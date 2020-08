Jedna połowa to za mało

Sędziowie

Główny: Bartosz Frankowski

Asystent: Marcin Boniek

Asystent: Jakub Winkler

Techniczny: Wojciech Myć



Niebramkarz - 11 minut temu, *.centertel.pl Boruc sprowadzony został tylko dla nazwiska na sprzedawanych w sklepie koszulkach? Bo na bramce... Za wolny, za nonszalancki, za mało w nim woli walki, taki ziutek bez ikry. Widzialem go w 4 meczach i wybitnych interwencji miał może raptem 2-3 ... A Zyleta masuje go regularnie po brzuszku... odpowiedz

Władeczek - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Dziadostwo faken. Vuko kompletnie się pogubił, zgłupiał po meczu z Cyprem i wypuścił rezerwowych paralityków na pierwszą połowę. W drugiej się poprawił i grali lepiej. Tylko po ch.j było wpuszczać taki skład od początku? Powinien wyjść najmocniejszy skład żeby się zgrywac a nie Hołownia z Kapustką, do tego jeszcze Rocha, który piłki prosto nie umie kopnąć faken. odpowiedz

G - 48 minut temu, *.212.18 Cholewka wróć ! odpowiedz

JACUNHO - 1 godzinę temu, *.kampinostelco.pl No cóż, trudno stało się. Można różnie myśleć o dzisiejszym składzie. Mecz dla zmienników i niestety nie zdali egzaminu. Być może to nie był ten mecz, bo ze "śledziami" zawsze nam było pod górkę. Jedynie co Stolar grał jako tako,szczególnie w pierwszej połowie, reszta za bardzo się do tego nie kwapiła . Przecież to są "pracownicy " od których należy czegoś wymagać przy tak dużych honorarjach. Nie wiem czy to brak ambicji,czy umiejętności,ale to my musimy za nich świecić oczami.

Po tych czterech meczach należy wstrząsnąć zawodnikami. Nie głaskać,nie bronić za wszelką cenę tylko należy dokładnie wytłumaczyć im w jakim celu zostali tu zatrudnieni. Wiem że ostatnio w ten sposób odniósł się trener JOZAK,ale on to zrobił publicznie. Takie sprawy trener z charakterem w ciszy szatni dogłębnie musi uświadomić zawodnikom czego się od nich oczekuje i po co zostali tu sprowadzeni. Miejmy nadzieję że ta przerwa pomoże w ustabilizowaniu zespołu. Pytanie tylko czy z tym trenerem, bo różnie z tym bywało odpowiedz

News⚽️King - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com To powiem szybko,jeśli kibic czuje sie oszukiwany to co?!ma zrobić?! odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl no niestety Boruc zawalił drugą bramkę - na cholere wychodził z bramki ? Cierzniak jest o wiele lepszy odpowiedz

Bie(L)any - 45 minut temu, *.vectranet.pl @Kibic LEGII od 53 lat:

widać że tylko z piłką miałeś do czynienie na WF i to nie koniecznie grając z kolegami ..

słyszałeś o czymś takim jak wyjście bramkarza żeby skrócić kąt... czyli zmniejszyć objętość pola bramki ???

Może poczytaj troszkę ekspercie ???

Drużyna słabo przygotowana bez świeżości, wolniejsza od przeciwnika ....

obawiam się że dziś ci z podlasia wieśniacy z Białorusi biegali by szybciej tyłem niż Nasi zawodowcy przodem... (przykład drugi gol) odpowiedz

#BorucOUT - 1 godzinę temu, *.chello.pl #BorucOUT odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl To co martwi najbardziej to zachowanie Boruca. Każdy liczył ze będzie prawdziwym liderem. Tymczasem na boisku widać otylego przygaszonego 40 latka. Bez werwy energii co leci to w sieci. Artur why??? odpowiedz

Saska Kępa (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dziękuję Wam produkty piłkarskopodobne szumnie zwane piłkarzami naszej Legii (z wyjątkiem Artka Boruca, bo to jest prawdziwy piłkarz) 3, 5 tys. zł. wpadło na czysto. Od jakiegoś czasu stawiam u buka i wspieracie mój portfel. Wielkie dzięki Vuko et consortes.... odpowiedz

P1916 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Gdzie jest Wladeczek?

