odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Proszę cię weź coś dla spokojności. odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: Proszę cię weź coś dla spokojności. odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.207.86 Dawa "sprinty" Rrmy'ego powaliły nam mecz. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kolejna piekna katastrofa. Milego wieczoru wlascicielu Legii.... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl chodziłem tyle lat na mecze ale teraz nie chodzę bo to jest padlina i nie bedę ździerał gardła za taką gre, a odnosnoie karbownika to niech się nie podniecają bo skończy jak nie jeden .......już kiedyś włodarze Legii skreślili Lewego i dalej nauczki nie mają tylko trzymają drewna martins, rocha , stolarski , a nawet antolica mistrza rundy wiosennej, kante wszystkie główki w niebo , poowodzenia odpowiedz

RMFC - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Vukovic brawo za skład jesteś trenerskim geniuszem!!! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl a król artur w każdym meczu puszcza bramkę :) odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl Kapustka - ofensywna pustka - niezla z niej oszustka. odpowiedz

sraczko zdupovic - 2 godziny temu, *.orange.pl Ciemniaki chodza na ten stadion na ta padline i placa za to - to powinien byc bojkot tego szmba. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl chyba że fortuna ustawiła w sobotę same wygrane gości bo z tego jest kasa....hihihihihi odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl a kibice spiewają Nie poddawaj się zamiast grać kur....mać, żal mi WAs, szkoda gaardła odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Porażka prawdopodobna, ale widać przynajmniej, że im zależy... zawsze tak musi być.... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net @atmosferic: jestem pierwszy do krytyki... mecz można przegrać.... ale przynajmniej widzisz ze im zależało... odpowiedz

Jimi70 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A naiwni w kółko chodzą na mecze i śpiewają Nie poddawaj się, ja pier...le gra taka jak doping odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl pokazali k....a z bełchatowem 6-1 , kiedy ta Legia zacznie grać walecznymi Polakami? normalnie ręce opadają odpowiedz

Po co nam mladenovic mamy swoich mlodych - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Droga redakcjo czy klub lub sztab trenerski moze w jaki kolwiek sposob zareagowac na ewidentne bledy sedziowskie przeciez to jest kryminal co ta ko.....a gwizdze i czego noe gwizdze ?????? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Qrwa, czy nie mozna tak grac od poczatku? W kazdym meczu? Caly mecz? odpowiedz

Koza z nosa - 3 godziny temu, *.chello.pl Karbownik ma chu...wy celownik odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.207.86 Za Karbownika to dostaniemy 10 mln ale peset kolumbijskich. odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl @Jerry: nie, bo czeskich koron. odpowiedz

Opoor - 2 godziny temu, *.centertel.pl @atmosferic: już pisałem że lirów kurła odpowiedz

sraczkovic - 3 godziny temu, *.orange.pl Sedzia juz wypier...lil Vukovicia, panie Mioduski pora zeby pan zrobil to samo. odpowiedz

Jaro - 3 godziny temu, *.207.86 @sraczkovic: przełącz ns Legię bo chyba inny mecz ogladasz. odpowiedz

lhm - 3 godziny temu, *.t-com.hr Tego ch... sędziego bym zadusił własnoręcznie. Za faul na Sliszu powinna być ewidentna czerwień! Uderzenie czołem w skroń, bez piłki - to była próba zabójstwa. odpowiedz

Dzida - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czy ja dobrze słyszałem, Karbownik, co, ty, k....? odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net @Dzida : Frankowski co.... odpowiedz

Dzida - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Farme(L): No właśnie zastanawiałem się czym Chłopak zawinił. A Frankowski to inna sprawa... odpowiedz

Po co nam mladenovic mamy swoich mlodych - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Dzida : frankowski ? Co ty k.....o raczej .za faul na Sliszu to karkta bordowa nie czerwona sie nalezy odpowiedz

Po co nam mladenovic mamy swoich mlodych - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Katastrofa ... odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Nareszcie zrobil sie mecz... odpowiedz

DzyndzeL - 3 godziny temu, *.chello.pl Trzeba grać na aferę nic innego nie zostało odpowiedz

atmosferic - 3 godziny temu, *.orange.pl Vukovic "zagram na dwoch napastnikow" - jutro wymysli ze zagra na 2 obroncow i 2 bramkarzy. Najgorsze jest to ze on bedzie sie wiozl w tej LEgii i go nie wypier...i kudlaty pan. odpowiedz

