Promocyjna cena koszulek M15TRZ

Przy okazji sobotniego meczu z Jagiellonią, będziecie mieli prawdopodobnie ostatnią już okazję do zakupu koszulek od Nieznanych Sprawców z motywem oprawy "M15TRZ". Ich cena będzie tym razem wyjątkowo niska - 40 złotych. Sprzedaż prowadzona będzie w przerwie meczu pod gniazdem oraz na trybunie wschodniej od strony Żylety (na promenadzie). Zysk oczywiście zostanie przeznaczony na kolejne oprawy.

