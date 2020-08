Konferencja pomeczowa

Zając: Wygraliśmy ten mecz charakterem

Sobota, 29 sierpnia 2020 r. 22:31 Mishka, źródło: Legionisci.com

Bogdan Zając (trener Jagiellonii): Nie ma co ukrywać, że bardzo się cieszymy. To zwycięstwo nie przyszło łatwo. W drugiej połowie było duże ciśnienie ze strony Legii. Pierwsza połowa pokazała jakość, dobrą organizację naszej drużyny i skuteczność, bo mieliśmy 3 sytuacje i strzeliliśmy 2 bramki. Po przerwie były momenty dobre, ale były też takie, że bardzo się cofnęliśmy, za mało było agresywności w bocznych sektorach. Zostaliśmy zepchnięci praktycznie do szesnastki. Każde dośrodkowanie było groźne, ale nasi środkowi obrońcy dobrze się spisali, dobrze czyścili. Legia dociskała mocno, były trudne momenty.

Kilka razy wyszliśmy z akcjami, ale zabrakło rozsądku i wyrachowania, żeby utrzymać się przy piłce. Wygraliśmy ten mecz charakterem, bo jakości Legii musieliśmy przeciwstawić się charakterem, bieganiem, walką. Mieliśmy swój plan na druga połowę, ale Legia dokonała dobrych zmian i zwiększyła siłę ognia. Jak się prowadzi na Legii, to trzeba bronić wyniku. Momentami broniliśmy się całym zespołem. Najważniejsze, że skutecznie.