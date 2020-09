Nabory dla dziewcząt i chłopców z roczników 2003-06

Czwartek, 3 września 2020 r. 09:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja rugby Legii Warszawa organizuje nabór do nowo tworzonych grup młodzieżowych dziewcząt i chłopców z roczników 2003-2006. Nabory odbędą się w czwartek, 10 września w godzinach 17:30 - 18:30 przy ulicy Potockiej 1.



- Zależy nam na osobach chcących się zaangażować i gotowych na treningi kilka razy w tygodniu. Chcemy stworzyć drużyny, które będzie walczyć i zwyciężać w Polsce i na turniejach zagranicznych, a sami zawodnicy będą chcieli się rozwijać i walczyć o miejsce w reprezentacji Polski. Nie musisz obawiać się braku umiejętności, wszystkiego Cię nauczymy. Przynieś ze sobą strój sportowy, dobry humor i zapał do pracy! - zachęcają do udziału w naborach organizatorzy.