Ile macior wypił od środy?

Chyba nie dopadł Go covid 19? odpowiedz

(L) - 17 minut temu, *.play-internet.pl @P1916: Do

padła go maciora i ujeżdża. odpowiedz

Oka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wszyscy czepiają się trenera a ja swoje cały czas. Bloczek won z Legii odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Dla mnie mecz przegrany ale wybiegany.... z punktu widzenia w TV nie wyglądało to źle w drugiej połowie zwłaszcza.... coś z tego może być... jeśli będą grali tak dwie połówki i zawsze....

Tak czy inaczej Tylko(L)... odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.mm.pl Trzy koła dobre. Oto myślenie autora tej relacji. Auto nie jedzie, bo złapało gumę, ale trzy koła nadal dobre.

Masz jakiś układ z Lokim? odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Beznadziejny tytuł i niezgodny z prawda.

Jedna połowa wystarczyła aby wygrać z Legia odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.virginm.net ja już mówiłem ze tak to jest jak trener przykrywa gówno wycieraczką i myśli ze nie bedzie śmierdziało. To się niektórzy śmiali. Drużyna gra bez jaj bo nie czuje bata. Mają miękką faję za trenera, który broni takiej postawy jaką pokazał kante schodząc do szatni. A mogł wtedy pokazać jaja, wype...ić go na zbity ryj i dać sygnal drużynie, ze tu nie bedzie pobłazania, glaskania, bronienia przed opinią publiczną negatywnych postaw. odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.inetia.pl Przerwa na reprezentację, a on wystawia rezerwy. Żeby zawodnicy odpoczęli przed czym? Przed kolejnym meczem który jest za 2 tygodnie? No czy ktoś to umie wytłumaczyć??? odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wstyd. Normalnie wstyd. I przestańcie kogoś bronić z tej drużyny. To nie jest drużyna.! To Noe jest trener. To jest drużyna z Orlika która zbiera się raz na tydzień albo dwa. Oni nie są w stanie wykonać 10 podań na połowie przeciwnika. Hańba dla Warszawy i dla Legii odpowiedz

Jimmy L - 2 godziny temu, *.d1-online.com Miałem nadzieję na poprawę niestety to jeszcze gorzej jak myślałem. Jest źle bardzo źle odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Trzeba było wystawić rezerwy i już a na następny mecz wychodzmy tylko na drugą połowę.Stasiu Czerczesow wróć.Po co nam punkty od początku ligi i tak damy radę.Tragedia z żenada .Więcej pieniędzy dla piłkarzy.Czerwona kartka dla tego co walił z głowy Slisza jak nic.Drugi mecz i drugi sędzia ślepy.Do okulisty Frankowski odpowiedz

(L)3mon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Niestety. Na Prezesa trzeba wywrzeć presję portfelami. Płacz w komentarzach, ale karnety, bilety i merch kupujemy. A jakby tak finansowy bojkot? odpowiedz

Hiszpan junior - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kładliśćie się pajace po trzech uj a nie charakter odpowiedz

Jerz z Potoku - 2 godziny temu, *.chello.pl Do porażki w tym meczu najbardziej przyczynił się Vuko swoimi niezrozumiałymi decyzjami personalnymi. Skoro na ławce rezerwowych pozostawił pięciu (!) piłkarzy pierwszego wyboru, czyli tych, którzy dotychczas napędzali grę ofensywną Legii, to nie sposób odgadnąć jego intencje. Przypuszczam, że poniosła go trenerska straceńcza brawura, która kosztowała nas kolejną niechlubną porażkę i niepotrzebną stratę 3 pkt.

Pora najwyższa nie tylko solidnie rozliczać prezesa dekady za obecne legijne realia, ale również dotychczas oszczędzanego Vuko. Prawdopodobnie jego zegar dalszej bytności przy Ł3 ruszył...

