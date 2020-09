19. urodziny Rosołka

Środa, 2 września 2020 r. 00:01 Redakcja

2 września 2020 roku swoje 19. urodziny obchodzi Maciej Rosołek. Zawodnik urodził się w Siedlcach i to właśnie w tamtejszej Pogoni rozpoczął przygodę z piłką. Z biegiem czasu przeniósł się najpierw do juniorów Legii, potem do rezerw, a w październiku ubiegłego roku zadebiutował w pierwszej drużynie, strzelając gola na wagę wygranej nad Lechem Poznań.



Z okazji urodzin życzymy Maciejowi dużo szczęścia na każdy dzień jego piłkarskiej kariery. Oby obfitowała ona w wiele sukcesów i niezapomnianych przeżyć, związanych nie tylko z Legią, ale również z reprezentacją Polski. Sto (L)at!