Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 29 sierpnia 2020 r. 21:05 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mecz juniorów starszych z Pogonią został przełożony na 9 września. W CLJ U17 UKS SMS Łódź wygrał z Legią 1-0. Legia U16 pokonała 6-2 Znicz Pruszków. W CLJ U15 Legia wygrała 10-2 z Olimpią Elbląg, a gracze o rok młodsi poradzili sobie w spotkaniu z MOSiR-em Mińsk Maz., wygrywając 10-0. Najmłodsze roczniki Akademii pokazały się z dobrej strony w sparingach ze Zniczem i Żyrardowianką. Juniorzy CWKs w meczu na szczycie ulegli 1-2 Ząbkovii II.



CLJ U17: UKS SMS Łódź 04 1-0 (0-0) Legia U17

Gol:

1-0 62 min. Jakub Jędrasik



Legia: Maciej Kikolski – Patryk Winiarski, Kacper Wnorowski, Jakub Rutkowski, Marcel Krajewski – Sebastian Kieraś, Igor Strzałek (46' Patryk Bek), Fryderyk Janaszek (65' Bartosz Mikołajczyk [05]) – Dawid Kiedrowicz (60' Wiktor Puciłowski [05]), Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (60' Maddox Sobociński)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 6-2 (4-0) Znicz Pruszków 05

Gole:

1-0 7 min. Maksymilian Stangret (as. Oskar Lachowicz)

2-0 21 min. Maksymilian Stangret (karny na Gracjanie Gawrońskim)

3-0 28 min. Maksymilian Stangret (as. Gracjan Gawroński)

4-0 39 min. Maciej Bochniak (as. Oskar Lachowicz)

5-0 49 min. Maciej Bochniak (as. Lucio Ceci)

5-1 54 min. Kacper Czapla (rzut karny)

6-1 78 min. Szymon Siodłowski (as. Szymon Grączewski)

6-2 80 min.



Strzały (celne)[10-90']: Legia 19 (11) - Znicz 12 (6)



Legia: Jakub Murawski (46' Tomasz Zieliński) – Szymon Gaj (58' Kacper Stankiewicz), Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski (65' Hubert Ogórek), Lucio Ceci – Benedykt Piotrowski (58' Filip Rejczyk [06]), Oskar Lachowicz, Szymon Grączewski – Gracjan Gawroński (46' Kacper Rojkowicz), Maksymilian Stangret (46' Szymon Siodłowski), Maciej Bochniak (65' Filip Borowski)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Legia Warszawa 10-2 (6-0) Olimpia Elbląg 06

Gole:

1-0 6 min. Oliwier Olewiński (as. Kacper Bogusiewicz z rogu)

2-0 9 min. Tomasz Rojkowski (as Roman Zhuk)

3-0 17 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz z rogu)

4-0 18 min, Tomasz Rojkowski (as. Jakub Grzejszczak)

5-0 23 min. Karol Kosiorek (as. Roman Zhuk)

6-0 27 min. Oliwier Olewiński (dob. strz. Kacpra Bogusiewicza)

7-0 47 min. Mateusz Sitek (as. Karol Kosiorek)

8-0 50 min. Mateusz Sitek (as. Karol Kosiorek)

8-1 56 min. Adrian Roszak (rzut karny)

9-1 67 min. Karol Kosiorek (as. Oliwier Olewiński)

10-1 71 min. Mateusz Sitek (sob. strz. Piotra Zielińskiego)

10-2 80 min. Mateusz Szablak



Strzały (celne): Legia 28 (15) - Olimpia 6 (5)



Legia: Hubert Nowak (41' Miłosz Kaniasty) – Oliwier Olewiński, Jakub Grzejszczak, Rafał Boczoń, Maciej Saletra (41' Adam Bąkiewicz) – Roman Zhuk (52' Franciszek Saganowski), Kacper Bogusiewicz, Jakub Żewłakow (60' Piotr Zieliński)– Karol Kosiorek, Tomasz Rojkowski (41' Mateusz Sitek), Jakub Kowalski (41' Jakub Chodkowski)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 10-0 (4-0) MOSiR Mińsk Mazowiecki 07

