Liga Europy: Legia bez wolnego losu, potencjalni rywale w 3. rundzie

1 września o godzinie 13 rozlosowane zostaną pary 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Mecze tej fazy zaplanowano na 24 września. Legia będzie rozstawiona. Osiem par utworzą drużyny rozstawiona z nierozstawioną, a jedną parę dwie nierozstawione. Wolne losy trafiły do Łudogorca Razgrad i FK Tirana. Potencjalni rywale Legii w 3. rundzie: Inter Club d'Escaldes (Andora) / Dundalk FC (Irlandia) Kuopion Palloseura (Finlandia) / Slovan Bratysława (Słowacja) Linfield FC (Irlandia Północna) / Floriana FC (Malta) Riga FC (Łotwa) / SP Tre Fiori (San Marino) Djurgardens IF (Szwecja) / Europa FC (Gibraltar) FC Flora Tallin (Estonia) / KR Reykjavik (Islandia) FK Sileks (Macedonia Północna) / Drita Gnjilane (Kosowo) FK Astana (Kazachstan) / FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra) Ararat-Armenia Erewan (Armenia) / CS Fola Esch (Luksemburg) Connah's Quay Nomads FC (Walia) / Dinamo Tbilisi (Gruzja) Brak rozstawienia w 4. rundzie W przypadku awansu, w 4. rundzie el. LE Legia nie będzie rozstawiona. W rozstawieniu drużyn w ścieżce mistrzowskiej eliminacji Ligi Europy nie są brane pod uwagę współczynniki. Rozstawione są drużyny, które odpadły w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W 4. rundzie rozstawionych będzie więc 5 zespołów, a 11 nierozstawionych, co oznacza, że 3 pary stanowić będą drużyny nierozstawione.

