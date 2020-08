Vuković: Niewiele zabrakło do remisu

+ dodaj komentarz

- 8 minut temu, *.play-internet.pl

Broniłem Vuko przez cały rok, niestety w środę udowodniono mi, że na dziś to chyba nie to. Ale nie mogę znieść tych waszych wyzwisk i dorabiania teorii. Parodysta, wuefista, Pinokio, nieudacznik, won. Macie może jakieś życiowe problemy? Nawet jeśli to nie jest ten trener to nie oznacza, że można po nim jechać cały rok. To niczego do dyskusji nie wnosi. Przypomnę też niektórym że to nie czerczesow z Legii zrezygnował tylko Legia z niego. Podobnie jak z Berga i Magiery. Zrezygnuje też z Vuko a potem z trenera po Vuko. Taka kolej rzeczy. Od środy jestem wściekły i długo mi nie przejdzie. Ale nie uważam, że od razu mamy trenera wywalać. To nic nie zmieni, co najwyżej przyjdzie jakiś nowy sa pinto albo jozak. On musi dojechać do końca eliminacji, może mu się uda. A trenera pewnie trzeba poszukać ale z lodem na głowie. Tym fornalikiem też nie ma co się tak zachwycać, w pucharach miał jedne dobre eliminacje w ruchu a z Piastem pierwszy raz coś wygrał. Ja mam bardzo prosty test trenerski. Musisz dwa razy przejść w pucharach drużynę lepsza. Berg test zdał, Vuko nie, czerczesow nie, Magiera nie, Fornalik nie. Stokowiec np tylko raz a probierz nigdy nie. Dwaj słowaccy trenerzy przymierzani do Legii test zdali, ale przyjąć nie chcieli. Nie jest łatwo ot tak kogoś sensownego tu przyciągnąć, dla nas to Wielka Legia, dla kandydatów tylko Legia...

odpowiedz