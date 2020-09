Holandia 1-0 Polska

W pierwszym meczu Ligi Narodów 2020/21 rozegranym w Amsterdamie Polska przegrała 0-1 z Holandią. W meczu nie zagrało dwóch powołanych legionistów - Artur Jędrzejczyk i Michał Karbownik spędzili całe spotkanie na ławce rezerwowych. Od początku inicjatywa należała do gospodarzy, a Polacy szukali swoich szans w kontrach. Holendrzy mieli jednak dość mocno rozregulowane celowniki. Pierwszą groźną sytuację "Biało-Czerwoni" stworzyli po kontrze w 32. minucie. Mateusz Klich zagrał prostopadłą piłkę do Tomasza Kędziory, który wypatrzył na 15 metrze Krzysztofa Piątka. Napastnik Herty BSC uderzył mocno pod poprzeczkę, ale bramkarz zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę Frenkie de Jong trafił w słupek. W 57. minucie ładną interwencją popisał się Wojciech Szczęsny, który obronił próbę lobu nr Memphisa. Niestety 4 minuty później dośrodkowanie w pole karne Polski, Bereszyński złamał linię spalonego, a następnie nie sięgnął piłki, która spadła prosto na nogę Hansa Hateboera. Prawy obrońca Holandii podał ją do Stevena Bergwijna, któremu pozostało tylko wpakować piłkę do pustej bramki. Kolejne spotkanie "Biało-Czerwoni" rozegrają w poniedziałek, 7 września o godzinie 20:45 w Bośni i Hercegowinie. Liga Narodów: Holandia 1-0 (0-0) Polska 0-1 - 61' Steven Bergwijn Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 18. Bartosz Bereszyński - 19. Sebastian Szymański, 10. Grzegorz Krychowiak, 14. Mateusz Klich, 20. Piotr Zieliński (77' 9. Jakub Moder), 21. Kamil Jóźwiak (71' 11. Kamil Grosicki) - 23. Krzysztof Piątek (53' 7. Arkadiusz Milik) żółte kartki: De Roon, Depay , de Jong (Holandia) - Piątek, Klich, Glik, Bednarek (Polska) sędzia: Georgi Kabakow (Bułgaria) Mecz bez udziału publiczności.

Ginpasterz - 7 minut temu, *.200.204 Nie ma się co oszukiwać. Przy obecnej myśli szkoleniowej max 3 miejsce po remisie z BiH na wyjeździe i zwycięstwie skromnym u nas.

Niestety w naszej Legii ta myśl szkoleniowa chyba też ostatnio nie za bardzo. Jedyna szansa dla trenera i jednak faza grupowa LE. Jeśli zespół odpadnie, a mam nadzieję że nie i że nie w 3 rundzie to znaczy że trenera jednak przerosło stanowisko. Mam nadzieję że kolejny trener to jednak będzie przemyślany ruch prezesa. Jest kilku dostępnych którzy jednak będą potrafić awansować do europejskich pucharów.

Chyba że dla prezesa sprzedaż Karbonika spowoduje załatanie dziury i to wystarczy ale nam wszystkim chyba jednak nie o to chodzi. odpowiedz

Normalny człowiek - 52 minuty temu, *.chello.pl Bardzo słaby mecz kadry. Polacy zagrali, asekurancko, bojaźliwie, bez polotu. Właściwe to nic nie zagrali. Nie istnieliśmy w ofensywie, a i w tyłach było niepewnie i z dużą ilością błędów. Nie potrafiliśmy w ogóle pograć piłką.

Niestety ta drużyna się nie rozwija. Nie są wprowadzane żadne elementy taktyczne, które musimy wprowadzać, jeżeli chcemy się liczyć na turniejach. Kilku chłopaków jest na dobrym poziomie, ale bez idealnie poukładanej drużyny, z dobrze dobranymi kilkoma wariantami taktycznymi i bez maksymalnego przygotowania fizycznego, nie wskoczymy na wysoki level. Trzeba też grać na 2 napastników. Bez tego nie pogramy z dobrymi przeciwnikami.

Osobiście uważam, że obecnie mogli byśmy zaistnieć. Mamy na kim oprzeć grę kadry. Szkoda było by zaprzepaścić tą szansę. Kolejny Robert Lewandowski, czyli czołowka światowa na pozycji nr 9 (!!!) zapewne nie powtórzy się w kraju nad Wisłą przez kolejne 100 lat. Niestety.

I ostatnie spostrzeżenie: w dzisiejszym meczu było widać, kim jest dla Nas Lewandowski, ile znaczy dla drużyny. Ile zyskujemy jakości, będąc pewnym, że wprowadzając piłkę do napadziora, on coś z nią zrobi. Nie straci, nie kopnie w aut. To pozwala ustawić się całej drużynie odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo....Zbyszek Boniek = Geniusz. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com NO PYRO, NO PARTY !!!!! odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nasza Reprezentacja jest jak Legia. Jest potencjał ale nie ma trenera odpowiedz

Autor(R) - 1 godzinę temu, *.virginm.net Bez Lewego ta kadra nie istnieje. A zmiana pokoleniowa będzie bolesna ... Tyle w temacie odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Archaiczny futbol.Wszyscy idą do przodu,my się cofamy. odpowiedz

Masz rację - 10 minut temu, *.t-mobile.pl @speed: widać to w pucharach ,lidze ,ale PZPN i eklapa zachwyceni poziomem ,i nic nie wskazuje ,że będzie lepiej odpowiedz

On - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Żenująca bieganina tych naszych niby piłkarzy. Patrz Zieliński. Piątek. Przykro patrzec odpowiedz

ave_CWKS - 2 godziny temu, *.surfer.at spokojnie, beda wyciagac wnioski! odpowiedz

Kopanina jak na LEGII - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak w tyt odpowiedz

Prezes - 2 godziny temu, *.orange.pl Smutny obraz odpowiedz

