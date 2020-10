Transfer i wypożyczenie

Karbownik sprzedany do Brighton and Hove Albion

Wtorek, 6 października 2020 r. 00:06 Woytek, źródło: meczyki.pl, weszlo.com

Michał Karbownik został sprzedany do Brighton and Hove Albion. W poniedziałek 19-latek przeszedł testy medyczne w Niemczech. Jak informują portale meczyki.pl i weszlo.com kwota transferu Karbownika wyniesie 5,5 mln euro plus nieduże bonusy. Ponadto zawodnik automatycznie zostanie na rok wypożyczony do Legii, więc drużyna nie zostanie osłabiona.



Z jednej strony to bardzo duży zastrzyk finansowy dla Legii, z drugiej transfer ten pokazuje w jak trudnym momencie znalazł się klub po odpadnięciu z europejskich pucharów. Jeszcze w lutym tego roku prezes Dariusz Mioduski mówił: "Jak ktoś położy 15 mln euro latem, to wtedy się zastanowimy". Następnie przewijały się liczby na poziomie 10 mln euro, a skończyło się na połowie tej kwoty.



19-letni Karbownik zadebiutował w pierwszej drużynie Legii nieco ponad rok temu - 25 sierpnia 2019 w ligowym meczu przeciwko ŁKS-owi Łódź. Łącznie dla "Wojskowych" rozegrał do tej pory 41 spotkań, w których zanotował 7 asyst. We wrześniu piłkarz po raz pierwszy w karierze został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Weźmie udział także w zgrupowaniu październikowym, które rozpoczęło się dziś.