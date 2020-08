Karbownik: Musimy popracować nad skutecznością

- Dominowaliśmy w tym meczu i był on pod naszą kontrolą. Jagiellonia wykorzystała swoje szanse, a my musimy popracować nad skutecznością. Zabrakło wykończenia - powiedział po meczu Michał Karbownik . - Cieszę się z powołania do reprezentacji. Moja ciężka praca została doceniona. Będę chciał pozostać tam na stałe. Jadę z kapitanem Legii, więc łatwiej będzie mi wejść do reprezentacji. W zespole jest też Sebastian Szymański, z którym mam dobry kontakt - dodał "Karbo".

Pacan - 1 godzinę temu, *.47.7 Musicie popracować w gułagu, żeby zrozumieć jak luksusową macie pracę Karbowniku. odpowiedz

Mlody - 2 godziny temu, *.centertel.pl przegrywamy 1 do 2 ale mamy mecz pod kontrolą? Boje się pomyslec co by było gdybyśmy stracili tą kontrolę. odpowiedz

Loslobos - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Michał Ty już myśl o wyjeździe Legia widać szybko się nie podniesie, potrzebny jest nowy lepszy trener Vuko więcej nic nie zdziała. Tam są same gwiazdy w wieku odchodzenia z piłki. Młodzież jeszcze mało wie o graniu i taki jest efekt odpowiedz

Satyricon - 2 godziny temu, *.232.77 Karbo już się nauczył tej standardowej gadki. Musimy poprawić skuteczność lub wyciągnąć wnioski. Tak na okrągło. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Śmieszy mnie instruowanie pilkarza wartego 7 mln euro przez jakichs randomowych kibicow nie majacych pojecia o zawodowym graniu w pilke nozna.

Na cholere wy sie madrzycie jak pilke nozna to przestaliscie kopać w wieku 20 lat i mozecir sobie teraz ponarzekac w necie jedynie. Mamy to co mamy. Moim zdaniem faktycznie sierpien i wrzesien sa jakies ciezkie dla polskivh klubow najprawdopodobniej ze wzgledu na esa 37.

Czyli winnym jest pzpn a nie Legia. A co poniektorzy tutaj dostaja malpiego rozumu. odpowiedz

Sasza - 3 godziny temu, *.chello.pl Karbo, jak niby chcecie pracować nad tą skutecznością? Na treningach to se możecie pracować w nieskończoność bo trening to nie mecz. Skuteczność albo się ma albo nie bo to jest dar od Boga. Przestań chrzanić. odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl Jedż i nie wracaj odpowiedz

Ja Hubert - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Popracuj nad strzelaniem do bramki bo o to chodzi w piłce odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Tu nie chodzi o skutecznosc a glownie o brak pomyslu na rozegranie odpowiedz

