Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 29 sierpnia 2020 r.

Mecz juniorów starszych z Pogonią został przełożony na 9 września. W CLJ U17 UKS SMS Łódź wygrał z Legią 1-0. Legia U16 pokonała 6-2 Znicz Pruszków. W CLJ U15 Legia wygrała 10-2 z Olimpią Elbląg, a gracze o rok młodsi poradzili sobie w spotkaniu z MOSiR-em Mińsk Maz., wygrywając 10-0



CLJ U17: UKS SMS Łódź 04 1-0 (0-0) Legia U17

Gol:

1-0 62 min. Jakub Jędrasik



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski, Marcel Krajewski – Sebastian Kieraś, Igor Strzałek (46' Patryk Bek), Fryderyk Janaszek (65' Bartosz Mikołajczyk [05]) – Dawid Kiedrowicz (60' Wiktor Puciłowski [05]), Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (60' Maddox Sobociński)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 6-2 (4-0) Znicz Pruszków 05

Gole:

1-0 7 min. Maksymilian Stangret (as. Oskar Lachowicz)

2-0 21 min. Maksymilian Stangret (karny na Gracjanie Gawrońskim)

3-0 28 min. Maksymilian Stangret (as. Gracjan Gawroński)

4-0 39 min. Maciej Bochniak (as. Oskar Lachowicz)

5-0 49 min. Maciej Bochniak (as. Lucio Ceci)

5-1 54 min. Kacper Czapla (rzut karny)

6-1 78 min. Szymon Siodłowski (as. Szymon Grączewski)

6-2 80 min.



Strzały (celne)[10-90']: Legia 19 (11) - Znicz 12 (6)



Legia: Jakub Murawski (46' Tomasz Zieliński) – Szymon Gaj (58' Kacper Stankiewicz), Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski (65' Hubert Ogórek), Lucio Ceci – Benedykt Piotrowski (58' Filip Rejczyk [06]), Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski – Gracjan Gawroński (46' Kacper Rojkowicz), Maksymilian Stangret (46' Szymon Siodłowski), Maciej Bochniak (65' Filip Borowski)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 10-2 (6-0) Olimpia Elbląg 06

Gole:

1-0 6 min. Oliwier Olewiński (as. Kacper Bogusiewicz z rogu)

2-0 9 min. Tomasz Rojkowski (as Roman Zhuk)

3-0 17 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz z rogu)

4-0 18 min, Tomasz Rojkowski (as. Jakub Grzejszczak)

5-0 23 min. Karol Kosiorek (as. Roman Zhuk)

6-0 27 min. Oliwier Olewiński (dob. strz. Kacpra Bogusiewicza)

7-0 47 min. Mateusz Sitek (as. Karol Kosiorek)

8-0 50 min. Mateusz Sitek (as. Karol Kosiorek)

8-1 56 min. Adrian Roszak (rzut karny)

9-1 67 min. Karol Kosiorek (as. Oliwier Olewiński)

10-1 71 min. Mateusz Sitek (sob. strz. Piotra Zielińskiego)

10-2 80 min. Mateusz Szablak



Strzały (celne): Legia 28 (15) - Olimpia 6 (5)



Legia: Hubert Nowak (41' Miłosz Kaniasty) – Oliwier Olewiński, Jakub Grzejszczak, Rafał Boczoń, Maciej Saletra (41' Adam Bąkiewicz) – Roman Zhuk (52' Franciszek Saganowski), Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (60' Piotr Zieliński)– Karol Kosiorek, Tomasz Rojkowski (41' Mateusz Sitek), Jakub Kowalski (41' Jakub Chodkowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 10-0 (4-0) MOSiR Mińsk Mazowiecki 07

Gole:

1-0 6 min. Michał Korba (karny po faulu na Szymonie Chojeckim)

2-0 13 min. Aleks Płoszka (dob. strzału Szymona Chojeckiego)

3-0 17 min. Michał Korba (karny po faulu na nim samym)

4-0 39 min. Szymon Chojecki (as,. Maciej Jaroszewski)

5-0 48 min. Mateusz Różański (as. Kuba Solecki)

6-0 52 min. Stanisław Gieroba (as. Aleks Płoszka)

7-0 73 min. Kuba Nawrocki as. Mateusz Różański z rogu)

8-0 74 min. Kuba Nawrocki (z dystansu)

9-0 78 min. Szymon Chojecki (z dystansu)

10-0 79 min. Leon Ziętek (głową, as. Sebastian Baranowski)



Strzały (celne): Legia 40 (21) - MOSiR 2 (0)



Legia: Dawid Ostrowski, Jakub Misiewicz - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Michał Reterski, Aleksander Iwańczyk, Maciej Jeleński, Michał Korba, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Sebastian Baranowski, Kuba Solecki, Leon Falecki, Mateusz Różański, Kuba Nawrocki, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



B klasa: GKP Targówek 1953 2-3 (2-2) CWKS Legia Warszawa

Gole:

1-0 10 min.

1-1 33 min. Arkadiusz Waszak (głową) b.a.

2-1 40 min.

2-2 42 min. Kacper Kubiszer (z dystansu)

2-3 82 min. Stanisław Kucharski



Drużyna UWKS Legii oparta przede wszystkim na juniorach z roczników 2002-4, pokonała 3-2 Targówek 1953 w swoim drugim meczu ligowym wśród seniorów. Ozdobą meczu był strzał Kacpra Kubiszera z bliska 40 metrów, który znalazł drogę do siatki. W końcówce zimną krwią wykazał się... nominalny bramkarz CWKS, Stanisław Kucharski, który wykazał się olimpijskim spokojem w sytuacji sam na sam i ustalił wynik meczu.