Ps.: do "ojców sportowych sukcesów" naszej drużyny należy również zaliczyć, tzw. trenera/specjalistę ds. przygotowania fizycznego. To jak on przygotował zespół do bieżącego sezonu komentują już nawet zagraniczne media. Oczywiście w tonie prześmiewczym. I gdzie tu profesjonalizm legijni działacze?

Na serdeczności - raczej nikt nie zasłużył...

odpowiedz

Martinez - 1 godzinę temu, *.105.93 @Jerz z Potoku:

Miałem skomentować, ale napisałeś już wszystko... odpowiedz

Ciechanowianin - 2 godziny temu, *.orange.pl Vukovic wstal pewnego ranka z szerokim usmiechem na twarzy, poniewaz w jego zazwyczaj pelnej prozni glowie niespodziewanie pojawila sie, jak to on pomyslal "genialna mysl taktyczna" - powiedzial "juz wiem, eureka, znalazlem genialny sposob - zagram na dwoch napastnikow" i bez skrzydel i na dwoch defensywnych pomocnikow w srodku. "Wygram tytul w cuglach" pomyslal zadowolony z siebie Alaksandar i popedzil ustalac sklad. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl król artur bramka w każdym meczu, z rocha i martins przedłuzono kontrakty a po co ? żeby kasę wyje...ć , obejrzyjcie sobie kochani Legioniści jak Radomiak w drugiej połowie rozprawił się z widzewem i jak się strzela bramki , obejrzyjcie powtórkę a wstydu nie pokazujcie na własnym podwórku odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.kampinostelco.pl Póki jeszcze czas, póki jeszcze jest okazja panie Kucharski bierz się Pan do roboty. To co się dzieje w naszej lini obrony to woła o pomstę do nieba

Trzech emerytów,Ramy chyba zapomniał co to jest grą w futbol, Wieteski popsuty i oszałamiające jeszcze młody Mosór. I jak tu można dobrze mecz ustawić przy tak słabej newralgicznej formacji i przy tak ślamazarnych napastnikach. Naprawdę to bardzo źle wygląda. Boczne pozycje ok (oprócz Rochy,bo to na pewno nie jest dobry obrońca) ale środek? Dziwię się że sztab nie zareagował na to że potrzeba nam chociażby jednego stopera na przynajmniej średnim poziomie. Ciekawe czy teraz ktoś taki się nam przytrafi,czy nie jest aby za późno

Ale trzeba zewrzeć pośladki i poszukać kogoś konkretnego, abyśmy więcej nie odczuwali takiego upokorzenia



odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Oby Śliszowi nic się poważnego nie stało. Palant mógł mu złamać kość twarzoczaszki. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Vuko zrobił zmiany bo po 3 meczach drużyna zmęczona sezonem.Taka zasłona dymna przed przerwą na reprezentacje.Muszą odpocząć po trzech meczach w tydzień.Zmęczenie sezonem daje w kość.

Czy to wina właściciela Mioduskiego,że Jedrzejczyk nie potrafi trafić w pustą bramkę?Po części tak bo to on sponsoruje te bandę nieudaczników.

Brawo wy!!!!

odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl Fortuna zarobiła dzisiaj na trzech wygranych gości he he he hihihihi odpowiedz

zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No to tylko czekac na zwolnienie Vuko.Mistrzowski to bedzie ruch przed LE.Jeszcze płaczki zaplaczecie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl Bracia, wróci normalność jak nasz rząd zakaże kategorycznie sponsorować firmom bukmacherskim naszych kochanej polskiej piłki kopanej na wszystkich szczeblach, moim zdaniem powinien być zakaz odpowiedz

rr - 2 godziny temu, *.centertel.pl nie mamy trenera, bo Vuko z całym szacunkiem dla jego osoby, nim nie jest.



Vuko może być co najwyżej asystentem, ale nie ma bladego pojęcia o s,koleniu i taktyce.



Potrzeba nam Berga lub Czerczesowa.