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Tak swoją drogą to ciekaw jestem kto wybiera tych tłuków do komentowania... ani znajomości klubowych zawodników, ani rzetelnej wiedzy na temat tego co się dzieje... a podniecają się jak ślepy na widok drożdży... co za pajace... i ciagle oni bo sobota wieczorem i Legia gra...

mówisz „transmisja dla niewidomych dlatego wyglada jak transmisja radiowa” powiedział Któryś z tych tłuków... chcesz transmisję radiową to posłuchaj Zimocha... odpowiedz

CO WY ROBICIE WY NASZĄ LEGIĘ HANBICIE - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Miodulski, Boruc, Vukovic wyjazd z Legii! odpowiedz

Trener - 3 godziny temu, *.chello.pl Grajcie na chaos. Powiedz mu żeby WALIŁ! odpowiedz

hahaha - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak tam krol? Chyba korona mu spadla... odpowiedz

Vuko out - 3 godziny temu, *.chello.pl Zmęczenie sezonem nastąpiło! odpowiedz

Vuko out - 3 godziny temu, *.chello.pl Vuko out odpowiedz

Kruszankin do Cyzia cudowna akcja! - 3 godziny temu, *.chello.pl Remy, Boruc- co to ma być, jakiś turnus odchudzający dla otyłych? odpowiedz

I tyle - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czerczesow natychmiast potrzebny.

odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Rok temu potrafilismy w sesonie rozprawic sie z jagielonia 4:0 a teraz znowu ciezki sierpien.

Po mojemu to nie winabpilkarzy i trenera tylko tego systemu esa 37 z ktorego sie wycofali odpowiedz

Jaro - 3 godziny temu, *.centertel.pl No ręce opadają, panienki zagrały po trzy mecze i już są przemęczone? to chyba jakiś żart ta wymiana składu... Vuko out. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.virginm.net tak wygląda Kegia bez Antolicia. Przypomnę, że ostatni raz bez niego gralusmy 1/2 finału pp ze sracovią. odpowiedz

ps - 3 godziny temu, *.virginm.net Legia oczywiście odpowiedz

meter - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ponoć nasi nie wyjdą na 2 połowę..bo sił im brak:)) odpowiedz

pjoter - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Mistrz jest nagi... W trzeciej rundzie to nawet Wyspy Owcze nas oklepią, nie ma sensu nawet podchodzić do tej 3 rundy bo i po co???? odpowiedz

Tomasz - 3 godziny temu, *.plus.pl Wywalić 2/3 drużyny na bezrobocie, starych leserów , grają na zasadzie : jak wygramy, to fajnie , a jak przegramy, to nam głowy nie ukręcą .

Dać szanse młodym , ambitnym piłkarzom , niech się zaprezentują .

Nie mają możliwości przebicia , bo stare capy mają władzę w drużynie . odpowiedz

Po co nam mladenovic mamy swoich mlodych - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Tomasz : bo dla tych emerytow typu jedza boruc i wszystkich 30 plus nierobow Legia to ciepla bezpieczna posadka z kominami placowymi dobrze wiedza ze nieporadza sb w zadnym innym klubie w europie i obawiam sie ze na mls tez sa zaslabi trzeba powiedziec to glosno na ta chwile nie mamy bramkarza nie mamy stoperow brak nam dobrego prawego obroncy a przedewszystkim brak nam trenera z koncepcja gry z planami A B C na mecz. Brak nam madrego skutecznego skautingu oddalismy za darmo praszelika i dzis gral dobre zawody w WKS ...to jest niemozliwe ze nie mozna znalesc w innych ligach europejskich gosci poziomem gry porownywalnym do Luqiniasa skandalem jest ze ten pseudo trener jest jeszcze trenerem najlepszego i majbardziej utytuowanego klubu w 40 milionowym kraju odpowiedz

Zielarski - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobra Miodek, weź mi wytłumacz czemu razem z panem vukoviczem robicie sobie z kibiców jaja, bo po pierwszej połowie tego meczu innych wniosków nie wyciagam odpowiedz

RAFAL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Zielarski : 100%RACJI odpowiedz

Kibol - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda Naszej Legii.Z drugiej strony zarobione łatwe pieniądze u buka.Ba wygrane przyjdzie czas.A Ci ci kraczą o zwolnieniu Vuko , Panowie klubem rządzi Loczek.Jemu to pasuje wszystkich ma w tyłku więc tylko bojkot meczów.Przestańcie nabijać mu kasę. odpowiedz

