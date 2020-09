4-6.09: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 4 września 2020 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W ten weekend zachęcamy przede wszystkim do wspierania koszykarskiej Legii, która w sobotę o 19:30 w hali na Bemowie podejmować będzie MKS Dąbrowa Górnicza - bilety sprzedawane będą tylko na stronie Legiakosz.abilet.pl. Nowy sezon zainaugurują także rugbiści oraz amp futboliści naszego klubu. Siatkarze Legii z kolei zagrają (bez publiczności) towarzyski turniej o Puchar Prezesa MOS-u Wola. W niedzielę pierwsze historyczne spotkanie ligowe, zagrają Legia Ladies.



Pięcioboiści Legii rywalizować będą (od piątku do niedzieli) w mistrzostwach Polski w Drzonkowie. Z kolei w Gdyni od czwartku (do niedzieli) w Mistrzostwach Europy w żeglarskiej klasie Finn startuje nasz zawodnik, Bartosz Szydłowski.



Rozkład jazdy:

04.09 g. 14:00 Sparta Rotterdam - FC Den Haag

05.09 g. 11:30 Legia Warszawa - Trójka Międzyrzec Podlaski [siatka, ul. Deotymy 25/33]

05.09 g. 12:45 Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Nowy Targ]

05.09 g. 15:30/17:30 Legia Warszawa - MOS Wola/AZS Częstochowa [siatka, ul. Deotymy 25/33]

05.09 g. 16:45 Widzew Łódź - Legia Warszawa [amp futbol, Nowy Targ]

05.09 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Motor Lublin

05.09 g. 19:30 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

06.09 g. 10:45 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Nowy Targ]

06.09 g. 11:15 Pelikan Łowicz - Legia II Warszawa [Łowicz, ul. Starzyńskiego 6/8]

06.09 g. 12:40 Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy

06.09 g. 13:30 Husaria Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Nowy Targ]

06.09 g. 14:00 Wataha Zielona Góra - Legia Warszawa [rugby]

06.09 g. 17:00 KS Wilanów - Legia Ladies [IV liga kobiet][Wólka Kozodawska, ul. Źródlana 9a]



Młodzież:

04.09 g. 16:00 Legia Warszawa U-19 - Gim 92 Ursynów U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

05.09 g. 11:00 Legia Ladies U15 - Loczki Wyszków 06/7 [ul. Łazienkowska 3]



05.09 g. 12:00 Legia U18 - UKS SMS Łódź 03 [CLJ U18][Książenice, LTC boisko 5]

05.09 g. 12:15 MKS Polonia Warszawa 07 - Legia U14 [ul. Konwiktorska 6]

05.09 g. 12:30 UKS SMS Łódź 06 - Legia U15 [CLJ U15][Łódź, ul. Milionowa 12]

05.09 g. 14:45 Escola Varsovia 04 - Legia U17 [ul. Fleminga 2]

05.09 g. 16:45 MKS Polonia Warszawa 05 - Legia U16 [ul. Konwiktorska 6]

05.09 g. 17:00 KP Marymont Warszawa 10 - Legia LSS U10 [ul. Łazienkowska 3]

06.09 g. 10:00 UKS Okęcie 2014 08 - Legia LSS U13 [Raszyn, ul. UE 2]

06.09 g. 11:30 Znicz Pruszków 09 - Legia U12 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

06.09 g. 12:30 Legia LSS U9 - Agrykola Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

06.09 g. 12:30 Legia U11 - ZWAR II Międzylesie 10 [ul. Łazienkowska 3]

06.09 g. 16:00 Legia U13 - Legionovia Legionowo 08 [ul. Łazienkowska 3]

06.09 g. 16:30 Świt Staroźreby 03/4 - UWKS Legia 03/4 [Staroźreby, ul. Wiatraczna 14]

06.09 g. 17:00 Turbo FA II 08 - Legia II LSS U12/13 [ul. Mścisławska 1]

06.09 g. 18:00 Legia LSS II U11 - MKS Polonia II Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3]