Gole:

1-0 6 min. Michał Korba (karny po faulu na Szymonie Chojeckim)

2-0 13 min. Aleks Płoszka (dob. strzału Szymona Chojeckiego)

3-0 17 min. Michał Korba (karny po faulu na nim samym)

4-0 39 min. Szymon Chojecki (as,. Maciej Jaroszewski)

5-0 48 min. Mateusz Różański (as. Kuba Solecki)

6-0 52 min. Stanisław Gieroba (as. Aleks Płoszka)

7-0 73 min. Kuba Nawrocki as. Mateusz Różański z rogu)

8-0 74 min. Kuba Nawrocki (z dystansu)

9-0 78 min. Szymon Chojecki (z dystansu)

10-0 79 min. Leon Ziętek (głową, as. Sebastian Baranowski)



Strzały (celne): Legia 40 (21) - MOSiR 2 (0)



Legia: Dawid Ostrowski, Jakub Misiewicz - Dawid Foks, Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Michał Reterski, Aleksander Iwańczyk, Maciej Jeleński, Michał Korba, Aleks Płoszka, Szymon Chojecki, Sebastian Baranowski, Kuba Solecki, Leon Falecki, Mateusz Różański, Kuba Nawrocki, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 - Znicz Pruszków U14 (07)



Strzały (celne): Legia 14 (9) - Znicz 9 (6)



Legia: Marcel Grzejda - Daniel Foks, Krystian Kopeć, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Szymon Rusin, Marcel Kiełbasiński, Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Artur Sikorski, Adam Niewiadomski, Maciej Chojnowski, Piotr Bartnicki [09], Daniel Wyrozumski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Spotkanie rozgrywane w formacie 2x35 minut na pełnowymiarowym boisku, w 11-osobowych składach było sporym wyzwaniem dla naszych zawodników, z którego przez większość czasu gry wychodzili jednak obronną ręką. Spotkanie z solidnym, starszym rywalem było wartościowym sprawdzianem tym bardziej, że kilku graczy musiało pauzować i zastąpili ich młodsi koledzy. Oba zespoły miały okresy bardziej udanej gry, ale bez wątpienia z postawy legionistów można być stosunkowo zadowolonym. Za tydzień powrót na boska ligowe.



Legia U12 - AP Żyrardowianka Żyrardów 08/9



Strzały (celne): Legia 28 (15) - Żyrardowianka 7 (5)



Legia: Denys Stoliarenko - Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Borys Boryszewski, Iwo Dolega, Wojciech Paczosa, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Mateusz Strzelecki, Olivier Ziembicki, Jakub Piaseczny, Kacper Ziółkowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Kwiatkowski



Legia U11 - AP Żyrardowianka Żyrardów U11



Strzały (celne)[10-60']: Legia 50 (35) - Żyrardowianka 6 (4)



Legia: Franciszek Golański - Oskar Putrzyński, Filip Hołowiński, Dawid Rodak, Antoni Błoński, Olivier Pruszyński, Jacek Dobrzański, Igor Brzozowski, Xawery Eichler, Tymon Płoszka, Wiktor Wach [09]

Trenerzy: Mateusz Legierski, Mateusz Majewski



Aktywna gra w odbiorze i szybkie podejmowanie decyzji w ofensywie (czy to wybór akcji indywidualnej czy podanie do dobrze ustawionego kolegi) były dziś kluczem do dobrej postawy legionistów w pojedynku z grającą w I lidze warszawskiej Żyrardowianką. Choć goście zdołali szybko zdobyć gola, z minuty na minutę, pod naciskiem legionistów, trema coraz bardziej wiązała im nogi. Na bramkę gości sunęła akcja za akcją, a większość akcji ofensywnych "Żyrki" przerywali obrońcy lub odważnie wychodzący na przedpole Franek Golański, który popisowo obronił też groźne uderzenie z rzutu wolnego. Na pochwały zasłużył właściwie cała drużyna Legii.



