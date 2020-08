Pod lupą LL! - Luquinhas

Sobota, 29 sierpnia 2020 r. 10:25 Kamil Dumała

Luqinhas to zdecydowanie podstawowy gracz Legii Warszawa. W każdym meczu jest główną siłą napędową warszawskiego zespołu. Postanowiliśmy sprawdzić jak w starciu Ligi Mistrzów przeciwko Omonii Nikozja spisze się ten filigranowy pomocnik.



Od początku meczu potwierdzało się to, co widzieliśmy w poprzednich spotkaniach - Brazylijczyk był głównym motorem napędowym ataków Legii. W 7. minucie przeprowadził dwójkową akcję z Domagojem Antoliciem, ale ostatecznie obok bramki uderzył środkowy pomocnik. Były gracz CD Aves skupił się na dograniach do swoich kolegów niż uderzeniach na bramkę zespołu z Cypru. W pierwszej połowie zauważył wychodzącego na dobrą pozycję Filipa Mladenovicia i zagrał prostopadłą piłkę do lewego obrońcy, ostatecznie zawodnicy Omonii zażegnali niebezpieczeństwo ze strony gospodarzy.



Często ze swoimi kolegami próbował grać z pierwszej piłki i co najważniejsze na małym polu. Tak zrobił w 52. minucie, kiedy to po dobrej grze na małej przestrzeni zagrał do Waleriana Gwilii, ale jego uderzenie po rykoszecie wyszło na rzut rożny. W końcówce meczu Brazylijczyk świetnie przyjął piłkę zagraną od Michała Karbownika, zagrał do wprowadzonego w drugiej połowie José Kanté, ten odegrał do Bartosza Kapustki, ale z tej akcji niestety nic nie wyszło. W dogrywce Luquinhas mamy wrażenie przeprowadził akcję ostatkiem sił i zagrał do Kanté, który był zahaczony w polu karnym, ale gwizdek sędziego milczał.



23-latek obserwowany przez nas w tym meczu był wszędzie. Napędzał większość akcji ofensywnych Legii, ale nie zapominał o wspieraniu obrońcy w zadaniach defensywnych. W 12. minucie wrócił się za kontratakiem podopiecznych trenera Berga i zablokował uderzenie jednego z piłkarzy z Nikozji. W 72. minucie świetnie spisał się w defensywie wyłuskując piłkę zawodnikowi gości, zapobiegając groźnie wyglądającej akcji.



Oczywiście to nie był wybitny mecz Brazylijczyka. Nie ustrzegł się błędów, czasami głupio tracił piłkę wchodząc niepotrzebnie w drybling z zawodnikami Omonii, zamiast zagrać do swoich kolegów. Zbyt często przegrywał także pojedynki z Lecajskiem, który był zdecydowanie lepszy fizycznie od filigranowego pomocnika. Niestety zbyt często kulało także ostatnie podanie do kolegów. Luquinhas potrafił minąć dwóch-trzech zawodników i w ostatniej fazie ataku podać niecelnie do wychodzących kolegów.



Od początku sezonu można liczyć na 23-latka. Gdyby nie on zapędy ofensywne Legii wyglądały by o wiele gorzej. Starał się być wszędzie w tym meczu, zarówno w ataku jak i w obronie. Niestety sam Luqinhas nic nie zmieni, bez pomocy innych zawodników. Miejmy nadzieję, że w tym okienku transferowym Brazylijczyk pozostanie przy Łazienkowskiej, inaczej będzie to olbrzymia strata dla zespołu.