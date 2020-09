Plus sierpnia: Luquinhas

W sierpniu legioniści rozegrali pięć meczów. Trzy spotkania ligowe z: GKS-em Bełchatów, Rakowem Częstochowa oraz Jagiellonią Białystok i dwa w eliminacjach do europejskich pucharów z: Lifield FC i Omonią Nikozja. Najwięcej plusów w tym miesiącu zebrał Luquinhas , za to aż po trzy minusy otrzymali: Mateusz Wieteska i Walerian Gwilia . Trzy pozytywne oceny w tym miesiącu otrzymał Luquinhas , który bardzo udanie rozpoczął sezon. Jest jednym z nielicznych wyróżniających się piłkarzy w ofensywie warszawiaków. Wysoko w klasyfikacji był również Artur Jędrzejczyk , który jedną negatywną notę otrzymał po spotkaniu z Cypryjczykami. Najgorzej w sierpniu wypadli Mateusz Wieteska , który sporo błędów popełniał w ostatnich spotkaniach oraz Walerian Gwilia , który jest zupełnie poza formą. Luquinhas - 3 Artur Jędrzejczyk - 3 / 1 Artur Boruc - 2 Domagoj Antolić - 2 / 1 Filip Mladenović - 2 / 1 Jose Kante - 1 Josip Juranović - 1 Maciej Rosołek - 1 Paweł Stolarski - 1 Paweł Wszołek - 1 Mateusz Hołownia - 1 Tomas Pekhart - 1 / 2 Andre Martins - 1 Igor Lewczuk - 1 Luis Rocha - 1 Maciej Rosołek - 1 Paweł Wszołek - 1 William Remy - 1 Michał Karbownik - 2 Mateusz Wieteska - 3 Walerian Gwilia - 3

T_Panzer - 27 minut temu, *.nova.is Do redakcji:

Mecz z Bełchatowem to nie było spotkanie ligowe, tylko mecz w ramach PP odpowiedz

WojtasBB - 46 minut temu, *.mm.pl Gwilla, Wieteska - wiadomo, ale obecność Karbownika na szarym końcu mocno niepokoi. Może zbyt często grał i jest zajechany? Młodych nawet przy olbrzymim talencie należy powoli wprowadzać w świat dorosłej piłki. odpowiedz

Kle - 2 minuty temu, *.vectranet.pl @WojtasBB: powiedz to Haalandowi czy chłopakom z Ajaxu odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 sekundy temu, *.centertel.pl @WojtasBB: Niech jedzie na wczasy, wroci w listopadzie wypoczety z Majorki. odpowiedz

