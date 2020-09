Na stadionach: Stali jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę

Czwartek, 3 września 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Fani Legii podczas meczu z Jagiellonią protestowali przeciwko ogólnopolskiemu zakazowi wpuszczania kibiców gości, który ma obowiązywać do końca roku kalendarzowego. Niektóre ekipy co prawda na wyjazdy jeżdżą, ale muszą liczyć na uprzejmość ze strony gospodarzy. W ostatnim tygodniu na wyjazdowych meczach ekstraklasy pojawili się tylko fani Rakowa, Wisły Płock, Warty i Cracovii.



W niższych klasach rozgrywkowych najliczniej na wyjazdach pokazali się fani Zagłębia Sosnowiec, ŁKS-u i Resovii. Patriotyczną oprawę przygotowali lechiści. Ultrasowali również wiślacy, którzy odpalili pirotechnikę, co nie dzieje się ostatnio przy Reymonta zbyt często. Choreografię, również z wykorzystaniem pirotechniki, pokazali fani Lecha. Prezentację wykonali także ultrasi Podbeskidzia, ale szanse na tytuł oprawy roku mają niewielkie.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa (143)

Raków jak zwykle ruszył w trasę bez względu na okoliczności. W Gdańsku udało się im wejść na stadion dzięki uprzejmości lechistów. Rakowa 143 osoby, w tym Chemik Kędzierzyn (10) i Stomil (2). Przed meczem wyjazdowicze udali się na Westerplatte, składając tam wieńce. Na meczu łącznie niewiele ponad 5,4 tys. widzów. Gdańszczanie zaprezentowali patriotyczną oprawę składającą się z sektorówki w kształcie herbu miasta, transparentu "W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę" z wizerunkiem polskiego żołnierza oraz biało-czerwonych świec dymnych.



Lech Poznań - Wisła Płock (115)

W Poznaniu na meczu ponad 8,2 tys. widzów. Lechici zaprezentowali oprawę składającą się z niewielkiej sektorówki, flag na kijach oraz racowiska nad transparentem "Ruszamy pełną parą". Poznaniacy wpuścili na stadion kibiców z Płocka - przyjezdni wywiesili dwie flagi, w tym debiutujące płótno FC z Gostynina. Przybyli w 115 osób.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Cracovia (100)

Ponad 4,3 tys. widzów na pierwszym meczu Podbeskidzia po awansie do ekstraklasy. Fani TSP przygotowali oprawę... w swoim stylu. Składały się na nią podwieszana mini sektorówka, przedstawiająca... no właśnie - trudno powiedzieć, co autor miał na myśli. Wyszukaną prezentację uzupełniły chorągiewki w barwach i marnej jakości transparent "Hej! To znoWu My!". Cracovia obecna w około 100 osób, bez flag.



Zagłębie Lubin - Warta Poznań (22)

Zagłębie po raz kolejny pomogło w wejściu na stadion grupie przyjezdnych - po Lechu okazję wspierania swojego klubu na wyjazdowym meczu miała Warta. Warciarze przyjechali w 22 osoby, z jedną flagą. Na meczu niespełna 2,5 tys. widzów. Lubinianie z przyzwoitym młynem, jak na obecną sytuację.



Stal Mielec - Górnik Zabrze (-)

Ponad 3,4 tys. widzów pojawiło się na pierwszym po wielu latach meczu Stali Mielec w ekstraklasie przed własną publicznością. "Chłopcy ze Stali" z przyzwoitym młynem, bez oprawy.



Wisła Kraków - Śląsk Wrocław (-)

Wiślacy na pierwszym meczu nowego sezonu na własnym stadionie zaprezentowali oprawę składającą się z sektorówki przedstawiającej kostuchę "Ultras Wisła" z Białą Gwiazdą, sektorówki w barwach, transparentu "Nowy sezon, starzy my - znów będziemy robić dym!". Całość uzupełniło kilkadziesiąt odpalonych rac. W młynie Wisły wywieszony został transparent "Wirus na weselach i meczach... Brakuje go tylko na wyborczych wiecach".



Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (-)

Na meczu ponad 9,1 tys. widzów. Legioniści przez pierwszych 10 minut nie prowadzili dopingu w ramach protestu przeciwko ogólnopolskiemu zakazowi wyjazdowemu z rzekomych względów zdrowotnych. Na Żylecie zaprezentowany został transparent "Piłka nożna dla kibiców gości!".



Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (-)

Na meczu 2,5 tys. widzów.



I liga:



Odra Opole - ŁKS Łódź (160)

Łodzianie wspierani przez Lecha (2) z jedną flagą. Na stadion weszli dzięki uprzejmości gospodarzy.



Puszcza Niepołomice - Resovia (100)

Nie cała grupa przyjezdnych zdołała wejść na stadion - część spotkanie oglądała zza ogrodzenia.



Niższe ligi:



KS Chełmek - Beskid Andrychów (60)



Nielba Wągrowiec - Górnik Konin (41)

Gospodarzy w młynie 35. Fani z Konina z jedną flagą.



KS Kutno - RKS Radomsko (35)

Broń Radom - Świt Nowy Dwór Maz. (24)



Puchar Polski:



Sandecja Nowy Sącz - Raków Częstochowa (46)

Mimo że spotkanie rozgrywano bez udziału publiczności, fani Rakowa przyjechali do Nowego Sącza. Pod stadionem zaznaczyli kilkoma okrzykami swoją obecność i ruszyli w drogę powrotną.