W przeciwnym razie będzie eurowp... w LE i pozostanie tylko kopanina w eklapie... odpowiedz

Loco - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak się kończą eksperymenty trenera . Chyba za pewnie się poczuł trenarinio. odpowiedz

Drx - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trzymają formę na LE???????? odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ciekawe co teraz pan trener będzie miał do powiedzenia ciekawego po meczu, czekam z utęsknieniem na jego durne wypowiedzi i tłumaczenia. A tak przy okazji droga redakcjo, przydałoby się żeby te nasze komentarze i to co w nich zawieramy i myślimy trafiły może do Pana szanownego trenera i Pana szanownego Prezesa, żeby wiedzieli co o tym myślą kibice i może przyjdą im do głowy jakieś ku...a konstruktywne przemyślenia w końcu. Bo narazie czarno to widzę, nawet akademia tu nic nie pomoże. O grze w Europie to możemy sobie pomarzyć.!!!!! ????????????????????????Wkur...ony na maksa. Dobranoc odpowiedz

Aro - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze że nie oglądałem tego meczu szkoda nerwów.... odpowiedz

Cult⚽️Super⚽️Legia - 2 godziny temu, *.amazonaws.com #vukoout !#supercoach #time #superLegia odpowiedz

Bemowo L - 2 godziny temu, *.play-internet.pl boruc i vuko WON !!! odpowiedz

Bie(L)any - 40 minut temu, *.vectranet.pl @Bemowo L:

... a ty won do łóżka i od jutra zero wąchania kleju... odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Borubar cienki jak dupa węża,Cierzniak do bramki! odpowiedz

Cult⚽️Legia - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Właśnie...?!kropki nad I,i! !Tego brak sztabowi Legii odpowiedz

Boczek - 2 godziny temu, *.comcast.net #vukout odpowiedz

Kazik - 2 godziny temu, *.com.pl Vukowicz odejdz i już kiniec ! odpowiedz

jim - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma jakości a do tego nie ma formy, nasza liga to grajki na 3 ligowym poziomie europejskim , wszyscy chcemy, wszyscy wierzymy że tym razem będzie inaczej a jest jak zwykle bo takie są realia. odpowiedz

rafito - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Yeti popieram twój komentarz, Vuko VON bo ty jesteś pseudo trenerem a nie znasz sie wogóle razem z MIODKIEM kudłatym odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie chce mi się pisać... życzę wszystkim Kolegom którzy to wytrzymali spokojnej i udanej niedzieli. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com @Wolfik: Na wzajem Kolego odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl No tym razem przyznaję straszny błąd Vuko z doborem składu od początku tak nie można szanuję Vuko za wszystko ale Legii jest potrzebny trener z prawdziwego zdarzenia jeśli chcemy coś osiągnąć a tak znowu zawód przykre dla ludzi co kochają ten klub:(:(:(:( już teraz bez żadnych emocji czas na zmianę trenera do boju Legio mimo wszystko:(:(:( odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Grzegorz: Uwielbiam te twoje teksty.You're simply the best odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.86 @speed: ...ta, jest mistrzem interpunkcji. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.inetia.pl Teraz czas kolację. Wino półwytrawne z ???????? Chile... A kibicom Legii proponuję TVP Info.. Teraz rozmawiają o jakimś Michale Sz. Pseudonim Margo... Bawcie si~ dobrze... Legia moich pieniędzy jeszcze długo nie zobaczy... Pierwszy raz na Łazienkowskiej 3 byłem w 1971 roku.. Na meczu Legia - ROW Rybnik... Dobranoc... odpowiedz

(L)istek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dziś doping super,ciesze się że po takiej przerwie znów mogłem te zakazane mordy oglądać.Mecz przemilcze bo może oglądałem ze 20 minut.Ale wynik mówi sam za siebie. odpowiedz

ROSOMAK - 1 godzinę temu, *.chello.pl @(L)istek: O i to jest komentarz mówiący wszystko co jest NAJWAŻNIEJSZE odpowiedz

Ryj - 2 godziny temu, *.47.41 Mocno Vuko! odpowiedz

McA - 2 godziny temu, *.as9105.com Posadzić najlepszych na ławce to tylko Vuko potrafi.