Misiek75 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ten mecz to jest jakaś farsa, wydali w ch.... j pieniędzy na transfery, miało być tak zajebiscie i co!!!!! Zespół wogole kur... nie istnieje, ile jeszcze tych czar goryczy się pytam. Co roku jest to samo. Dno, piach, reszta mułu. Kończę bo jestem tak wk.... wiony, że nie chce coś więcej napisać. Nie da rady przejść nad tą farsą k... wa obojętnie. odpowiedz

Julon - 3 godziny temu, *.timplus.net DRAMAT ,AMATOR VUKOVIĆ CIAGNIE NA DNO!!! odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-ipconnect.de Brawo widać,że fachowcy. odpowiedz

WarszawskaOchota - 4 godziny temu, *.orange.pl Kolejna kompromitacja blisko.

Ręce opadają... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Taktyka pana Zająca polegająca na "ladze do przodu" skutecznie zaskoczyła nasze gwiazdy. Piłka w "okręgówce" jest bardziej wyrachowana. Tym bardziej mnie to boli....że tak może zagrać Mistrz Polski 2020. odpowiedz

Maciuszek1 - 4 godziny temu, *.mm.pl widzę ze oprócz eurowp....... dziś będzie ligowp..... Nie widzę nawet światełka w tunelu odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nadchodzi czas Sagana. Na treningach beda zawody w rzucaniu tortami. odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.chello.pl Jedyny lekarstwo dla Legii to zaraz po meczu wszyscy na Bitwy Pod Rokitną 1 i na kolanach błagania oraz modły do Leśnego żeby ratował Legię. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.207.86 @ Heniek: Człowieku, nie wiesz o czym piszesz. Jedyną polityką Lesnego było zarobienie kasy. Dobrze wypromować i sprzedać. Jeszcze rok przy jego transferowo płacowej polityce i była by plajta. Ty powinienes ns kolanach dziekiwać Loczkowi, ze wykupil Legię od Lesnego bo byś musiał latac na B klasę po degradacji. odpowiedz

RAFAL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @ Heniek: 100%RACJI

odpowiedz

RAFAL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @ Heniek: 100%RACJI

odpowiedz

Tomitomi - 4 godziny temu, *.plus.pl Heniu Berg wróć!!!! Legia grała najlepiej za kadencji Berga w europejskich pucharach!!!! A Berg nie miał tak zajebistego zakładu jaki ma Vuko!!! odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Tomitomi: Za Berga byla dzida do przodu i oby oby, a na treningach (jesli juz takie byly bo na ogol LLL dawal wolne) to byla siatkonoga. Dobra gra to byla za Pana Stanislawa Czerczesowa. Idiota, idiota ktory dal mu kopa. Idiota. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Pamietasz nazwisko? Leśniodorski się zwał. Bo usłyszał prawdę, może pierwszy raz w życiu. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Pamietasz nazwisko? Leśniodorski się zwał. Bo usłyszał prawdę, może pierwszy raz w życiu. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.virginm.net @Krzeszczu: o czym ty piszesz? Za Berga byla najlepiej grająca Legia na europejskich boiskach w ostatnim 10-leciu. U Czesia, bylo po prostu zapier....nie. Jedno i drugie było dobre. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Oczywiscie ze pamietam. Jakbym mogl cos takiego zapomniec? Kazdy szanujacy sie kibic tez napewno pamieta. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: za berga bylo dno i za czerczesowa tez bylo dno. Moze trochr lepiej ale tez zdarzaly sie katastrofalne wpadki z termalica albo ruchem chorzow

Najlepiej bylo za Vukovicia az do koncowki zeszlego sezonu... odpowiedz

Tomitomi - 3 godziny temu, *.plus.pl @Krzeszczu: A pamiętasz mecze z Celticem??? To nie była wina Berga że mu dali nie uprawnego zawodnika do gry!!! odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com @Tomitomi: Pamietam. Tylko ze Berg byl w Legii poltora roku, to jest 18 mesiecy, a mecze z cwelticiem byly dwa. No wlasnie, DWA. odpowiedz

Niekumaty - 4 godziny temu, *.163.27 Piękny wynik, piękna gra. Szkoda ze stać ich tylko na Ekstraklasę, i to po liściach. odpowiedz

Szacunek - 4 godziny temu, *.234.227 vukovic bierz kante i i wyp....aj! odpowiedz

Filip - 4 godziny temu, *.111.202 Wyrownana liga. Legia, Lech i Piast juz po jednej porazce. 30 kolejek mistrz bedzie z 8 porazkami odpowiedz

e(L)ka - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Boruc pakuj menele i wypad do wieczystej odpowiedz

