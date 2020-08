Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Najwyższą notę za sobotni mecz z Jagiellonią otrzymał Luquinhas. Występ Brazylijczyka oceniliście na 3,3 w skali 1-6. Większość graczy uzyskała słabe i bardzo słabe oceny, a najniższe trafiły do Andre Martinsa, Hołowni, Remy'ego i Luisa Rochy. W sumie oceniało 805 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7. Luquinhas 3,3 Stolarski 3,1 Pekhart 3,1 Antolić 3,0 Boruc 2,7 Jędrzejczyk 2,7 Kante 2,7 Slisz 2,6 Karbownik 2,6 Mladenović 2,6 Rosołek 2,5 Kapustka 2,5 Andre Martins 2,3 Hołownia 2,3 Remy 2,3 Luis Rocha 2,3

Komentarze (9)

+ dodaj komentarz

dodaj

Simon - 2 godziny temu, *.155.3 Mateusz Praszelik: aktualnie Śląsk Wrocław (za pół darmo) - 2 mecze, 3 asysty. Gratulacje Panie Trenerze i Panie Prezesie ! odpowiedz

kaktus - 49 minut temu, *.com.pl @Simon:

Praszenik sam odszedł i nie było moim zdaniem możliwości, żeby go zatrzymać. Na jego miejscu sam bym chciał odejść. W Śląsku miał prawie pewne miejsce w składzie, w Legii by grał ogony odpowiedz

M3 - 3 godziny temu, *.151.59 Stolarski, Pekhart, Rosołek, Slisz, Rocha, Hołownia nie powinni dostać więcej niż 2. Stolarski to jeździec bez głowy. Wypuścić, biec, wypuścić, biec... Wstyd. Zero rozwoju jak Wieteska.

Czemu Mladenovic i Karbownik byli na ławce ? Przecież jest przerwa na reprezentacje. Vuko kur... zacznij coś zmieniać bo samą chęcią nic nie wskórasz. odpowiedz

buhaha - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @M3: Stolar był najlepszy na boisku, kretynie. Jedyny, który stwarzał zagrożenie pod bramką bezflagowców. odpowiedz

Olaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @buhaha: potwierdzam, Stolarski był najlepszy.



Pekhart to drewniak - stoi jak słupek w polu karnym cały mecz , trafia go piłka 5 razy w głowę no i jedną bramkę wsadził.... jak widzę jak Kante (średni gracz przecież) zasuwa, biega, pressuje, ma technikę, potrafi wymienić podania to ręce opadają po co nam ten drewniak.... odpowiedz

Kier - 1 godzinę temu, *.com.pl @buhaha: Raczej "próbował" stwarzać. Chęci to nie wszystko odpowiedz

M@c - 51 minut temu, *.chello.pl @buhaha: Fajnie, że coś robił z przodu, ale obrońców się rozlicza przede wszystkim za grę z tyłu.

odpowiedz

kaktus - 47 minut temu, *.com.pl @M3:

Uwielbiam ekspertów, którzy po jednym meczu wszystkich zwalniają...

Jak rozumiem gdyby od ciebie byłaby uzależniona kadra to w 4 kolejce mielibyśmy do dyspozycji 5 zawodników bo reszta została by wcześniej wyrzucona?



Z drugiej strony po jednym meczu: TAK TO TEN ZAWODNIK!!!!! DAĆ MU DUŻY KONTRAKT...

w kolejnym znowu się nie sprawdzi i go wyrzucamy... odpowiedz

P. - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Remy - brak rytmu meczowego ale dwie zawalone bramki na jego konto.

Stolarski- solidny wystep! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.