odpowiedz

Burkin - 2 godziny temu, *.mm.pl Mecz przegrany przez trenera w pierwszej połowie - nieudolna obrona RR zrobiła wynik dla baby jagi. W drugiej połowie było lepiej, tylko czemu dopiero w drugiej? Trzeba było od razu się rzucić na Jagę, dostaliby 3 bramki do przerwy i byłby spokój... odpowiedz

Zagłębiak - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Do tej pory wstrzymywałem się od krytyki Vukovica,ale on po prostu jest bezmózgim idiotą,Wydaje mu się,ze jest strategiem-śmiech na sali.Jeśli Mioduski go nie wywali natychmiast to niech lepiej sprzeda Legię i niech sam spie ,,,,,,,la odpowiedz

Janekk - 2 godziny temu, *.chello.pl Bez pomysłu c.d Z całym szacunkiem do Artura ,ale po co wydawać tyle pieniędzy na taki transfer jak my nie mamy rozgrywającego, napastnika i trenera. Malarz , Steinbors czy Cierzniak w zupełności dali by radę . odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.chello.pl i jak zwykle kicha odpowiedz

rafito - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Takiej kompromitacji to już dawno nie widziałem, Vuko albo ich ogarniesz i te zabytki europejskie wyj...iesz albo nic z tego nie będzie. Granie za kasę nic nie da , młodych legionistów sprzedajecie ale i starym sercem oddanych LEGII się pozbywacie. Mioduszewski weź się za to !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Mamy frajera a nie trenera. Kompletnie nie rozumiem składu, jaki wyszedł na 1. połowę. Jest przerwa reprezentacyjna, zamiast zgrywać najmocniejszą jedenastkę to ten idiota wpuszcza Hołownię, Martinsa bez formy, paralityka Roche... Debil! odpowiedz

meter - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jędza znowu ma status świętej krowy......Czym się różni jego gra od takiego Romańczuka,który jest ze 4 razy tańszy??? odpowiedz

ehmehme - 2 godziny temu, *.comhem.se Zmęczenie sezonem. odpowiedz

konczita - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl trzeba być debilem przegrywając mecz z omonią i mając teraz przerwe na kadre znów cuda robić ze składem!

rocha zawalił 1 bramkę, remy ruszał się jak wóz z węglem!

fajnie że puszczamy młodego hołowie ale o trzeba zacząć go wpuszczać na 30 minut na koniec jak mamy mecz ułożony

luqi ławka,antolic ławka, mladenovic ławka, karnownik ławka zasłużenie bo bez formy, gvilii w ogóle nie ma

ludzie to jests początek sezonu i gramy wazny mecz a później jest przerwa na kadre! jak można takie dziadostwo robić odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Niestety, ale mamy skład na środek tabeli. Obronę, a zwłaszcza środkowych, mamy najsłabszych w lidze. Napastników też. 6-8 miejsce w tabeli, to nasz sufit. Mioduski narzucił narrację plotąc o wzmocnieniach. Jakie wzmocnienia? odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Mniej niż zero. odpowiedz

To⚽️Chyba⚽️Czas⚽️Wypad⚽️Vuko - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Many!Thanks!Mr!Vuko!and!Good bay! odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Trenerzyna powinien w najpierw pograć w managera a dopiero drużynę prowadzić pozoracnt wuefista odpowiedz

Grajek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trener i prezes precz z Legii!!! odpowiedz

Real - 2 godziny temu, *.163.27 Znowu pod koniec sezonu będzie walka na smierć i życie o kilka punktów.. odpowiedz

Gość niedzielny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pytanie?czy to trener czy zawodnicy?4 rok z rzędu to samo???? odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.124.248 Vuko

WON

Won

Won

Nieudaczniku

Won odpowiedz

prezes - 2 godziny temu, *.chello.pl jak długo ta miernota będzie trenerem LEGII odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda wogole cokolwiek pisać. Żenada, dno, piach i kilo mułu.!!!!! ???????????????????????? odpowiedz

Tom - 2 godziny temu, *.mm.pl Vuković WON Z LEGII!!! odpowiedz

Xxd - 2 godziny temu, *.plus.pl Pewnie powie że byli lepsi odpowiedz

Berg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Panie trenerze... odpowiedz