Tomasz - 4 godziny temu, *.plus.pl Z taką , to prosić Boga, żebyśmy trafili na Wyspy Owcze teraz w losowaniu. odpowiedz

tomaszek1 - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mioduskiemu chyba doradzają ludzie Leśnodorskiego by Legia z bankrutowała!!! By potem Leśny wykupił od Miodka Legię za grosze!!!! odpowiedz

Jaro - 4 godziny temu, *.207.86 Hejterzy Wieteski dostali w prezencie Remy'ego. odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.virginm.net @Jaro: tak pisałem tu takim co sie prosili o Remiego ze on to przecież jest pomyłką. odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl rekordowa porazka w lidze to 1-5 - dzis bedzie 0-5 bo fizycznie wysiada po godzinie gry - bo nie sa przygotownaie - przypominaja sie czasy klafuricia i poczatki sa pinto i mecz z Wisla plock 1-4. Ta sama padlina i chaos w grze. odpowiedz

BoLec - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ile roztyty Boruc jeszcze wpuści? odpowiedz

Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl 28 min. meczu czy to jeszcze ktoś chce oglądać? odpowiedz

autor - 4 godziny temu, *.vectranet.pl aaaaaaahahahahahhahahaha legia jak barca - jedni i drudzy na dnie i pełni upokorzenia xDDDD odpowiedz

Simon - 4 godziny temu, *.centertel.pl Zaczyna się połowę składu powinni wymienic odpowiedz

Crunchipsy Czakalaka - 4 godziny temu, *.chello.pl Jest Boruc są bramki!!! odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl @Crunchipsy Czakalaka : I jest zabawa ! :-D odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.chello.pl Z vuko zamiast trenera to i tak dobry wynik. Będzie dużo gorzej. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl nie wiem czemu nagle taki spadek formy. w tamtym sezonie było na prawde okej po za kilkoma ostatnimi meczami ligowymi i PP.

A ten sezon od razu pod gorke...

W tamtym sezonie nosiliśmy jagiellonie 4:0 chyba a teraz ona nas 0:2

wtf odpowiedz

Legia To My - 4 godziny temu, *.rogers.com Stanisław wróć!!!!!! Vuko do Korony odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo kuntakinte, brawo Boruc! odpowiedz

atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl vukovic<Klafuric odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jedyne co może być dobrego z tego meczu to fakt, że może Mioduski sie w końcu wqurwi i co niektórych wypierd.... na zbity pysk. Za co tu płacic??? odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Znaczy, myslisz, ze "cos w nim nagle peknie"? odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Wolfik: Przeciez od 4 lat robi wszystko, zeby nic nie zmieniac, a raczej zmienia na gorsze. Czekaj dalej na mityczna akademie... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Nie wiem, naprawdę. Płaciłbyś za takie coś? odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Jak mawial Christian Bale: No. F@cking.Way.

:-) odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: To akurat powiedział najładniej Jake w Blues Brothers ;-)



Jedno pewne: Vuko największą porażką Legii w XXI wieku. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Gramy jak probierzowska Craxa - milion dośrodkowań z których nic nie wynika... Ale nic to. W drugiej połowie wyjdą Ci którzy się zmęczyli meczem z Omonią i "pojedziemy" Jagę... :). odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @ Heniek: Tego akurat nie pamietam, ale poszperam w sieci :-) A co do Vuko, no coz, juz 2 lata temu bym Ci powiedzial ze sie zupelnie zgadzam. Teraz moge tylko potwierdzic. Ze sie zgadzam. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com Poprawdzie nie sprawdzalem oficjalnych statystyk, ale mam jakies dziwne przeczucie ze nasz bilans straconych goli z Borucem w bramce jakos sie chyba nie poprawil... Zaiste transfer stulecia. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: Sam nie wierzę Kolego, że po Nikozji to oglądam. To jakaś totalna paranoja jest....nie wiem jak to wytłumaczyć. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Znam Twoj bol bo i ja ogladam. Jakis istny masochizm albo cos :-)) Sam nie wiem. odpowiedz

speed - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Krzeszczu: A ja to oglądam i jestem spokojny i radosny jak skowronek.O co chodzi?! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @speed: Nie wiem Kolego? Może to odpowiednia dieta.... :). odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.207.86 Remy rządzi!!! Nasze Ferrari. Sprinter można by rzec. odpowiedz