Legia U10 - Legia LSS U11



Legia U10: Oliwier Frąckiewicz - Radosław Maćkowiak, Cyprian Lipiński, Filip Wancerz, Maksymilian Albrecht, Szymon Wlazło, Bartosz Gawryś, Michał Kuć, Stanisław Ziętek, Fryderyk Paprocki, Julian Liwartowski

Trener: Łukasz Listwan, II trenerzy: Tymoteusz Neuff, Michał Konieczny



Legia: Michał Zubrzycki, Adam Lebioda, Krzysztof Plewczyński, Nikodem Sikorski, Aleksander Nieckarz, Jakub Pływaczewski, Piotr Roguski, Nikodem Meller, Jan Andrzejak, Nikodem Kęsicki

Trenerzy: Piotr Chmiel, Ewelina Sakowicz



Ostatnim przeciwnikiem sparingowym najmłodszej drużyny akademii był zespół LSS z rocznika 2010. Jak się okazało, był to ciekawy wybór. Pierwsi do ofensywy przystąpili gracze z rocznika 2011, który rozegrali w sposób popisowy dwie pierwsze kwarty, prezentując szereg ciekawych akcji. Potem przebieg meczu ulegał stopniowo znaczącym zmianom i to gracze LSS zaczęli mieć więcej do powiedzenia. Do ostatnich minut trwała zacięta wymiana ciosów i pojedynek na najładniejszą akcję zespołową i indytwidualną.



B klasa: GKP Targówek 1953 2-3 (2-2) CWKS Legia Warszawa

Gole:

1-0 10 min.

1-1 33 min. Arkadiusz Waszak (głową) b.a.

2-1 40 min.

2-2 42 min. Kacper Kubiszer (z dystansu)

2-3 82 min. Stanisław Kucharski



Drużyna UWKS Legii oparta przede wszystkim na juniorach z roczników 2002-4, pokonała 3-2 Targówek 1953 w swoim drugim meczu ligowym wśród seniorów. Ozdobą meczu był strzał Kacpra Kubiszera z bliska 40 metrów, który znalazł drogę do siatki. W końcówce zimną krwią wykazał się... nominalny bramkarz CWKS, Stanisław Kucharski, który wykazał się olimpijskim spokojem w sytuacji sam na sam i ustalił wynik meczu.





I liga woj. U18: CWKS Legia Warszawa 03 1-2 Ząbkovia II Ząbki 03/4

Gole:

0-1

1-1 Mikołaj Wiśniewski

1-2



UWKS Legia: Jakub Żołędowski - Jakub Wąchocki, Marcin Staszyc, Kacper Kubiszer, Kacper Wypych [04] (kontuzja, Kacper Romanowski) - Jan Kołodziejski (kontuzja, Kacper Polak), Antoni Sidor [04], Kacper Cetlin - Michał Rak, Kornel Przewoźny, Mikołaj Wiśniewski

Trener: Łukasz Winek



Spotkanie na szczycie dwóch ekip mających dotąd na koncie komplet 9 punktów nie poszło po myśli legionistów. Dość defensywnie ustawieni goście czyhali na błędy gospodarzy, i dwukrotnie je wykorzystali. Nasi gracze odpowiedzieli jedynie trafieniem Wiśniewskiego, a w czterech bardzo dogodnych okazjach zabrakło dokładności w wykończeniu akcji. Mimo przewagi, mecz zakończył się wynikiem 1-2 i utratą na jakiś czas dwóch zawodników, Kacpra Wypycha i Jana Kołodziejskiego, którzy po ostro wyglądających wejściach (których arbiter nie ukarał kartkami) odnieśli poważnie wyglądające urazy. Szczególności w przypadku Wypycha przerwa może być długa, gdyż zachodzi podejrzenie zerwania więzadeł.