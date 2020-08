Sparing: Metro 1-3 Legia

Sobota, 29 sierpnia 2020 r. 17:21 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Siatkarze Legii Warszawa rozegrali wczoraj pierwsze spotkanie sparingowe w ramach przygotowań do sezonu 2020/21. Legioniści pokonali na wyjeździe II-ligowe Metro Warszawa 3-1 (25-15, 25-23, 35-33, 21-25). "Tak jak to w pierwszych meczach bywa, pojawiło się sporo błędów. Po jednej i po drugiej stronie gra była nieregularna i zdobywane były punkty seriami. Myślę, że pokazaliśmy fragmentami cierpliwą siatkówkę, o której mówi trener i momentami wyglądało to naprawdę nieźle. Oczywiście był to sparing i chodzi przede wszystkim o sprawdzenie swoich umiejętności. Ale wynik też cieszy. Fajnie że zaczynamy od zwycięstwa" - powiedział po meczu przyjmujący Legii, Jan Gawryś.



Rozgrywki II ligi nasz zespół rozpocznie 26 września przed własną publicznością, meczem z AZS-em UWM Olsztyn.



Metro Warszawa 1-3 (15-25, 23-25, 33-35, 25-21) Legia Warszawa