Jerry - 4 godziny temu, *.207.86 Remy jest w obronie tym kim jest Gwilia w pomocy. Wolnym, nieruchawym, wiecznie spóźnionym kołkiem. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Jerry: W dodatku pewnie nie tanim. Taki błąd byłby do wybaczenia Mosórowi a nie zagranicznemu 30-latkowi... odpowiedz

optymista - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Legia!! Juz wpie..dol ... odpowiedz

RMFC - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nasze gwiazdy już się zmęczyły i dlatego jest 7 zmian a pi paru minutach w plecy!!! Vukovic zaczyna ten sezon jak poprzedni czyli szybkie odpadnięcie z euro pucharów i PP a potem zacięta walka żółwi o MP odpowiedz

Tomitomi - 4 godziny temu, *.plus.pl Może mi ktoś powiedzieć dlaczego Lopez ma już kontuzje??? odpowiedz

Won won won - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl vuko WON!!! odpowiedz

Radomiak z Radomia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ma ktos dobry link do meczu? odpowiedz

sraczkovic - 4 godziny temu, *.orange.pl @Radomiak z Radomia: http://www.maniak.tv/mk4 odpowiedz

Radomiak z Radomia - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @sraczkovic dzieki ryju!: odpowiedz

Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.chello.pl Skład zaskakujący. Czyżby Vuko zagrał u buka, bo zbyt mało kasy na odprawę odpowiedz

Olo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl dajcie jakiś link do meczu jestem na wakacjach pomóżcie odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Jedyny pozytywny i przemyslany transfer, Mladenovic, znowu siada na lawe. Bo pewnie wedlug trenera ktory uwielbia sie onanizowac roszadami i rotacjami, Mlado jest przemeczony. Co za qrwa amatorszczyzna. odpowiedz

Jerz z Potoku - 4 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu:

Szanowny Kolego, to są aktualne legijne realia. Owszem, posypała się defensywa (czyt.: kontuzje, "koronka"), ale ponoć Vuko wie co czyni...

Podsumujemy owe znawstwo niezwłocznie po meczu. Oby nie takie jak z Omonią.

Serdeczności odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.bredband2.com @Jerz z Potoku: Pozdrowienia Panie Jerzu.

Jak na razie Jaga nie odstawia nogi i widac ze przyjechali zdeterminowani. Albo, maja plan. Grozni w kontrach.

Zobaczymy za ok 80 minut.

odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.mm.pl Jak się patrzy co Praszelik gra w Śląsku to szkoda, że odszedł, za gwilie na dziesiątce i na dodatek młodzieżowiec ehhh odpowiedz

Jerry - 5 godzin temu, *.207.86 @(L) : 100 % racji. odpowiedz

Cult⚽️Legia - 5 godzin temu, *.amazonaws.com @(L) : Don’t worry ..Saga Vuko gaśnie... odpowiedz

Po co nam mladenovic mamy swoich mlodych - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @(L) : caly czas mowie grac mlodymi jesli mamy przegrywac z druzyna z bialorusi podlaskiej i drzec o wynik to juz korwa kpina... odpowiedz

Maciej. - 5 godzin temu, *.d1-online.com Witajcie. Napiszcie prosze , gdzie jest sens ?. Zyleta nieprowadzi dopingu przez 10minut bo sektory gosci sa puste. Ale w jakim stopniu to uderzy do PZPN-u ???. Przeciez im jest obojetnie czy beda dopingowac od poczatku czy od 10minuty. W jaki sposób to zaszkodzi ?. odpowiedz

Farme(L) - 5 godzin temu, *.virginm.net Najważniejsze, że bez gargamela... odpowiedz

vuko = Pinokio - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Farme(L): gargamela wystawi w meczu LE więc się nie ciesz odpowiedz

Do puki będzie Loczek tak będzie - 5 godzin temu, *.play-internet.pl specjalnie wystawil taki sklad alt mimnie dziala wiec sie nie srac odpowiedz

Farme(L) - 5 godzin temu, *.virginm.net Wiem morale są słabe, ale wciąż wierzę... Legio mocno!!! Po zwycięstwo!!!! odpowiedz

Brwinów - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Legia - jagirlonia 0:3 i vuko WON !!!!!!! odpowiedz

ROSOMAK - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Brwinów: To pojechałeś grubo !!!!! oby nie odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @ROSOMAK : przydupasek się odezwał odpowiedz

ROSOMAK - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Arek: Do kogo ta mowa bo nie wiem czy mam Ci POJECHAĆ i grzecznie naublizać nikogo nie obraziłem ale mogę odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.