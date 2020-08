Ponad 10 tysięcy kibiców obejrzało mecz Legii z Jagiellonią. Niestety "Wojskowi" zawiedli i przegrali 1-2. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Łazienkowskiej: Fotoreportaż z meczu - 55 zdjęć Woytka Fotoreportaż z meczu - 30 zdjęć Hagiego Fotoreportaż z meczu - 28 zdjęć Kamila Marciniaka

PND - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Żeby PZPN czasem kupy nie zrobił bo 10 minut nie krzyczeliście, swoją drogą gdzie kibice gości się dogadują tam wchodzą, przykład lecha warty czy rakowa odpowiedz

ndp - 1 godzinę temu, *.pktele.pl @PND: Dogadywać się można, ale z poważnymi ludźmi. Tutaj mówimy o Legii Warszawa, więc o czym w ogóle jest mowa ? odpowiedz

DBLN - 5 minut temu, *.t-mobile.pl @ndp: Zamilcz prostaku odpowiedz

