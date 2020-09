Ostateczny projekt muralu Deyny na Ochocie

Ruszyły prace nad muralem, na który głosowaliście w budżecie obywatelskim Warszawy. Poniżej możecie obejrzeć ostateczny projekt i wizualizację pracy, która powstanie na Ochocie przy boisku szkoły podstawowej (ul. Gorlicka 3). - Wykorzystaliśmy w niej piękne, historyczne zdjęcie na które zgodę dostaliśmy od Legii Warszawa. Dodaliśmy imię i nazwisko oraz symboliczną "dziesiątkę" w czerwonych barwach nawiązujących do gry w reprezentacji Polski. Musicie wiedzieć, że wykorzystanie legijnych barw czy herbu nie było możliwe, taki jest regulamin budżetu obywatelskiego. W tej chwili trwa przygotowywanie szablonów, a właściwe prace malarskie rozpoczną się zgodnie z harmonogramem po 15 września tak aby do dnia 30 września zakończyć mural - informuje "Bobicz", pomysłodawca całego przedsięwzięcia.

C Enzo - 3 godziny temu, *.inetia.pl Dlaczego bez barw Legii? Zielony zakazany? Farba zielona za droga? odpowiedz

X - 2 godziny temu, *.237.131 @C Enzo: wysil sie i przeczytaj tekst to sie dowiesz.... odpowiedz

Heniek - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Fenomenalny mural odpowiedz

Pawciu - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Jaki by nie byl i tak bedzie Super! odpowiedz

Marian - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mega w porównaniu z tym Ursynowskim odpowiedz

Alex Morgan - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Marian: Obydwa są mega, ten ursynowski jednak znacznie większy.

Lokalsi się już postarają o legijny akcent gdzieś na dole muralu. odpowiedz

OBOP - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Alex Morgan: znając warszawską brać i szalone pomysły pewnie i nie na dole będzie jakiś akcent Legijny na przykład (L) na koszulce . odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Alex Morgan: proponuję herb Legii na piłce - delikatnie wkomponowany w mural : ) odpowiedz

