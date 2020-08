Nowy lekarz pierwszej drużyny

Pierwsza drużyna Legii Warszawa ma nowego lekarza. Został nim Filip Latawiec po tym jak wcześniej od pracy z zespołem został odsunięty Mateusz Dawidziuk . Latawiec w sezonie 2018/19 pracował w sztabie pierwszej drużyny Legii, a następnie przeniósł się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie był lekarzem Al-Jazira FC. Filip Latawiec jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu, będąc w trakcie dodatkowej specjalizacji z medycyny sportowej. Jako absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał równocześnie tytuł magistra psychologii ze szczególnym zainteresowaniem psychologią w sporcie. Od 2013 roku jest licencjonowanym Lekarzem Polskiego Związku Piłki Nożnej Reprezentacji Polski Juniorów. Mateusz Dawidziuk, który dotychczas pełnił rolę szefa sztabu medycznego zespołu, pozostanie w klubie w innej roli.

LukAS - 10 minut temu, *.vectranet.pl Psychiatra sportowy natychmiast! odpowiedz

